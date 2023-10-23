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Звезда 90-х Лариса Чернакова сначала стала дояркой в США, а потом увлеклась духовными практиками и сыроедением в России

Звезда 90-х Лариса Чернакова сначала стала дояркой в США, а потом увлеклась духовными практиками и сыроедением в России

Автор:
23 октября 2023 11:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Лариса Черникова   знаменитости   интересное   история   личная жизнь   фото   шоу бизнес   
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Красавица Лариса Черникова прославилась песнями "Да ты не смейся" и "Влюбленный самолет", которые в 90-х звучали из каждого утюга.

Историю Ларисы Черниковой стоит начинать с её первой любви. Лариса вышла замуж за Андрея Черникова, с которым была знакома с самого детства. Именно благодаря финансовой поддержки мужа Лариса стала знаменита на всю страну.

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Именно благодаря Андрею в свет вышли альбомы "Одинокий волк" и "Подари мне ночь". Бизнесмен помогал жене снимать клипы и сделал из неё настоящую звезду.

3 апреля 1996 года Лариса записывала на студии новую песню. Андрей был рядом с ней, однако вскоре уехал. Спустя несколько часов Андрея нашли с огнестрельным ранением в голову на могиле его отца. Официально, бизнесмен добровольно покинул эту жизнь, но родные и близкие отвергают эту версию и сегодня. Близкие уверены, что бизнесмена убили преступники, которых в 90-х было достаточно.

После смерти мужа весёлая жизнь певицы превратилась в сущий ад. Долги Андрея оказались на Ларисе. Её вывозили в лес, угрожали расправой. Девушка уехала к маме, а бизнес мужа ушёл в счёт погашения долга.

В 2000-м году Лариса начала общаться с женатым итальянцем Джеймсом. Спустя год отношений она рассказала ему о своём прошлом. Ради Джеймса Лариса уехала в США, а он бросил семью.

В Америке Лариса не стала выступать. Она стала фермером вместе со своим мужем. Певица сама доила коров и ухаживала за животными. В 2005-м Лариса Черникова родила мужу сына Кирилла. Но, как говорится, на чужом несчастье счастья не построишь. Джеймс, который бросил бывшую жену и детей, не был образцовым мужем. Он пил и изменял Ларисе. Пара развелась, но Лариса осталась в США. Певица построила свою ферму, продолжила занятия сельским хозяйством и животноводством, одна растила сына.

Третий муж певицы, сотрудник службы спасения Ричард Джонс, тоже был изменщиком, их брак не продлился долго. Спустя время певица вернулась в Россию. Сначала она пыталась петь и даже выпустила альбом, но он не стал популярным. Иногда она выступала на корпоративах, но это уже не приносило ей радости.

Певица увлеклась мантрами, духовными практиками и сыроедением. В 2017 году Лариса выпустила альбом со своим мантрами.

В декабре 2021 года Лариса рассказала, что снова стала матерью в 47 лет. На этот раз ребенок был зачат от анонимного донора русского происхождения.

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Метки: Лариса Черникова   знаменитости   интересное   история   личная жизнь   фото   шоу бизнес   
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7  комментариев
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22k
babuby Час назад
Чернакова ... благодаря финансовой поддержки мужа .... БЛ%ДЬ, да когда-же вы научитесь писать!
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3k
Χάρων Полчаса назад
Крыса в своём репертуаре.
Когда уже допилят нормальный ЧС???
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3k
Андрей 59 минут назад
C’est la vie
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3k
Nigilist Час назад
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56k
dima423 Час назад
Я люблю тебя скотина,
Что мне так необходимо,
Ты возьми меня с собой,
Дай повышенный надой.

Перевыполним мы норму
Обе мы в хорошей форме
Мантры новые создам
Чтоб молока хватало нам)
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28k
Lehoia Час назад
Забавная была девчушка-помню у нее клип был с "Маски Шоу".
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