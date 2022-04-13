Непокоримая: уникальная крепость, которую невозможно было взять приступом

В обычном флоридском городе Сент-Огастин есть необычная крепость. Мало того, что она старейшая в стране и привлекает внимание своей архитектурой, так её еще и невозможно было взять, поскольку пушечные ядра попросту застревали в стенах форта.
Кастильо-де-Сан-Маркос испанцы построили ещё в XVII веке, придав архитектурному комплексу форму звезды. Оборонительное сооружение включает четыре равноудалённых форпоста в форме ромбов и оборудовано одним единственным выходом. Площадь в центральной части дополнительно защищена глубоким рвом. Для добычи воды во время долгой осады люди использовали воду из трёх колодцев. Один из них существует и сейчас.
Во время частых попыток захвата земель противники неоднократно поджигали крепость. Испанцы, видимо, устали заново её отстраивать и решили построить крепость из камня, которой не страшен огонь. Процесс затянулся на целых 20 лет. И вскоре после завершения работы крепость прошла, что называется, испытание огнём. И успешно выстояла.
Англичане осаждали Кастильо-де-Сан-Маркос 50 дней. И в результате им пришлось отступить, поскольку укрепление оказалось действительно неприступным и не имело слабых сторон. Пушечные ядра при обстреле вязли в стенах, словно в мягком масле, не нанося урона укреплению. Устояли каменные стены и перед огненной стихией.
Какой секрет, позволивший сделать крепость неуязвимой, знали испанцы? На самом деле всё просто: для строительства стен они использовали распространённый природный материал – ракушечник – известняк естественного происхождения, состоящий из солей кальция и по структуре напоминающий современный пенополистирол. Поэтому попадавшие в стены ядра застревали, но не разрушали.
Сейчас в форте располагается исторический музей, который все желающие могут посетить в любое удобное время за исключение выходных и сложных погодных условий.
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
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То есть можно было стрелять соседями с лобзиками?
А вот соседи с лобзиками-а еще лучше- с цепными пилами, это да.