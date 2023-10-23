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Уилл Первис, обманувший смерть: чудесная история одного приговорённого

Уилл Первис, обманувший смерть: чудесная история одного приговорённого

Автор:
23 октября 2023 14:24
Сообщество : Истории
Метки: Спасение   Уилл Первис   губернатор   миссисипи   побег   приговор   присяжные   случай   суд   чудо   
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Не секрет, что система правосудия далеко от совершенства. И порой за решётку попадают невиновные. Но эта история со счастливым концом действительно заставляет поверить в чудо.

Обычным летним днём 1893 года суд присяжных штата Миссисипи разбирал обычное дело. Молодого парня Уилла Первиса обвиняли в убийстве соседа, произошедшем в результате спонтанной ссоры.

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21-летний Уилл ссоры не отрицал, но факт убийства отрицал яростно. Вот только у него не было ни свидетелей, ни доказательств. Одни только голословные утверждения.

Приговор оказался предсказуемым – присяжные признал вину, а судья вынес решение – смертная казнь через повешение. Когда осуждённого выводили из зала суда, он обернулся и громогласно заявил: «Я еще всех вас переживу!» Но кому интересны угрозы нервного обречённого?

7 февраля следующего года преступник отправился в свой последний путь – на эшафот. Поглазеть на казнь собралась массу народу. Большинство Уиллу сочувствовало, поскольку знало парня с хорошей стороны и сомневалось в вине.

По отмашке шерифа открылись створки отпускного люка. Вот только шея счастливца не сломалась – вмешалось провидение, и узел на толстой верёвке странным образом развязался.

Палач перевязал петлю. Но толпа уже волновалась: смотрите, ведь это знак, высшие силы пощадили Уилла, это божественное провидение! Кто-то затянул молитву, остальные подхватили. Шериф понял, что легко может потерять контроль над ситуацией и увёл осуждённого в камеру.

Защитники Первиса трижды подавали апелляцию. Но Верховный суд божьим промыслом интересовался мало и оставил приговор в силе. Попытка номер два была назначена на 12 декабря 1895 года. Но привести приговор в исполнение не вышло: друзья организовали побег и целый год прятали Уилла у надёжных людей.

Как раз в это время сменился губернатор. И  под давлением  общественности, выступившей в поддержку Уилла, заменил смертный приговор пожизненным заключением. Но только при условии, если осуждённый сам сдастся властям.

Первис принял предложение. И приёмную губернатора завалило письмами. Люди требовали освобождения мужчины. Тем более что и доказательств вины не было, и само провидение вмешалось. Под давлением тот согласился. И Уилл вышел на свободу.

Но что же с убийцей? Спустя 22 года его личность выяснилась. Некто Джозеф Бирд умирал и, желая перед смертью облегчить душу и покаяться в грехах, в присутствии свидетелей подтвердил, что убийство, в котором обвиняли Первиса, совершил он.

А Уилл, честное имя которого было восстановлено с помощью признания настоящего убийцы, вмешательства высших сил, помощи друзей и поддержки общественности, дожил до старости и скончался 13 октября 1938 года. Ровно через три дня после того, как ушёл из жизни последний из присяжных, объявивших его виновным.

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Метки: Спасение   Уилл Первис   губернатор   миссисипи   побег   приговор   присяжные   случай   суд   чудо   
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Головасыр коричнештанник Час назад
бывает же ...
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2k
Duke_kir Минуту назад
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−1
Евгений Капов-Каган Час назад
открылись створки отпускного люка. В отпуск, что ли, отправляют* Может, опускного?
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