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Без зубов и с лишним весом: как выглядел муж Бритни Спирс до встречи с певицей

Без зубов и с лишним весом: как выглядел муж Бритни Спирс до встречи с певицей

Автор:
23 августа 2023 15:56
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Сэм Асгари   бритни спирс   знаменитости   интересное   развод   фото   шоу бизнес   
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Сэм Асгари обвинил Бритни Спирс в измене и сейчас требует с неё 2 миллиона долларов за каждый прожитый год вместе. Однако до встречи с певицей красавчик Сэм Асгари выглядел не так престижно.

Бракоразводный процесс уже начался, Бритни Спирс и Сэм Асгари делят имущество и деньги. Сэм Асгари требует с Бритни Спирс деньги и раздел имущества. Но одного из псов он прихватил уже сейчас. Бритни не согласна с решением бывшего мужа и собирается отсудить у него опеку над псом. За это на мужчину вылился хейт поклонников певицы.

Сэм Асгари не всегда был накачанным красавчиком. 10 лет назад Сэм работал обычным продавцом в американской сети фитнес-центров. Питался "красавец" тоже не правильно бургерами и чипсами. В итоге Сэм Асгари был похож на обычного человека с лишним весом и проблемами в жизни.

Спустя несколько лет Сэм взялся за свою жизнь. Он занялся спортом и начал худеть. За год Сэм превратился в красавца и начал получать приглашения на работу моделью. В 2016 году парень получил роль в клипе Бритни Спирс на песню "Slumber Party". Поклонники уверены, что Сэм специально хотел попасть в команду Бритни, чтобы обратить на себя внимание певицы. Его план сработал - у молодых людей закрутился роман.

Никто не верил в чистую любовь красавца Сэма и съехавшую с катушек Бритни Спирс, которая старше своего мужа на 12 лет. Сейчас Сэм требует с певицы крупные суммы денег.

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Метки: Сэм Асгари   бритни спирс   знаменитости   интересное   развод   фото   шоу бизнес   
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sapér Vodička Полчаса назад
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