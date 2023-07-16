«Бой получился не таким, как я ожидала»: россиянка выиграла дебютный поединок UFC и сломала сопернице руку

Для победы ей понадобилось 34 секунды.
У многих неоднозначное отношение к женским боям. Есть мнение, что ломать челюсти или пробивать лоу-кики - не совсем женское дело.
Ну а другие говорят, что раз уж ввели равноправие - значит девушки могут лупить друг друга. И они этим правом активно пользуются.
Участвуют они и в боях MMA/UFC. Там бывают весьма колоритные дамы:
Провела дебютный бой в UFC и россиянка Виктория Дудакова:
Виктория победила Истелу Нуньес из Бразилии, отправив ту в технический нокаут в первом же раунде. При падении, Нуньес сломала руку. На всё про всё ушло 34 секунды.
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После победы, Виктория сообщила:
Всем привет. Хочу поблагодарить UFC, Дану Уайта, моих хирургов. Спасибо моей команде за всё. Я хотела подраться, конечно. Не очень получилось, но кто же знал, что я ломаю руки соперницам, не желая того? Но я рада, что вышла, что восстановилась полностью. Да, бой получился не таким, как я ожидала, но в любом случае я рассчитывала на финиш в первом раунде. Так и получилось, на всё воля всевышнего.
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У Маши была настолько плохая репутация, что когда она сказала, что сломала руку, первый вопрос был - "Кому?"
https://youtube.com/shorts/1070P0wQobA?feature=share3
Она: давай займёмся анальным сексом?
Он: но я не хочу!
Она: (надевая страпон) А придётся!