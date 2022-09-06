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«Ботиночки он носит нариман...» Что значит «нариман»?

«Ботиночки он носит нариман...» Что значит «нариман»?

Автор:
06 сентября 2022 09:51
Сообщество : Факты
Метки: Ботиночки он носит нариман   видео   интересно   нариман   познавательно   факты   фото   
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Знаете, кто был любимым певцом Владимира Высоцкого? Не из оперных, а из исполнителей в том же жанре, что и сам Владимир Семёнович, – под аккомпанемент гитары-семиструнки? Алёша Димитриевич.

Его мать была петербургской цыганкой, отец – сербским цыганом; в России Алёша Димитриевич почти не жил – лишь несколько лет в детстве. Но сколько же в его пении чувства и... настоящей русской тоски по Родине!..

(Минутку терпения, к ботиночкам мы сейчас вернёмся.)

Голос у Алёши "невеликий", сиплый, он и запел-то случайно: в семейном ансамбле Димитриевичей был аккомпаниатором, а пели сёстры... Но вдруг запел. И люди ахнули. Ну, не все, конечно. "Кто любит арбуз, а кто свиной хрящик" – у одних "душа праздника просит", а у других – "всплакнуть хочет". Послушайте:


Теперь – "ботиночки". Песню (или правильнее "городской романс"?) "Я милого узнаю по походке" кто-то знает в исполнении Гарика Сукачёва и Александра Ф. Скляра, кто-то – в исполнении братьев Жемчужных. А вот исполнение Димитриевича:


Что же такое "ботиночки нариман"? До Алёши эту песню исполнял Юрий Спиридонович Морфе́сси, русский эстрадный и оперный певец (фамилия у него греческая). Звучала она тогда, в самом начале ХХ века, несколько иначе, а "ботиночки" в ней были и вовсе другие, послушайте:


Не "нариман", а "на рипáх". Что такое рипы́? В городской бытовой культуре того времени, в мещанской среде, были в моде ботинки "со скрипом". В скрипящей обуви молодые парни находили особый шик. (Ну, вроде как в наше время ездить с доносящейся из автомобиля громкой музыкой; на языке зоологии это называется "оставлять звуковую метку", а на человеческом – "привлекать внимание".)

Вот для этого мастера изготавливали специальные вставки в подошвы, которые "рипали" – издавали требуемый скрип. (Слово "рипать" родственно понятному нам "скрипеть", пришло с Юга России: "чоботы з'рипáми" – "ботинки со скрипом".)

Но откуда же потом взялся "нариман"?

Может, Алёша Димитриевич просто не расслышал? Его русский был не "на пять с плюсом" – например, он иногда путал в песнях падежные окончания слов... Но нет. Алёша тут не при чём. В воспоминаниях Анатолия Мариенгофа, товарища Есенина по поэтическому объединению имажинистов, читаем: "Одет я во все белое – белые брюки, рубашка, длинный белый плащ, белый шарф и ботинки нариман"… (1923 год).

По одной версии, "нариман" – это аббревиатура, образованная от "North Association Russian Imperial Merchandise Apparels Nationwide" ("Общенациональная северная ассоциации российских имперских товаров и одежды"), – так называлась одна из крупных фирм по производству галантерейных товаров во времена НЭПа.

По другой, Нариман – имя владельца фирмы. В любом случае, "нариман" – это название! Вроде как мы бы сегодня сказали "кроссовочки он носит адидас". А выглядели "ботиночки нариман" примерно вот так:

Стильная вещь, не правда ли? Как сказала бы одна литературная героиня, ж-ж-жють! (И вряд ли они скрипели. 😊)


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ботиночки он носит нариман   видео   интересно   нариман   познавательно   факты   фото   
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27  комментариев
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18k
Corvus Corax 2 дня назад
Не надо приумножать сущности сверх необходимого.

Значение
1. сленг ботинки, сшитые на Наримановской обувной фабрике в Азербайджане
2. сленг характерные ботинки из белой кожи с черным мыском и задником (активно производились галантерейной ассоциацией NARIMAN)
3. кожаные ботинки с резинками по бокам
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6k
Котэ 13 часов назад
я только одного Наримана , знаю, Намазова (Абу)
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1k
Юрий 2 дня назад
Как отвратительно человек поет..
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382
Царь 2 дня назад
Нариманми звали ещё служивших на флоте
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382
Царь TOROID 2 дня назад
На буковку обшипся
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382
Царь 2 дня назад
Тебе сколько лет,копипаст?
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31
Сергей Исмаилов 2 дня назад
Не могу представить этого кадра в галифе, нариманах и панаме. По-моему, то ещё зрелище.
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209
игорь смирнов Till 2 дня назад
Это шедевр!
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13k
Kristian 2 дня назад
Забираю, дайте две пары.
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91k
sapér Vodička 2 дня назад
Об этой новости неделю
В порту кричали рыбаки
На свадьбу грузчики надели
Со страшным скрипом башмаки.
Ссылка www.youtube.com
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87k
Феофан 2 дня назад
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44k
Михалыч 2 дня назад
Мне всегда слышалось "налиман". Я знал, что песня старая и думал, что это какой-то старый фасон ботинок. Спасибо что просветили!... Кстати, ещё остался вопрос, почему шляпу он носит на панаму? Что за мода такая?
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90
Мирлан Дононбаев Михалыч 2 дня назад
Чаще всего панамой называют лёгкую шляпу с упругими полями из особого сорта соломы токилья. Однако это слово используют для обозначения и других головных уборов:

Головной убор из плотной ткани с узкими полями. В английском языке этот головной убор называют Bucket Hat (шляпа-ведро).
Головной убор из ткани к военной форме в некоторых армиях мира.
Панама национальный головной убор Эквадора. «Панамские шляпы» изготовляются не только в Эквадоре, но и в ряде других стран Латинской Америки, однако главным производителем остаётся Эквадор. Признанный центр панамоплетения Куэнка, третий по размерам эквадорский город.

Своё имя головной убор получил благодаря тому, что приобрёл свою известность в Европе и США во время строительства Панамского канала.
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10k
Маламут Уральский 2 дня назад
У меня сандали кожаные Нариман, отличная вещь.
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29k
BuG 2 дня назад
Вон оно что, Михалыч!
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2k
5010_BIRD 2 дня назад
Зашёл в комментарии почитать а как оно на самом деле.
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1k
SHAGREEN 2 дня назад
Интересно.
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43
Sata33 2 дня назад
А че , норм )
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1k
MPEG-8 2 дня назад
Ссылка youtu.be
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