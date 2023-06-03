Каймановая черепаха – милаха, которая может не утруждать себя дыханием по полгода

Конечно, демонизировать это панцирное создание не стоит. Оно не сидит сутками, высматривая добычу в виде легкомысленных человечков, чтобы наброситься и откусить пару-тройку ненужных пальцев. Агрессию рептилия демонстрирует, когда оказывается вне привычной среды – водной. Сбежать и занырнуть не получается, отсюда дискомфорт, страх, паника. Черепашка ведёт полуводный образ жизни – любит и на солнечном берегу погреться, и в воде порезвиться. Но только по своему собственному выбору, а не по принуждению.

Что касается вкусовых пристрастий, то каймановые черепахи всеядны – едят всё, что поймают или найдут – рыбу, её икру, моллюсков, ракообразных, насекомых, змей. Не брезгуют и своими более мелкими собратьями.