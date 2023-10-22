Зачем производители делают вмятины на бутылках молока

У этих вмятин есть сразу несколько предназначений.

Если вы купили молоко и забыли про него, то со временем оно начнет портиться. Внутри бутылки будет постепенно скапливаться газ и из-за этого увеличиваться давление. Вмятина как раз служит защитой, чтобы бутылка просто не взорвалась и вам бы не пришлось отмывать холодильник.

Если в бутылке накопиться достаточно много давления, то вмятина выгнется в другую сторону, и вы заметите, что молоко испортилось.

Практически тот же принцип действует, если засунуть бутылку с молоком в морозилку. Так как любая жидкость при превращении в лед занимает больше места, производители любезно предусмотрели такой исход событий и сделали эту самую вмятину, чтобы молоко не растеклось по всей морозилке.

По этой же причине галлоны с молоком никогда не бывают идеально ровной формы.

Причем эти вмятины(или углубления) бывают разные и иногда совсем незаметные. Например в виде углубленных линий на дне бутылки.