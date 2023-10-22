Зачем производители делают вмятины на бутылках молока

В американских супермаркетах молоко чаще продается галлонами в бутылях как на фото ниже. Это из-за того, что у них своя система измерения и им так удобнее. 1 "американский" галлон – это примерно 3,7 литра.
У этих вмятин есть сразу несколько предназначений.
Если вы купили молоко и забыли про него, то со временем оно начнет портиться. Внутри бутылки будет постепенно скапливаться газ и из-за этого увеличиваться давление. Вмятина как раз служит защитой, чтобы бутылка просто не взорвалась и вам бы не пришлось отмывать холодильник.
Если в бутылке накопиться достаточно много давления, то вмятина выгнется в другую сторону, и вы заметите, что молоко испортилось.
Практически тот же принцип действует, если засунуть бутылку с молоком в морозилку. Так как любая жидкость при превращении в лед занимает больше места, производители любезно предусмотрели такой исход событий и сделали эту самую вмятину, чтобы молоко не растеклось по всей морозилке.
По этой же причине галлоны с молоком никогда не бывают идеально ровной формы.
Причем эти вмятины(или углубления) бывают разные и иногда совсем незаметные. Например в виде углубленных линий на дне бутылки.
Источник:
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Когда бутылка движется по конвейеру, благодаря данной риске она может поворачиваться на нём неограниченное количество раз на 360 , так как зачастую на бутылку наклеивается несколько этикеток в два-три этапа. Ваш кэп
https://youtube.com/shorts/r2QQaBnKx2g?si=YZrYeuHpiwwK8WhJ