Обманувшая смерть «Полуповешенная Мэгги»

Девочка родилась недалеко от Эдинбурга в 1702 году. Повзрослев, вышла замуж и перебралась южнее родного города. Пошла работать в гостиницу. Кажется, жизнь начала налаживаться. А спустя несколько месяцев 23-летнюю женщину бросил муж.

Маргарет вступила в близкие отношения с владельцем заведения, где работала. И ожидаемо забеременела. Для того периода времени родить вне брака было страшным позором. Даже в тюрьму можно было попасть. Поэтому когда на свет появился малыш, Мэгги завернула его в простыню и бросила в реку.

Понятно, что живя в социуме, сложно что-то утаить от других людей. Как бы Диксон не скрывала свое положение, его заметили. И соседка сообщила стражам порядка.

Мэгги взяли под стражу, а когда на берегу обнаружили тело ребёнка, она не стала отпираться. Очевиден был факт нарушения закона, запрещающего скрывать беременность, и убийства. Женщина давила на то, что не успела позвать на помощь – слишком стремительными были роды. И ребёнок появился на свет мёртвым. Доподлинно установить этот факт для медицины того уровня не представлялось возможным. Хирург, который провёл поверхностный осмотр, считал, что новорожденный дышал. Мэгги приговорили к смерти.