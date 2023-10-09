После танцев с ножами и разговора с полицией Бритни Спирс сбежала на частный остров

Казалось бы, Бритни Спирс уже привыкла быть героиней заголовков СМИ. Но на этот раз звезда не выдержала и сбежала на закрытый остров.
На прошлой неделе Бритни Спирс опубликовала на своей странице серию странных танцев с ножами. В сети стали появляться мемы, а подписчики даже вызвали полицию в дом Бритни, чтобы правоохранители проверили её самочувствие и условия жилья. После визита полицейских Бритни разразилась тирадой, обвинив всех - и полицию и поклонников.
Теперь Бритни вовсе сбежала на остров во Французской Полинезии, сообщает TMZ. По словам источника, Бритни устала быть в центре внимания. На частный остров Бритни укатила со своими друзьями. Об этом она рассказала в Instagram*.
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Несмотря на усталость, Бритни всё же выложила ещё один танец. Однако, подписчики предположили, что этот танец взят из архива, так как на заднем плане видна рождественская ёлка.
Интересно, сколько ещё таких танцев в архиве у Бритни? Это вообще когда-нибудь кончится?
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А после этого у них возникают необратимые изменения в мозгу. Психического свойства.