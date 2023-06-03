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Каймановая черепаха – милаха, которая может не утруждать себя дыханием по полгода

Каймановая черепаха – милаха, которая может не утруждать себя дыханием по полгода

Автор:
03 июня 2023 16:38
Сообщество : Животные
Метки: Ареал   Животное   дыхание   каймановая черепаха   кусачая   образ_жизни   повадки   приспособление   рептилия   факт   
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Черепахи ассоциируются с медлительностью и особенным непоколебимым очарованием, которое не могут продемонстрировать другие животные. Но это существо – исключение. И если не сам дьявол в панцире, то точно один из его приспешников под прикрытием.

Обитательница Северной Америки называется каймановая черепаха (лат. Chelydra serpentina). Но второе название – кусающаяся этой Тортилле подходит больше. Поскольку медлительное на вид погружённое в себя создание – настоящий  агрессор. Черепаха нападает не только на мелкую живность, но и вполне может протестировать силу своих челюстей на человеке. А радости от этого теста мало. Ведь когда тебя кусает и царапает бронированное нечто весом порядка 30 кг, то радость – это последнее чувство, которое можно испытывать.

Во время обороны животное молниеносно выбрасывает в сторону потенциальной угрозы голову на длинной шее и кусает. А предугадать направление движения практически нереально. Хвост черепахи похож на крокодилий или драконий, а повадками она напоминает каймана (отсюда и название).

Конечно, демонизировать это панцирное создание не стоит. Оно не сидит сутками, высматривая добычу в виде легкомысленных человечков, чтобы наброситься и откусить пару-тройку ненужных пальцев. Агрессию рептилия демонстрирует, когда оказывается вне привычной среды – водной. Сбежать и занырнуть не получается, отсюда дискомфорт, страх, паника. Черепашка ведёт полуводный образ жизни – любит и на солнечном берегу погреться, и в воде порезвиться. Но только по своему собственному выбору, а не по принуждению.

Что касается вкусовых пристрастий, то каймановые черепахи всеядны – едят всё, что поймают или найдут – рыбу, её икру, моллюсков, ракообразных, насекомых, змей. Не брезгуют и своими более мелкими собратьями.

К холоду черепахи  равнодушны. Некоторые даже не впадают в зимнюю спячку. А те, что засыпают, старательно утрамбовываются поглубже в ил и могут оставаться в таком состоянии до потепления. А это, на минуточку, до полугода. Без дыхания. Очень полезная способность.

Для восполнения запасов кислорода они прибегают к внелёгочному способу дыхания – иногда высовывают голову из уютной склизкой постельки, позволяя газообмену происходить через мембраны, расположенные в ротовой полости и горле.

Это позволяет им дожить до тепла, чтобы вновь начать активничать, наслаждаться черепашьей жизнью и пугать злобными кусями любителей живой природы.

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Метки: Ареал   Животное   дыхание   каймановая черепаха   кусачая   образ_жизни   повадки   приспособление   рептилия   факт   
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1  комментарий
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sedoisever 58 минут назад
С фривольностью в повествовании автор переборщил...
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