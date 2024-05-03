Венцеслао Могуэль – обманувший смерть

Мексиканская революция – это продолжительный вооружённый конфликт в Мексике с 1910 по 1920 год. Её называют одним из самых значимых событий в современной истории страны. В результате конфликта была уничтожена мексиканская федеральная армия, а на смену ей пришла революционная.

Поначалу конфликт носил характер гражданской войны, но вскоре другие страны стали проявлять экономические и стратегические интересы в отношении Мексики.

Мексиканская революция началась как движение протеста среднего класса против диктатуры Порфирио Диаса. Диас был профессиональным военным, который совершил успешный переворот, чтобы прийти к власти.

Однако ему удалось создать стабильную политическую систему. Эта система подпитывалась новыми деньгами, которые вливались в экономику благодаря торговле и инвестициям. В Мексике появились железные дороги, рудники и стало развиваться сельское хозяйство.

Новые поступления укрепили правительство страны. В 1890-х годах бюджет был стабилизирован, и Мексика стала предметом зависти всей Латинской Америки. К 1910 году Диас принимал представителей стран мира по случаю 100-летия независимости Мексики, демонстрируя мирную страну. Однако этому не суждено было продлиться долго.

Зимой 1910-11 годов в северной, а затем и в центральной Мексике стали появляться местные вооружённые банды. Диас не был готов. Он зарвался, а военная система не была способна сдержать распространение партизанской войны по всей стране.