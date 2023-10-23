Звезда 90-х Лариса Чернакова сначала стала дояркой в США, а потом увлеклась духовными практиками и сыроедением в России

После смерти мужа весёлая жизнь певицы превратилась в сущий ад. Долги Андрея оказались на Ларисе. Её вывозили в лес, угрожали расправой. Девушка уехала к маме, а бизнес мужа ушёл в счёт погашения долга.

В 2000-м году Лариса начала общаться с женатым итальянцем Джеймсом. Спустя год отношений она рассказала ему о своём прошлом. Ради Джеймса Лариса уехала в США, а он бросил семью.