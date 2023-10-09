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После танцев с ножами и разговора с полицией Бритни Спирс сбежала на частный остров

После танцев с ножами и разговора с полицией Бритни Спирс сбежала на частный остров

Автор:
09 октября 2023 13:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Танцы   бритни спирс   интересное   остров   полиция   слава   фото   шоу бизнес   
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Казалось бы, Бритни Спирс уже привыкла быть героиней заголовков СМИ. Но на этот раз звезда не выдержала и сбежала на закрытый остров.

На прошлой неделе Бритни Спирс опубликовала на своей странице серию странных танцев с ножами. В сети стали появляться мемы, а подписчики даже вызвали полицию в дом Бритни, чтобы правоохранители проверили её самочувствие и условия жилья. После визита полицейских Бритни разразилась тирадой, обвинив всех - и полицию и поклонников.

Теперь Бритни вовсе сбежала на остров во Французской Полинезии, сообщает TMZ. По словам источника, Бритни устала быть в центре внимания. На частный остров Бритни укатила со своими друзьями. Об этом она рассказала в Instagram*.

Несмотря на усталость, Бритни всё же выложила ещё один танец. Однако, подписчики предположили, что этот танец взят из архива, так как на заднем плане видна рождественская ёлка.

Интересно, сколько ещё таких танцев в архиве у Бритни? Это вообще когда-нибудь кончится?


* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Танцы   бритни спирс   интересное   остров   полиция   слава   фото   шоу бизнес   
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5  комментариев
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43k
Per aspĕra ad astra 2 часа назад
Такое чувство что у них там некоторые "селебрити" (знаменитости) лишние деньги тратят на некие "вещества".
А после этого у них возникают необратимые изменения в мозгу. Психического свойства.
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32k
Teodor 49 минут назад
Ну станцевала - и что? Причем тут, нахрен, полиция..? Бабки есть, папаша опекун ушёл лесом... с чем хочет - с тем и танцует, куда хочет - туда и едет. Вот погодите - еще вернется триумфально и новое турне устроит...
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10k
Борис Карабанов Час назад
От себя не убежишь. Не бывает ни бывших алкоголиков, ни бывших наркоманов.
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