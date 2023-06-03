FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14087 постов • 1671 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные
Боец ММА сразился с огромным аллигатором

Боец ММА сразился с огромным аллигатором

Автор:
03 июня 2023 08:30
Сообщество : Животные
Метки: США   аллигатор   боец   боец ММА   видео   дикие животные   животные   инциденты   фото   
1084
3
1

В американском штате Флорида боец ММА сразился с трёхметровым "противником" — и это был аллигатор. Огромная рептилия заползла на парковку начальной школы, и боец голыми руками решил разобраться с незваным гостем, и поймать его.

На парковку начальной школы в городе Джексонвилл, штат Флорида, США, заполз трёхметровый крокодил. Расправиться с ним и поймать решил местный боец ММА, 33-летний Майк Драгич на глазах у около 200 ликующих очевидцев. Сначала боец подошёл к аллигатору, и пытался прижать его к земле с помощью шеста с петлёй.


Крокодил извивался и не давал себя схватить, но в итоге бойцу это удалось. Он накинул петлю на шею аллигатора и оседлал его. Затем к нему подошли пожарные, которые помогли удерживать животное.

"Я только зашёл в ворота, как увидел аллигатора прямо на парковке. Оставалось только выполнить нашу задачу. Знаете, я почувствовал себя Бэтменом. Многие бойцы поймут: когда идёшь на ринг, ты нервничаешь, но как только бой начинается, ты должен быть сосредоточен," - рассказал парень в интервью местному каналу.

После того, как аллигатора поймали, его перевезли в безопасное место в дикой природе.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: США   аллигатор   боец   боец ММА   видео   дикие животные   животные   инциденты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Vovan Petroff 45 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−10
edomoves 16 минут назад
Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде...

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку, а сейчас дома есть абсолютно нечего.
От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого. Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте в личных сообщениях свои контакты. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5161 1612 0238 7969

Заранее Вам большое человеческое спасибо.......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−17
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

87620



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Набирающие популярность в сообществах
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сильно сказал

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#в мире#аварии#США#Прикол#история#факты#забавно#наука
#машина#интересно#животные#ДТП#авто аварии#интересное#дети#Ynews#знаменитости#Великобритания
#автомобили#Юмор#подборка#люди#Автовсячина#позитив#милота#Россия#Китай#Еда
MSI исправила проблему оплавляющихся кабелей видеокарт NVIDIA (видео) MSI исправила проблему оплавляющихся кабелей видеокарт NVIDIA (видео) У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться