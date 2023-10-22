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В Госдуме решили бороться с положительным образом газировок и фастфуда в СМИ

В Госдуме решили бороться с положительным образом газировок и фастфуда в СМИ

Автор:
22 октября 2023 10:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Госдума   борьба с ожирением   газировка   минздрав   ожирение   реклама в СМИ   фастфуд   
1074
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Естественно, путем запрета.

Именно через рекламу у обывателей создается впечатление, что фастфуд и сладкая газировка - это что-то хорошее, а о негативных последствиях от чрезмерного употребления обычно умалчивается. Вот эту несправедливость и решили исправить наши законотворцы.

С инициативой замены рекламы в СМИ на оповещение граждан о вреде газировки и всяческих заморских гамбургеров обратился к главе Минздрава депутат Хамзаев.

Об этой инициативе экспертное сообщество говорит не первый год и считает наиболее действенной мерой по решению остро стоящей проблемы ожирения

Это заявление было закономерной реакцией на недавний отчет Минздрава на заседании Совета по физической культуре и спорт. В России уже каждый десятый человек страдает от избыточного веса.

И если 30 лет назад ожирение чаще всего встречалось у женщин, то теперь мужчины стали более склонны к набору лишнего веса.

Друзья, а как вы считаете, поможет ли подобная мера уменьшить популярность сладких газировок ли вся проблема в самих любителях плотненько перекусить?


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Метки: Госдума   борьба с ожирением   газировка   минздрав   ожирение   реклама в СМИ   фастфуд   
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7  комментариев
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3k
Saplus Час назад
Этот Бийсултан Султанбиевич вчера вроде только предлагал некурящим выходной давать. А перед этим - ограничить продажу алкоголя в выходные. Теперь до газировки добрался и "всяческих заморских гамбургеров"...
Интересно, может им премию дают за каждое такое гм... обращение?
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160
Serg 20 минут назад
Ай да борцуны, настоящие герои! Теперь заживем!
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32k
БамбарбияКиргуду 21 минуту назад
Дума давно уже стала синонимом бл.ядского цирка.Ну хер с ним,пусть бы существовала.Но не с такими же зарплатами.Собрание спортсменов бл.ять.
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40k
Notan Blaine 22 минуты назад
Интересно, а с бесконечными отравлениями от шаурмы, да и самими шаурмячными бороться будут или в их понимании фастфуд это исключительно бургеры.
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26k
ПаганецЪ Полчаса назад
А давайте запретим к херам собачьим госдупу. Всё равно никакой от них пользы, только трата денег.
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35k
АнтонПолднев Час назад
Что-то очень много последнее время депутата Хамзаева с его весёлыми иннициативами. Какая-то очень активная имитация кипучей деятельности... Вспомнил, что скоро выборы?
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5k
Горожанин 2 часа назад
Политические портфолио - сейчас это всё. За это спрашивают на самом верху. А что ты сделал, д.о.л.б.о.ё.б? И д.о.л.б.о.ё.б. работает. Верхи довольны.
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