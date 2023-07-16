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«Бой получился не таким, как я ожидала»: россиянка выиграла дебютный поединок UFC и сломала сопернице руку

«Бой получился не таким, как я ожидала»: россиянка выиграла дебютный поединок UFC и сломала сопернице руку

Автор:
16 июля 2023 20:06
Сообщество : Спорт
Метки: ufc   Видео   бои без правил   виктория дудакова   истела нуньес   мма   
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Для победы ей понадобилось 34 секунды.

У многих неоднозначное отношение к женским боям. Есть мнение, что ломать челюсти или пробивать лоу-кики - не совсем женское дело.

Ну а другие говорят, что раз уж ввели равноправие - значит девушки могут лупить друг друга. И они этим правом активно пользуются.

Участвуют они и в боях MMA/UFC. Там бывают весьма колоритные дамы:

Провела дебютный бой в UFC и россиянка Виктория Дудакова:

Виктория победила Истелу Нуньес из Бразилии, отправив ту в технический нокаут в первом же раунде. При падении, Нуньес сломала руку. На всё про всё ушло 34 секунды.

После победы, Виктория сообщила:

Всем привет. Хочу поблагодарить UFC, Дану Уайта, моих хирургов. Спасибо моей команде за всё. Я хотела подраться, конечно. Не очень получилось, но кто же знал, что я ломаю руки соперницам, не желая того? Но я рада, что вышла, что восстановилась полностью. Да, бой получился не таким, как я ожидала, но в любом случае я рассчитывала на финиш в первом раунде. Так и получилось, на всё воля всевышнего.

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Метки: ufc   Видео   бои без правил   виктория дудакова   истела нуньес   мма   
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18  комментариев
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23k
SolomonA 2 часа назад
Старый анекдот:
У Маши была настолько плохая репутация, что когда она сказала, что сломала руку, первый вопрос был - "Кому?"
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1k
Andrey G 44 минуты назад
Я хз кому интересно смотреть когда женщины друг друга бьют. Это фетиш походу какой-то. Мне аж противно.
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10k
Бритва 47 минут назад
у женщин локти в обратную сторону выпячиваются, несложно сломать.
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10k
Dabus 51 минуту назад
Я ломал себе руки, и скажу вам - это очень больно ....
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29k
Aqueronte Час назад
Такой мма мне нравится больше
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2k
Vovan Petroff Час назад
Ну! Кто хочет попробовать комиссарского тела?
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29k
Aqueronte Час назад
С любым может случиться, вот Гаджи автомат, пробитый мужик, много боев, разные правда а случай все решил.
https://youtube.com/shorts/1070P0wQobA?feature=share3
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6k
livaneth Час назад
А против транса не выстоит.
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19k
scorpick Час назад
Спасибо, после просмотра видео у меня геморрой вжался обратно.
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15k
banzai7 2 часа назад
Всегда, когда вижу таких женщин, думаю: как они занимаются сексом?
Она: давай займёмся анальным сексом?
Он: но я не хочу!
Она: (надевая страпон) А придётся!
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