Непокоримая: уникальная крепость, которую невозможно было взять приступом

Кастильо-де-Сан-Маркос испанцы построили ещё в XVII веке, придав архитектурному комплексу форму звезды. Оборонительное сооружение включает четыре равноудалённых форпоста в форме ромбов и оборудовано одним единственным выходом. Площадь в центральной части дополнительно защищена глубоким рвом. Для добычи воды во время долгой осады люди использовали воду из трёх колодцев. Один из них существует и сейчас.