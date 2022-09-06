«Ботиночки он носит нариман...» Что значит «нариман»?

Знаете, кто был любимым певцом Владимира Высоцкого? Не из оперных, а из исполнителей в том же жанре, что и сам Владимир Семёнович, – под аккомпанемент гитары-семиструнки? Алёша Димитриевич.
Его мать была петербургской цыганкой, отец – сербским цыганом; в России Алёша Димитриевич почти не жил – лишь несколько лет в детстве. Но сколько же в его пении чувства и... настоящей русской тоски по Родине!..
(Минутку терпения, к ботиночкам мы сейчас вернёмся.)
Голос у Алёши "невеликий", сиплый, он и запел-то случайно: в семейном ансамбле Димитриевичей был аккомпаниатором, а пели сёстры... Но вдруг запел. И люди ахнули. Ну, не все, конечно. "Кто любит арбуз, а кто свиной хрящик" – у одних "душа праздника просит", а у других – "всплакнуть хочет". Послушайте:
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Теперь – "ботиночки". Песню (или правильнее "городской романс"?) "Я милого узнаю по походке" кто-то знает в исполнении Гарика Сукачёва и Александра Ф. Скляра, кто-то – в исполнении братьев Жемчужных. А вот исполнение Димитриевича:
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Что же такое "ботиночки нариман"? До Алёши эту песню исполнял Юрий Спиридонович Морфе́сси, русский эстрадный и оперный певец (фамилия у него греческая). Звучала она тогда, в самом начале ХХ века, несколько иначе, а "ботиночки" в ней были и вовсе другие, послушайте:
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Не "нариман", а "на рипáх". Что такое рипы́? В городской бытовой культуре того времени, в мещанской среде, были в моде ботинки "со скрипом". В скрипящей обуви молодые парни находили особый шик. (Ну, вроде как в наше время ездить с доносящейся из автомобиля громкой музыкой; на языке зоологии это называется "оставлять звуковую метку", а на человеческом – "привлекать внимание".)
Вот для этого мастера изготавливали специальные вставки в подошвы, которые "рипали" – издавали требуемый скрип. (Слово "рипать" родственно понятному нам "скрипеть", пришло с Юга России: "чоботы з'рипáми" – "ботинки со скрипом".)
Но откуда же потом взялся "нариман"?
Может, Алёша Димитриевич просто не расслышал? Его русский был не "на пять с плюсом" – например, он иногда путал в песнях падежные окончания слов... Но нет. Алёша тут не при чём. В воспоминаниях Анатолия Мариенгофа, товарища Есенина по поэтическому объединению имажинистов, читаем: "Одет я во все белое – белые брюки, рубашка, длинный белый плащ, белый шарф и ботинки нариман"… (1923 год).
По одной версии, "нариман" – это аббревиатура, образованная от "North Association Russian Imperial Merchandise Apparels Nationwide" ("Общенациональная северная ассоциации российских имперских товаров и одежды"), – так называлась одна из крупных фирм по производству галантерейных товаров во времена НЭПа.
По другой, Нариман – имя владельца фирмы. В любом случае, "нариман" – это название! Вроде как мы бы сегодня сказали "кроссовочки он носит адидас". А выглядели "ботиночки нариман" примерно вот так:
Стильная вещь, не правда ли? Как сказала бы одна литературная героиня, ж-ж-жють! (И вряд ли они скрипели. 😊)
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Значение
1. сленг ботинки, сшитые на Наримановской обувной фабрике в Азербайджане
2. сленг характерные ботинки из белой кожи с черным мыском и задником (активно производились галантерейной ассоциацией NARIMAN)
3. кожаные ботинки с резинками по бокам
В порту кричали рыбаки
На свадьбу грузчики надели
Со страшным скрипом башмаки.
Головной убор из плотной ткани с узкими полями. В английском языке этот головной убор называют Bucket Hat (шляпа-ведро).
Головной убор из ткани к военной форме в некоторых армиях мира.
Панама национальный головной убор Эквадора. «Панамские шляпы» изготовляются не только в Эквадоре, но и в ряде других стран Латинской Америки, однако главным производителем остаётся Эквадор. Признанный центр панамоплетения Куэнка, третий по размерам эквадорский город.
Своё имя головной убор получил благодаря тому, что приобрёл свою известность в Европе и США во время строительства Панамского канала.