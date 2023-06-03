Боец ММА сразился с огромным аллигатором

Крокодил извивался и не давал себя схватить, но в итоге бойцу это удалось. Он накинул петлю на шею аллигатора и оседлал его. Затем к нему подошли пожарные, которые помогли удерживать животное.

"Я только зашёл в ворота, как увидел аллигатора прямо на парковке. Оставалось только выполнить нашу задачу. Знаете, я почувствовал себя Бэтменом. Многие бойцы поймут: когда идёшь на ринг, ты нервничаешь, но как только бой начинается, ты должен быть сосредоточен," - рассказал парень в интервью местному каналу.