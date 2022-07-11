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Вновь открывшиеся факты о динозаврах: действительно ли гиганты не боялись холода?

Вновь открывшиеся факты о динозаврах: действительно ли гиганты не боялись холода?

Автор:
11 июля 2022 11:46
Сообщество : Факты
Метки: выживание   динозавр   климат   обитание   приспособление   регион   север   температура   тепло   юг   
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Касаемо жизни и смерти этих исполинов учёные довольно часто выдвигают новые версии. И приводят доказательства того или иного предположения.

Вопреки  распространенным представлениям, стало известно, что гигантские ящеры научились адаптироваться к низким температурам, расселились по холодным регионам и довольно комфортно себя там чувствовали.


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В результате череды активных извержений вулканов около 202 млн лет назад началось активное охлаждение планеты. В итоге которого вымерло порядка 75% существовавших тогда животных – как морских, так и сухопутных.

Динозавры быстро адаптировались к изменившимся условиям. Их доминирование и господство началось в юрском периоде – около 201-145 млн лет тому назад.


Исследователи выяснили, что динозавры жили в холодных регионах благодаря тому, что обнаружили следы их пребывания вдоль береговой линии китайских мелководных озер. Здесь же была найдена галька, представлявшая собой остатки ледяного наноса. То есть налицо все признаки, что зимой на этих территориях было очень холодно. Но при этом динозавры неплохо себя чувствовали и без проблем размножались.

Почему они переносили морозы лучше по сравнению с другими животными того периода? Ящеры были теплокровными и отличались отличным метаболизмом, сохранявшимся даже в суровых климатических условиях.

Таким образом, динозавры оказались хорошо приспособлены к холодным зимам в отличие от других видов, которые быстро вымерли. Но почему тогда они не менее комфортно чувствовали себя и в южных регионах? Эксперты полагают, что результатом извержений могли стать отрицательные температуры даже в тропиках. Поэтому многие позвоночные, не сумевшие адаптироваться к низким температурам, вымерли.


То есть распространенный стереотип о гигантах, неспешно передвигающихся по зеленым джунглям, не соответствует действительности: большую часть года они жили во льдах. Чем питались и как жили? На эти вопросы пока нет точных ответов. Собственно, данных о зимней жизни динозавров и не было по той причине, что следы этих существ ученые искали только в регионах с теплым климатом. И если работы по поиску окаменелостей и других следов динозавров в регионах с суровым климатом в то время дадут результат, то впереди человечество ждет еще немало открытий.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: выживание   динозавр   климат   обитание   приспособление   регион   север   температура   тепло   юг   
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11  комментариев
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Uganda 2 часа назад
теплокровные ящеры, это прям что-то новое.
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1k
Kariya 42 минуты назад
Как-то я сомневаюсь. Травоядным надо дохрена топлива в качестве, ога, травы. Помести слона во льды и посмотри, как он там выживать будет. А хищные динозавры питались травоядными.
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17k
alexis Час назад
Ладно пусть переносили холод и жили во льдах, но кого они ели? Если нет еды то и жить там им незачем.
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25k
Ego sum qui sum Час назад
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