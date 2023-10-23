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Бритни Спирс выпустила мемуары, в которых рассказала об аборте и расставании с Джастином Тимберлейком по СМС

Бритни Спирс выпустила мемуары, в которых рассказала об аборте и расставании с Джастином Тимберлейком по СМС

Автор:
23 октября 2023 09:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: аборт   бритни спирс   джастин тимберлейк   интересное   история   отношнния   фото   шоу бизнес   
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Именно благодаря роману с Бритни Спирс Джастин Тимберлейк стал настоящей знаменитостью. Как оказалось, роман был далёк от идеального.

В 1989 году Бритни Спирс познакомилась на шоу "Клуб Микки Мауса" с Джастином Тимберлейком. Тогда он был участником бойз-бэнда ‘N Sync. Дела у группы шли хорошо, но Джастин хотел большего. После знакомства с Бритни у них закрутился роман, тогда певице было 17 лет. СМИ называли пару самой красивой в Голливуде, они были на первых полосах популярных газет. В своих мемуарах Бритни рассказала, что была влюблена в Джастина без памяти.

В 19 лет Бритни Спирс забеременела от Джастина Тимберлейка. Как оказалось, парень не обрадовался новости. Он посоветовал сделать Бритни аборт.

Он был уверен, что мы слишком молоды, чтобы становиться родителями. Я согласилась не рожать. Уверена, что люди возненавидят меня за это. Если бы решала сама, то никогда бы этого не сделала. Но Джастин совсем не был готов к детям. До сих пор я с болью вспоминаю о том периоде.

После аборта Бритни плакала в ванной от боли и горя, а Джастин Тимберлейк бренькал в соседней комнате на гитаре. Видимо, юный певец был уверен, что музыка поможет Спирс расслабиться. В 2002 году пара рассталась, Джастин просто написал Бритни СМС и вычеркнул её из своей жизни. В 2003 году вышел грустный клип Бритни Спирс про расставание.

В это же время показывают сцену, в которой женщина рожает, и ей приносят ребенка. После истории с абортом всё встало на свои места. В своей книге Бритни также рассказывала про измены Джастина, которых оказалось немало, сообщает People.

После расставания Джастин выпустил песню "Cry Me A River", которая быстро стала хитом. Именно благодаря этой песне, Джастин начал свою сольную карьеру. Многие поклонники считают, что славу принес ему именно роман с Бритни Спирс.

В августе этого года Джастин снова спел песню, посвященную расставанию с Бритни Спирс, хотя организаторы просили этого не делать, чтобы не ранить певицу ещё больше. Перед выступлением Джастин говорит:

Они велели больше не исполнять эту песню. Да пошли они!

Книга Бритни наделала много шума. Жена Джастина Тимберлейка задумалась о разводе. Слова Бритни заставили Джессику Бил сомневаться в муже. Сам Джастин уже намерен обратиться в суд, заявляет инсайдер The Sun.

Источник:

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Метки: аборт   бритни спирс   джастин тимберлейк   интересное   история   отношнния   фото   шоу бизнес   
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6  комментариев
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Дядя Саша 3 часа назад
В 1987 году ей было 17 лет? Она же в 1981 родилась...
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2k
crownanniversury 55 минут назад
Да...представляю,как моя бы жёнушка спустя лет десять брака с ножами на кухне пританцовывала..Или лысой ходила..Вот уж мечта поэта!))Джессика таких фортелей не выкидывает.
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483
Алексей Бляйбтрой 4 часа назад
ну конечно , Джастин во всех бедах виноват.
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