Венцеслао Могуэль – обманувший смерть

Хлёсткую и точную фразу о том, что двух смертей не бывать, а одной не миновать, приписывают Суворову. Это правда. Но бывают в жизни и удивительные, хоть и очень редкие исключения.
Венцеслао Могуэль – один из немногих людей, обманувших костлявую. Его судили и приговорили к смерти, обвинив в том, что он был мятежником во время Мексиканской революции.
Официального суда не было. Поэтому он не мог обжаловать приговор и оказался бы среди миллионов людей, погибших не по своей вине. Однако удача улыбнулась парню. Несмотря на то, что в него стреляли как минимум 8 раз, Венцеслао выжил. Мало того, он прожил ещё целую жизнь после этого – 61 год. Его история определённо заставляет задуматься по поводу существования чудес в нашей жизни.
Мексиканская революция – это продолжительный вооружённый конфликт в Мексике с 1910 по 1920 год. Её называют одним из самых значимых событий в современной истории страны. В результате конфликта была уничтожена мексиканская федеральная армия, а на смену ей пришла революционная.
Поначалу конфликт носил характер гражданской войны, но вскоре другие страны стали проявлять экономические и стратегические интересы в отношении Мексики.
Мексиканская революция началась как движение протеста среднего класса против диктатуры Порфирио Диаса. Диас был профессиональным военным, который совершил успешный переворот, чтобы прийти к власти.
Однако ему удалось создать стабильную политическую систему. Эта система подпитывалась новыми деньгами, которые вливались в экономику благодаря торговле и инвестициям. В Мексике появились железные дороги, рудники и стало развиваться сельское хозяйство.
Новые поступления укрепили правительство страны. В 1890-х годах бюджет был стабилизирован, и Мексика стала предметом зависти всей Латинской Америки. К 1910 году Диас принимал представителей стран мира по случаю 100-летия независимости Мексики, демонстрируя мирную страну. Однако этому не суждено было продлиться долго.
Зимой 1910-11 годов в северной, а затем и в центральной Мексике стали появляться местные вооружённые банды. Диас не был готов. Он зарвался, а военная система не была способна сдержать распространение партизанской войны по всей стране.
Правительство настаивало на том, что Диасу следует уйти в отставку, чтобы сохранить хоть немного контроля над ситуацией, пока всё не зашло слишком далеко. В ходе свободных выборов был избран новый президент.
Последующие годы представляли собой практически сплошной хаос. К 1913 году новый режим потерял своего лидера, и в стране произошёл новый военный переворот. Годы войн и насилия нанесли колоссальный урон стране.
В 1915 году революционер Панчо Вилья потерпел поражение от конституционалистов, известных как «Федералес». Они охотились за всеми, кого считали сторонниками Панчо, преследуя их по всей стране и казня без суда и следствия.
Венцеслао Могуэль Эррера был 25-летним парнем из Юкатана, но его обвинили в том, что он был одним из верных последователей Панчо Вильи. 18 марта 1915 года правительственные войска поймали и арестовали Венцеслао.
В тот же день правительство приказало казнить его без суда и следствия, так как считало всех захваченных таким образом повстанцами. Эррере не дали возможности защитить себя или изложить свою версию событий. Военные выстроили повстанцев в ряд и позволили им выкурить последнюю сигарету перед расстрелом.
После того как сигарета была докурена, Могуэлю завязали глаза. Раздалось восемь выстрелов. Последним стал контрольный от полковница Орица – выстрел в голову.
Несмотря на мучительную боль, которую он испытал, Венцеслао выжил. Он затаился, превозмогая страдания, и ждал, пока палачи уйдут. Естественно, они решили, что повстанец мертв. Но жестоко ошиблись.
Несмотря на тяжелое ранение и множество пуль в теле, Могуэль сумел доползти до церкви Святого Иакова, расположенной примерно в трёх кварталах от места расстрела. Один из прихожан церкви заметил его и провёл внутрь. Это одна версия.
Вторая гласит, что его обнаружили революционеры на следующий день среди трупов. Они оказали ему медицинскую помощь, и мужчина смог выжить.
Неизвестно точно, как ему удалось выжить или спастись. Но ясно, что кто-то или какая-то группа помогла ему справиться с тяжёлыми ранами. Неудивительно, что Могуэль предпочитал оставаться в тени в течение всей войны, а в 1930 году перебрался в Соединённые Штаты.
Там его история привлекла внимание Роберта Рипли, карикатуриста и ведущего. 16 июля 1937 года счастливчик рассказал на всю страну свою историю о том, как он вырвался из лап смерти.
Венцеслао стал знаменит в США и Мексике, его стали называть «Эль Фусиладо» («казнённый»). Его слава даже вдохновила английскую рок-группу 90-х и 2000-х годов Chumbawamba написать песню о его столкновении со смертью и чудесном спасении.
Человек, который должен был умереть в 1915 году, боролся со смертью сам, чтобы прожить ещё шестьдесят один год. Он вернулся в Мексику и умер в 1976 году в преклонном возрасте 85 лет.
История этого человека определённо поучительная. И, возможно, высшие силы позволили ей состояться именно для того, чтобы люди понимали, какой великий дар – жизнь. И как важно её ценить.
Источник:
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