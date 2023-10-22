В Госдуме решили бороться с положительным образом газировок и фастфуда в СМИ

Естественно, путем запрета.
Именно через рекламу у обывателей создается впечатление, что фастфуд и сладкая газировка - это что-то хорошее, а о негативных последствиях от чрезмерного употребления обычно умалчивается. Вот эту несправедливость и решили исправить наши законотворцы.
С инициативой замены рекламы в СМИ на оповещение граждан о вреде газировки и всяческих заморских гамбургеров обратился к главе Минздрава депутат Хамзаев.
Об этой инициативе экспертное сообщество говорит не первый год и считает наиболее действенной мерой по решению остро стоящей проблемы ожирения
Это заявление было закономерной реакцией на недавний отчет Минздрава на заседании Совета по физической культуре и спорт. В России уже каждый десятый человек страдает от избыточного веса.
И если 30 лет назад ожирение чаще всего встречалось у женщин, то теперь мужчины стали более склонны к набору лишнего веса.
Друзья, а как вы считаете, поможет ли подобная мера уменьшить популярность сладких газировок ли вся проблема в самих любителях плотненько перекусить?
Источник:
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Интересно, может им премию дают за каждое такое гм... обращение?