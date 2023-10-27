Сюрреалистичное создание, которое способно пережить апокалипсис

Многие задумываются о том, какой будет жизнь после глобального стихийного бедствия или техногенной катастрофы. Как придётся выживать и приспосабливаться к изменившимся условиям.
А это создание, даже если бы могло думать, не стало бы этого делать. Ведь оно и так выживет.
Это демонического вида существо – помпейский червь или полихета. Червь является классическим экстремофилом, способным спокойно жить и размножаться в критических условиях.
Полихеты спокойно живут в области чёрных курильщиков – это гидротермальные источники воды на дне океанов на глубине до 5 тыс. метров. Сюрреалистичное существо не волнуют ни давление, ни температура, ни дикое количество углекислого газа.
Секрет выживания при температуре воды в районе +100 градусов прост: щетинистые экстремофилы научились строить трубки, в которых прячутся от кипятка. Внутри вполне себе комфортные +22 градуса. Соседей за исключением бактерий, покрывающих тело червя тонким слоем, нет.
Но с ними у помпейского червя взаимовыгодные условия: он им слизь со своего тела, а те в обмен возможность поедать продукты их жизнедеятельности.
Попытки поднять червей на поверхность для изучения поразительных способностей оказались неудачными: глубоководный житель погибал сразу после того, как оказывался над водой.
В результате учёные соорудили специальный сосуд с постоянными показателями и подняли помпейского червя на поверхность. Но при температуре 55 градусов он снова погиб.
Пока выявить точную причину таких способностей к выживанию так и не вышло. Есть только гипотезы, основная из которых – именно симбиоз с бактериями. Без их защиты экстремофил погибает при температуре уже чуть более 40 градусов.
Возможно секреты существа, получившего название в честь римского города Помпеи, удастся разгадать. И пролить свет на способность выживания в сложных условиях не только полихет, но и более сложных организмов.
Источник:
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ps гугаль говорит о +60 наружи, и полтиннике внутри. что +- можно считать погрешностями, при исследовании на глубине.