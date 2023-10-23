Уилл Первис, обманувший смерть: чудесная история одного приговорённого

21-летний Уилл ссоры не отрицал, но факт убийства отрицал яростно. Вот только у него не было ни свидетелей, ни доказательств. Одни только голословные утверждения.

Приговор оказался предсказуемым – присяжные признал вину, а судья вынес решение – смертная казнь через повешение. Когда осуждённого выводили из зала суда, он обернулся и громогласно заявил: «Я еще всех вас переживу!» Но кому интересны угрозы нервного обречённого?