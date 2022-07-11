Вновь открывшиеся факты о динозаврах: действительно ли гиганты не боялись холода?

В результате череды активных извержений вулканов около 202 млн лет назад началось активное охлаждение планеты. В итоге которого вымерло порядка 75% существовавших тогда животных – как морских, так и сухопутных.

Динозавры быстро адаптировались к изменившимся условиям. Их доминирование и господство началось в юрском периоде – около 201-145 млн лет тому назад.