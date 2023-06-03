Боец ММА сразился с огромным аллигатором

В американском штате Флорида боец ММА сразился с трёхметровым "противником" — и это был аллигатор. Огромная рептилия заползла на парковку начальной школы, и боец голыми руками решил разобраться с незваным гостем, и поймать его.
На парковку начальной школы в городе Джексонвилл, штат Флорида, США, заполз трёхметровый крокодил. Расправиться с ним и поймать решил местный боец ММА, 33-летний Майк Драгич на глазах у около 200 ликующих очевидцев. Сначала боец подошёл к аллигатору, и пытался прижать его к земле с помощью шеста с петлёй.
Крокодил извивался и не давал себя схватить, но в итоге бойцу это удалось. Он накинул петлю на шею аллигатора и оседлал его. Затем к нему подошли пожарные, которые помогли удерживать животное.
"Я только зашёл в ворота, как увидел аллигатора прямо на парковке. Оставалось только выполнить нашу задачу. Знаете, я почувствовал себя Бэтменом. Многие бойцы поймут: когда идёшь на ринг, ты нервничаешь, но как только бой начинается, ты должен быть сосредоточен," - рассказал парень в интервью местному каналу.
После того, как аллигатора поймали, его перевезли в безопасное место в дикой природе.
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого. Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте в личных сообщениях свои контакты. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5161 1612 0238 7969
Заранее Вам большое человеческое спасибо.......