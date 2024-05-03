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Венцеслао Могуэль – обманувший смерть

Венцеслао Могуэль – обманувший смерть

Автор:
03 мая 2024 12:18
Сообщество : Жизнь
Метки: Венцеслао Могуэль   Жизнь   Мексика   Спасение   пример   расстрел   революции   случай   чудо   
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Хлёсткую и точную фразу о том, что двух смертей не бывать, а одной не миновать, приписывают Суворову. Это правда. Но бывают в жизни и удивительные, хоть и очень редкие исключения.

Венцеслао Могуэль – один из немногих людей, обманувших костлявую. Его судили и приговорили к смерти, обвинив в том, что он был мятежником во время Мексиканской революции.

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Официального суда не было. Поэтому он не мог обжаловать приговор и оказался бы среди миллионов людей, погибших не по своей вине. Однако удача улыбнулась парню. Несмотря на то, что в него стреляли как минимум  8 раз, Венцеслао выжил. Мало того, он прожил ещё целую жизнь после этого – 61 год. Его история определённо заставляет задуматься по поводу существования чудес в нашей жизни.

Мексиканская революция – это продолжительный вооружённый конфликт в Мексике с 1910 по 1920 год. Её называют одним из самых значимых событий в современной истории страны. В результате конфликта была уничтожена мексиканская федеральная армия, а на смену ей пришла революционная.

Поначалу конфликт носил характер гражданской войны, но вскоре другие страны стали проявлять экономические и стратегические интересы в отношении Мексики.

Мексиканская революция началась как движение протеста среднего класса против диктатуры Порфирио Диаса. Диас был профессиональным военным, который совершил успешный переворот, чтобы прийти к власти.

Однако ему удалось создать стабильную политическую систему. Эта система подпитывалась новыми деньгами, которые вливались в экономику благодаря торговле и инвестициям. В Мексике появились железные дороги, рудники и стало развиваться сельское хозяйство.

Новые поступления укрепили правительство страны. В 1890-х годах бюджет был стабилизирован, и Мексика стала предметом зависти всей Латинской Америки. К 1910 году Диас принимал представителей стран мира по случаю 100-летия независимости Мексики, демонстрируя мирную страну. Однако этому не суждено было продлиться долго.

Зимой 1910-11 годов в северной, а затем и в центральной Мексике стали появляться местные вооружённые банды. Диас не был готов. Он зарвался, а военная система не была способна сдержать распространение партизанской войны по всей стране.

Правительство настаивало на том, что Диасу следует уйти в отставку, чтобы сохранить хоть немного контроля над ситуацией, пока всё не зашло слишком далеко. В ходе свободных выборов был избран новый президент.

Последующие годы представляли собой практически сплошной хаос. К 1913 году новый режим потерял своего лидера, и в стране произошёл новый военный переворот. Годы войн и насилия нанесли колоссальный урон стране.

В 1915 году революционер Панчо Вилья потерпел поражение от конституционалистов, известных как «Федералес». Они охотились за всеми, кого считали сторонниками Панчо, преследуя их по всей стране и казня без суда и следствия.

Венцеслао Могуэль Эррера был 25-летним парнем из Юкатана, но его обвинили в том, что он был одним из верных последователей Панчо Вильи. 18 марта 1915 года правительственные войска поймали и арестовали Венцеслао.

В тот же день правительство приказало казнить его без суда и следствия, так как считало всех захваченных таким образом повстанцами. Эррере не дали возможности защитить себя или изложить свою версию событий. Военные выстроили повстанцев в ряд и позволили им выкурить последнюю сигарету перед расстрелом.

После того как сигарета была докурена, Могуэлю завязали глаза. Раздалось восемь выстрелов. Последним стал контрольный от полковница Орица – выстрел в голову.

Несмотря на мучительную боль, которую он испытал, Венцеслао выжил. Он затаился, превозмогая страдания, и ждал, пока палачи уйдут. Естественно, они решили, что повстанец мертв. Но жестоко ошиблись.

Несмотря на тяжелое ранение и множество пуль в теле, Могуэль сумел доползти до церкви Святого Иакова, расположенной примерно в трёх кварталах от места расстрела. Один из прихожан церкви заметил его и провёл внутрь. Это одна версия.

Вторая гласит, что его обнаружили революционеры на следующий день среди трупов. Они оказали ему медицинскую помощь, и мужчина смог выжить. 

Неизвестно точно, как ему удалось выжить или спастись. Но ясно, что кто-то или какая-то группа помогла ему справиться с тяжёлыми ранами. Неудивительно, что Могуэль предпочитал оставаться в тени в течение всей войны, а в 1930 году перебрался в Соединённые Штаты.

Там его история привлекла внимание Роберта Рипли, карикатуриста и ведущего. 16 июля 1937 года счастливчик рассказал на всю страну свою историю о том, как он вырвался из лап смерти.

Венцеслао стал знаменит в США и Мексике, его стали называть «Эль Фусиладо» («казнённый»). Его слава даже вдохновила английскую рок-группу 90-х и 2000-х годов Chumbawamba написать песню о его столкновении со смертью и чудесном спасении.

Человек, который должен был умереть в 1915 году, боролся со смертью сам, чтобы прожить ещё шестьдесят один год. Он вернулся в Мексику и умер в 1976 году в преклонном возрасте 85 лет.

История этого человека определённо поучительная. И, возможно, высшие силы позволили ей состояться именно для того, чтобы люди понимали, какой великий дар – жизнь. И как важно её ценить.

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Метки: Венцеслао Могуэль   Жизнь   Мексика   Спасение   пример   расстрел   революции   случай   чудо   
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23k
kσρβγς 2 часа назад
"В 1890-х годах бюджет был стабилизирован, и Мексика стала предметом зависти всей Латинской Америки. "

А сейчас?
ЗЫ. ВенСеслао... Нету в гишпаньской мове Цы...
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18k
ron 2 часа назад
справедливости ради следует добавить, что это чуть ли не единственный в истории случай.
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