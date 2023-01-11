Выжила вопреки и получила беспрецедентно маленькую компенсацию

Обломки самолёта упали среди леса, и деревья несколько смягчили удар. Савицкой при падении выбило почти все зубы, она страдала от сильной боли в сломанных рёбрах. Но понимала, что нужно идти, пока есть силы. Ведь пока информация о крушении дойдёт до нужных инстанций, пока организуют поиски…

Есть от сильнейшего стресса не хотелось. Жажду она утоляла водой из редких луж. Очень донимали мелкие назойливые комары, от которых не было спасения.