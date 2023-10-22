FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено 447 постов • 310 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено
Зачем производители делают вмятины на бутылках молока

Зачем производители делают вмятины на бутылках молока

Автор:
22 октября 2023 11:06
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Бутылка   Видео   вмятина   интересно   молоко   познавательно   
1444
1
1

В американских супермаркетах молоко чаще продается галлонами в бутылях как на фото ниже. Это из-за того, что у них своя система измерения и им так удобнее. 1 "американский" галлон – это примерно 3,7 литра.


У этих вмятин есть сразу несколько предназначений.


Если вы купили молоко и забыли про него, то со временем оно начнет портиться. Внутри бутылки будет постепенно скапливаться газ и из-за этого увеличиваться давление. Вмятина как раз служит защитой, чтобы бутылка просто не взорвалась и вам бы не пришлось отмывать холодильник.


Если в бутылке накопиться достаточно много давления, то вмятина выгнется в другую сторону, и вы заметите, что молоко испортилось.


Практически тот же принцип действует, если засунуть бутылку с молоком в морозилку. Так как любая жидкость при превращении в лед занимает больше места, производители любезно предусмотрели такой исход событий и сделали эту самую вмятину, чтобы молоко не растеклось по всей морозилке.


По этой же причине галлоны с молоком никогда не бывают идеально ровной формы.


Причем эти вмятины(или углубления) бывают разные и иногда совсем незаметные. Например в виде углубленных линий на дне бутылки.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Как это сделано, как это работает, как это устроено"
Метки: Бутылка   Видео   вмятина   интересно   молоко   познавательно   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
35k
Андрей Иванов Час назад
На самом деле всё проще. Пластик экономят, делают всё тоньше. Такие изгибы - это создание рёбер жёсткости. Без них эту канистру и неиспорченное молоко помнёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
614
Хаба88 13 минут назад
Из прокисшего молока можно сделать творог или масло. Сливки или сметану сверху можно снять. Простоквашу можно так пить. Хотя они этим не будут заморачиватся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Михаил Полчаса назад
вмятина - это не 1 галлон за 2$, а 0.9 :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
БамбарбияКиргуду 45 минут назад
32k БамбарбияКиргуду Секунду назад А здесь почему? Имею ввиду углубление бутылке в нижней части.При чём бутылка стеклянная.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Юр21 Час назад
Да-да-да, какая, мля, забота! Просто пластик экономят и делают больше рёбер жёсткости, во вторых при том же объёме бутылка визуально становится больше, что выгодно отличает её от остальных обычных бутылок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1164080



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Беларуси вынесли расстрельный приговор отцу, убившему своего ребенка с особой жестокостью
В Беларуси вынесли расстрельный приговор отцу, убившему своего ребенка с особой...
Нарвал: зачем киту копьё на носу?
Нарвал: зачем киту копьё на носу?
Набирающие популярность в сообществах
В России начинается охота за новыми 1000 рублевыми купюрами “без крестов”
В России начинается охота за новыми 1000 рублевыми купюрами “без крестов”
Как приготовить самый вкусный горячий бутерброд
Как приготовить самый вкусный горячий бутерброд
Трать и возвращай
Трать и возвращай
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда заказал значок из фоток

Лучшие демотиваторы
Как мужики видят девушек с макияжем ибез макияжа

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#в мире#новости#Россия#автомобили#кино#фильм#люди#автомир
#животные#забавно#история#СССР#работа#задержание#природа#машина#сарказм#удивительно
#интересно#факты#Китай#Прикол#кот#истории#интересное#конфликт#США#Автовсячина
Свято место пусто не бывает: как наши усовершенствовали "ушедших" в туман Свято место пусто не бывает: как наши усовершенствовали "ушедших" в туман Как из долины Нила перевозили огромные древние статуи, прежде чем затопить местность Как из долины Нила перевозили огромные древние статуи, прежде чем затопить местность 15 случаев, когда люди помогли разобраться с предназначением загадочных предметов 15 случаев, когда люди помогли разобраться с предназначением загадочных предметов Кто, где и как собирает яд для создания противоядий Кто, где и как собирает яд для создания противоядий Непокоримая: уникальная крепость, которую невозможно было взять приступом Непокоримая: уникальная крепость, которую невозможно было взять приступом Гёбекли-Тепе — храм, построенный задолго до египетских пирамид и Стоунхенджа Гёбекли-Тепе — храм, построенный задолго до египетских пирамид и Стоунхенджа

На что жалуетесь?

Вернуться