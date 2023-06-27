Луносолнцеликие печальные милахи, за унылой мордахой которых скрывается буря эмоций

Природа – великая шутница и мастерица в плане подбора красок для оформления своих созданий. Глядя на милую грустную мордочку золотистых курносых обезьян, сложно предположить, что чёрной комедии за ней прячется гораздо больше чем драмы.
Нестандарт – это не только про внешность. Место жительства эти существа тоже выбрали необычное – забрались аж в китайские субтропики на высоту более 3 километров. И буйство стихии, наметающей зимой сугробы, теплолюбивых обезьянок не смущает.
А вид у пушистых созданий действительно луносолнцеликий: голубовато-белая мордочка, словно подсвеченная лунным сиянием, в окружении яркой пушистой шерстки. Словно солнечные лучики обрамляют это трагическое нуарное великолепие.
И нос у золотистых чудиков необычный – крохотный, напоминающий прорези в черепе мульперсонажей. И с каждым прожитым годом орган дыхания становится всё меньше. Но это не прихоть, а адаптационная характеристика, обеспечивающая выживание. Такой курносик трудно отморозить. Ведь тем же носачам в морозы пришлось бы ох как тяжело.
Тельце обезьянок покрыто густой и очень пушистой шубкой, спасающей в холода. А когда ночи выдаются совсем уже суровыми, животные собираются в группы, прячут внутрь круга малышню, тесно прижимаются друг к другу и спят до самого утра.
Интересен у обезьянок и вопрос ухаживания и борьбы за внимание дам. Негласная борьба за лидерство и, соответственно, благосклонность самок в стае идёт непрерывно. Но она в буквальном смысле негласная, поскольку самцы не сцепляются в схватке, не вопят и не мутузят друг друга. Они используют тактику психологического устрашения: усаживаются друг напротив друга и корчат страшные рожи, сверля оппонента пронзительным взглядом. Кто испугался, тот
дурак проиграл.
И гарем переходит в единоличное пользование султана. Ну, как в единоличное. Это он так думает. А поскольку облагодетельствовать своим внимание в нужной степени всех самок он не может, то те спокойно идут себе за плотскими утехами на сторону и находят их в объятиях молодых самцов. В положенный срок радуя хозяина потомством. Всех детишек альфа искренне считает своими.
Сила этих огненношерстных созданий в единстве. Они не только общими усилиями воспитывают потомство и согревают друг друга морозными ночами. Зверьки, вес которых колеблется от 10 до 15 килограммов, объединяются перед лицом общего врага и спокойно могут справиться с хищной птицей или крупным хищником – представителем кошачьих. Здесь в ход идут уже не только актёрские таланты, но и клыки.
Правда, в отношении ненасытных людей, которым очень нужна древесина, эти приёмы не работают. И золотистых курносых обезьян, находящихся на грани исчезновения, из-за вырубки лесов в общей сложности осталось не более 15 тысяч.
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