В Госдуме решили бороться с положительным образом газировок и фастфуда в СМИ

Именно через рекламу у обывателей создается впечатление, что фастфуд и сладкая газировка - это что-то хорошее, а о негативных последствиях от чрезмерного употребления обычно умалчивается. Вот эту несправедливость и решили исправить наши законотворцы.



С инициативой замены рекламы в СМИ на оповещение граждан о вреде газировки и всяческих заморских гамбургеров обратился к главе Минздрава депутат Хамзаев.