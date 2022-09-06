«Ботиночки он носит нариман...» Что значит «нариман»?

Не "нариман", а "на рипáх". Что такое рипы́? В городской бытовой культуре того времени, в мещанской среде, были в моде ботинки "со скрипом". В скрипящей обуви молодые парни находили особый шик. (Ну, вроде как в наше время ездить с доносящейся из автомобиля громкой музыкой; на языке зоологии это называется "оставлять звуковую метку", а на человеческом – "привлекать внимание".)

Вот для этого мастера изготавливали специальные вставки в подошвы, которые "рипали" – издавали требуемый скрип. (Слово "рипать" родственно понятному нам "скрипеть", пришло с Юга России: "чоботы з'рипáми" – "ботинки со скрипом".)

Но откуда же потом взялся "нариман"?

Может, Алёша Димитриевич просто не расслышал? Его русский был не "на пять с плюсом" – например, он иногда путал в песнях падежные окончания слов... Но нет. Алёша тут не при чём. В воспоминаниях Анатолия Мариенгофа, товарища Есенина по поэтическому объединению имажинистов, читаем: "Одет я во все белое – белые брюки, рубашка, длинный белый плащ, белый шарф и ботинки нариман"… (1923 год).

По одной версии, "нариман" – это аббревиатура, образованная от "North Association Russian Imperial Merchandise Apparels Nationwide" ("Общенациональная северная ассоциации российских имперских товаров и одежды"), – так называлась одна из крупных фирм по производству галантерейных товаров во времена НЭПа.

По другой, Нариман – имя владельца фирмы. В любом случае, "нариман" – это название! Вроде как мы бы сегодня сказали "кроссовочки он носит адидас". А выглядели "ботиночки нариман" примерно вот так: