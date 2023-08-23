Без зубов и с лишним весом: как выглядел муж Бритни Спирс до встречи с певицей

Спустя несколько лет Сэм взялся за свою жизнь. Он занялся спортом и начал худеть. За год Сэм превратился в красавца и начал получать приглашения на работу моделью. В 2016 году парень получил роль в клипе Бритни Спирс на песню "Slumber Party". Поклонники уверены, что Сэм специально хотел попасть в команду Бритни, чтобы обратить на себя внимание певицы. Его план сработал - у молодых людей закрутился роман.