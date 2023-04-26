Мертвецкий синод: как католики папу-покойника суду предавали

Тело извлекли из могилы, облачили в подобающие одеяния и посадили на трон в Латеранской базилике. Да будет суд! Который вошёл в историю как synodus horrenda – жуткий (или трупный) синод. И суд начался с обвинений в вероломном поведении, проведении незаконных христианских таинств и других прегрешениях.

По причине невозможности отвечать самостоятельно (у несчастного и языка, скорее всего, уже не было), позади трона засел дьякон и имитировал голос покойного Формоза.