Луносолнцеликие печальные милахи, за унылой мордахой которых скрывается буря эмоций

И гарем переходит в единоличное пользование султана. Ну, как в единоличное. Это он так думает. А поскольку облагодетельствовать своим внимание в нужной степени всех самок он не может, то те спокойно идут себе за плотскими утехами на сторону и находят их в объятиях молодых самцов. В положенный срок радуя хозяина потомством. Всех детишек альфа искренне считает своими.