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Выжила вопреки и получила беспрецедентно маленькую компенсацию

Выжила вопреки и получила беспрецедентно маленькую компенсацию

Автор:
11 января 2023 12:17
Сообщество : Жизнь
Метки: история   катастрофа   компенсация   крушение   лариса савицкая   рекорд   самолёт   случай   спасение   чудо   
1177
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Акрофобия. Звучит уже страшновато. И даже люди, не сталкивавшиеся с этой фобией на практике, чувствуют дрожь в коленках и участившийся стук собственного сердца, представляя себе падение в бездну.

А эта женщина не просто представила или увидела со стороны. Она в эту бездну упала. И выжила. Лариса Андреева появилась на свет в Благовещенске в обычной советской семье. Девочка росла спортивной, увлекалась фигурным катанием, мечтала стать доктором.

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Повзрослевшая девушка встретила свою любовь: Владимир показался ей особенным человеком, с которым ей было хорошо и спокойно. Во время одного из свиданий они пошли в кино на фильм «Чудеса ещё случаются». Сюжет картины строился на описании жизни чудом спасшейся после катастрофы женщины, которую ждало множество испытаний в джунглях. Тогда она даже предположить не могла, что её реальная жизнь выдаст вираж не хуже вымысла.

Молодые люди довольно быстро поженились и улетели в свадебное путешествие. Оно вышло не таким уж чтобы замечательным, но влюблённым достаточно было находиться рядом. На обратном пути произошло ужасное: 24 августа 1981 года их Ан-24 столкнулся с Ту-16. Чудо, невероятное везение, ангел-хранитель – женщина не знала, что спасло её тогда. Но на глазах Ларисы погибло 38 человек, среди которых был и её любимый муж.

Обломки самолёта упали среди леса, и деревья несколько смягчили удар. Савицкой при падении выбило почти все зубы, она страдала от сильной боли в сломанных рёбрах. Но понимала, что нужно идти, пока есть силы. Ведь пока информация о крушении дойдёт до нужных инстанций, пока организуют поиски…

Есть от сильнейшего стресса не хотелось. Жажду она утоляла водой из редких луж. Очень донимали мелкие назойливые комары, от которых не было спасения.

Она блуждала по окрестностям, мало что соображая от боли и стресса. На третий день Лариса вышла к месту крушения, где уже работали спасатели. Её незамедлительно погрузили в вертолёт и доставили в Завитинск в реанимационное отделение местной больницы.

После крушения ей пришлось практически заново учиться жить. Ведь падение с высоты более 5 километров не прошло бесследно ни с физической, ни с психологической точки зрения. Выбитые зубы, повреждённая челюсть и сломанная рука были не самым страшным. 20-летняя Лариса сломала позвоночник в нескольких местах. Спинной мозг при этом остался неповреждённым, что сохранило двигательные функции. Но при ходьбе она испытывала сильные боли.

Лариса попала в Книгу рекордов Гиннесса как человек… получивший самую крошечную компенсацию за авиакатастрофу. Выплата составила всего 75 рублей. За смерть мужа государство выделило ей ещё 150 рублей.

Специалисты авиационного комитета, занимавшегося расследованием катастрофы, среди основных причин чудесного спасения пассажирки отметили тот факт, что хвостовая часть самолёта, где сидела Лариса, падала не прямо, а мотаясь из стороны в сторону, как падает с дерева лист. Это, во-первых, замедляло падение, а, во-вторых, тело прижимало то к спинке, то к боковым частям кресла, не давая ему выпасть.

После случившегося Лариса увлеклась мистикой, пытаясь понять, почему так сложилась её судьба. Но постепенно жизнь стала возвращаться в обычное русло. Женщина родила сына, второй раз вышла замуж, работает и радуется успехам внучки. Результаты расследования на руки она получила только 20 лет спустя. До этого времени они были засекречены. Сегодня Ларисе Владимировне исполняется 62 года. И своим примером эта удивительная женщина доказывает, что надо ценить каждый день и каждый миг жизни. Ведь кому-то не довелось её прожить.


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Метки: история   катастрофа   компенсация   крушение   лариса савицкая   рекорд   самолёт   случай   спасение   чудо   
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7  комментариев
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24k
Serg2001 40 минут назад
Вроде бы в забугорье тоже был подобный случай. Там самолет в джунгли упал. Единственная выжившая была девочка, летевшая с мамой... После этого она еще несколько дней бродила по джунглям в поисках людей. Подробностей уже не помню, но старик-интернет должен знать, если кому интересно...
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25k
Tata 10 минут назад
Недавно художественный фильм сняли, "Одна" называется.
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27k
Ваня 11 минут назад
здоровья ей отменного...
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2k
Анатолий 20 минут назад
Я правильно понимаю, что эту стать раз в 2 месяца будут на Фишках постить? Блин ну слово в слово же...
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8k
au3 22 минуты назад
"Но понимала, что нужно идти, пока есть силы. Ведь пока информация о крушении дойдёт до нужных инстанций, пока организуют поиски…
.........
Она блуждала по окрестностям, мало что соображая от боли и стресса. На третий день Лариса вышла к месту крушения, где уже работали спасатели."

Никуда не надо было идти.
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1k
Александр Полчаса назад
жизнь замечательна даже когда сложно
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