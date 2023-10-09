После танцев с ножами и разговора с полицией Бритни Спирс сбежала на частный остров

На прошлой неделе Бритни Спирс опубликовала на своей странице серию странных танцев с ножами. В сети стали появляться мемы, а подписчики даже вызвали полицию в дом Бритни, чтобы правоохранители проверили её самочувствие и условия жилья. После визита полицейских Бритни разразилась тирадой, обвинив всех - и полицию и поклонников.

Теперь Бритни вовсе сбежала на остров во Французской Полинезии, сообщает TMZ. По словам источника, Бритни устала быть в центре внимания. На частный остров Бритни укатила со своими друзьями. Об этом она рассказала в Instagram*.