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Обманувшая смерть «Полуповешенная Мэгги»

Обманувшая смерть «Полуповешенная Мэгги»

Автор:
18 апреля 2023 10:45
Сообщество : Истории
Метки: Маргарет Диксон   Полуповешенная Мэгги   история   преступление   символ   случай   смерть   спасение   чудо   шотландия   
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Можно ли наворотить дел, получить смертный приговор, воскреснуть и превратиться в национальный символ? И всё это за довольно короткий промежуток времени. Вполне. По крайне мере, «Полуповешенная Мэгги» с этим справилась играючи.

Маргарет Диксон была ещё совсем молода и полна планов, когда её жизнь оборвалась на виселице городской площади Эдинбурга (Шотландия). Дело было 2 сентября 1724 года. Но когда тело поместили в гроб для погребения, она очнулась, чем немало удивила соотечественников.

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Девочка родилась недалеко от Эдинбурга в 1702 году. Повзрослев, вышла замуж и перебралась южнее родного города. Пошла работать в гостиницу. Кажется, жизнь начала налаживаться. А спустя несколько месяцев 23-летнюю женщину бросил муж.

Маргарет вступила в близкие отношения с владельцем заведения, где работала. И ожидаемо забеременела. Для того периода времени родить вне брака было страшным позором. Даже в тюрьму можно было попасть. Поэтому когда на свет появился малыш, Мэгги завернула его в простыню и бросила в реку.

Понятно, что живя в социуме, сложно что-то утаить от других людей. Как бы Диксон не скрывала свое положение, его заметили. И соседка сообщила стражам порядка.

Мэгги взяли под стражу, а когда на берегу обнаружили тело ребёнка, она не стала отпираться. Очевиден был факт нарушения закона, запрещающего скрывать беременность, и убийства. Женщина давила на то, что не успела позвать на помощь – слишком  стремительными были роды. И ребёнок появился на свет мёртвым. Доподлинно установить этот факт для медицины того уровня не представлялось возможным. Хирург, который провёл поверхностный осмотр, считал, что новорожденный дышал. Мэгги приговорили к смерти.


Есть мнение, что женщина заплатила палачу, чтобы он затянул петлю чуть менее туго. И просунула туда пальцы, исключив асфиксию. Версия спорная, поскольку незаметно провисеть в таком положении очень проблематично. К тому же женщине после родов.

Надо сказать, что за право забрать тело произошло чуть ли не сражение. Родне удалось отбить труп, на который предъявили права студенты-медики, испытывавшие вечный дефицит в покойниках, необходимых для проведения вскрытий.

Семья победила, но похороны не состоялись: на полпути домой из ящика начали доноситься стоны. Немного придя в себя, Мэгги выбралась и остаток пути вообще проделала пешком.

Осмотревший женщину хирург подтвердил, что она практически  полностью здорова. Поскольку Диксон пережила смерть и, считай, заново родилась, то повторный суд списал все её предыдущие прегрешения, аннулировал брак, а народ моментально сделал возможную преступницу национальной героиней. Дела в гостинице, где «Полуповешенная Мэгги», как её прозвали, работала, шли отлично. Народ потоком валил, чтобы посмотреть на чудом воскресшую женщину.

Маргарет снова вышла замуж, родила детей и дожила до преклонных для того времени лет, покинув бренный мир, когда ей было за 60. Удивительную историю записали и выставили на табличке эдинбургского паба Maggie Dickson, обеспечив женщине если не вечную, то очень долгую жизнь уже в виде символа.

Источник:

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Метки: Маргарет Диксон   Полуповешенная Мэгги   история   преступление   символ   случай   смерть   спасение   чудо   шотландия   
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3  комментария
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Kozlodoev 46 минут назад
Прямо сюжет для баллады "Короля и Шута"...
Жаль, наверное, они её не напишут.
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1k
Лимонадный Джо 18 минут назад
У Высоцкого есть песня а там слова: ...Эй ты! Недострелённый. Давай ка на укол.
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90k
Дмитрий 44 минуты назад
Иисус так же не умер , очнулся в пещере и ушёл странствовать.
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