Сюрреалистичное создание, которое способно пережить апокалипсис

Секрет выживания при температуре воды в районе +100 градусов прост: щетинистые экстремофилы научились строить трубки, в которых прячутся от кипятка. Внутри вполне себе комфортные +22 градуса. Соседей за исключением бактерий, покрывающих тело червя тонким слоем, нет.

Но с ними у помпейского червя взаимовыгодные условия: он им слизь со своего тела, а те в обмен возможность поедать продукты их жизнедеятельности.