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Мертвецкий синод: как католики папу-покойника суду предавали

Мертвецкий синод: как католики папу-покойника суду предавали

Автор:
26 апреля 2023 10:25
Сообщество : Исторические факты
Метки: Стефан VI   Формоз   жуткий синод   история   папа римский   приговор   случай   суд   труп   
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Кажется, что представители высшего духовенства должны являть собой образец этики, смирения и возвышенности. Но они тоже могут принимать дикие решения и жечь не по-детски.

Этот исторический факт является уникальным в своём роде. Аналогичных не было зафиксировано ни до, ни после. В 897 году на папский престол взошёл новый папа римский Стефан VI. И по неким политическим причинам он решил устроить показательную порку суд своему предшественнику. Стефана не смущало, что епископ Формоз благополучно почил годом ранее и был, как и положено, похоронен.

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Тело извлекли из могилы, облачили в подобающие одеяния и посадили на трон в Латеранской базилике. Да будет суд! Который вошёл в историю как synodus horrenda – жуткий (или трупный) синод. И суд начался с обвинений в вероломном поведении, проведении незаконных христианских таинств и других прегрешениях.

По причине невозможности отвечать самостоятельно (у несчастного и языка, скорее всего, уже не было), позади трона засел дьякон и имитировал голос покойного Формоза.

Мертвеца ожидаемо признали виновным по всем пунктам. И в наказание отрубили на правой руке, которой он благословлял паству, пальцы. Потом останки, привязанные к лошади, показательно протащили через весь Рим и бросили в реку.

Но Стефан радовался недолго. Общественность взбунтовалась, взбешённая таким поведением. Началось восстание. Папу посадили в темницу, где вскоре благополучно придушили. И он должен быть благодарен, что второй трупный синод с ним в главной роли не организовали.

Впоследствии формально этот синод был осуждён церковниками. Беднягу Формоза, которого выловили и тайно захоронили монахи, реабилитировали и перезахоронили теперь уже в соборе святого Петра с соответствующими  почестями. Все документы уничтожили, а папа Иоанн IX ввёл официальный запрет судить мертвецов. Надо полагать, чтобы деятельные слуги господни более не устраивали таких бессмысленных и жутких представлений.

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Метки: Стефан VI   Формоз   жуткий синод   история   папа римский   приговор   случай   суд   труп   
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