«Бой получился не таким, как я ожидала»: россиянка выиграла дебютный поединок UFC и сломала сопернице руку

После победы, Виктория сообщила:

Всем привет. Хочу поблагодарить UFC, Дану Уайта, моих хирургов. Спасибо моей команде за всё. Я хотела подраться, конечно. Не очень получилось, но кто же знал, что я ломаю руки соперницам, не желая того? Но я рада, что вышла, что восстановилась полностью. Да, бой получился не таким, как я ожидала, но в любом случае я рассчитывала на финиш в первом раунде. Так и получилось, на всё воля всевышнего.