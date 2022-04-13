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Непокоримая: уникальная крепость, которую невозможно было взять приступом

Непокоримая: уникальная крепость, которую невозможно было взять приступом (5 фото + 1 видео)

Автор:
13 апреля 2022 09:53
Сообщество : Исторические факты
Метки: видео   интересно   история   крепость   познавательно   факты   фото   ядро   
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В обычном флоридском городе Сент-Огастин есть необычная крепость. Мало того, что она старейшая в стране и привлекает внимание своей архитектурой, так её еще и невозможно было взять, поскольку пушечные ядра попросту застревали в стенах форта.

Кастильо-де-Сан-Маркос испанцы построили ещё в XVII веке, придав архитектурному комплексу форму звезды. Оборонительное сооружение включает четыре равноудалённых форпоста в форме ромбов и оборудовано одним единственным выходом. Площадь в центральной части дополнительно защищена глубоким рвом. Для добычи воды во время долгой осады люди использовали воду из трёх колодцев. Один из них существует и сейчас.

Во время частых попыток захвата земель противники неоднократно поджигали крепость. Испанцы, видимо, устали заново её отстраивать и решили построить крепость из камня, которой не страшен огонь. Процесс затянулся на целых 20 лет. И вскоре после завершения работы крепость прошла, что называется, испытание огнём. И успешно выстояла.

Англичане осаждали Кастильо-де-Сан-Маркос 50 дней. И в результате им пришлось отступить, поскольку укрепление оказалось действительно неприступным и не имело слабых сторон. Пушечные ядра при обстреле вязли в стенах, словно в мягком масле, не нанося урона укреплению. Устояли каменные стены и перед огненной стихией.

Какой секрет, позволивший сделать крепость неуязвимой, знали испанцы? На самом деле всё просто: для строительства стен они использовали распространённый природный материал – ракушечник – известняк естественного происхождения, состоящий из солей кальция и по структуре напоминающий современный пенополистирол. Поэтому попадавшие в стены ядра застревали, но не разрушали.

Сейчас в форте располагается исторический музей, который все желающие могут посетить в любое удобное время за исключение выходных и сложных погодных условий.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   интересно   история   крепость   познавательно   факты   фото   ядро   
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11  комментариев
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9k
Ivan 4 часа назад
Балтийск.
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CruelAsm 48 минут назад
Больше всего радует то, что эту крепость можно посетить в любое время.
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4k
бедный студент из Африки Час назад
их сотни по всей земле, звездчатые крепости.
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11k
paranoid Час назад
А что происходит если в снаряде наличествует взрывчатка? Есть мнение что фейерверк из ракушек
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21
gh0st 2 часа назад
Какие нах испанцы построили?? Что за бред
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12
Семён Загладько 2 часа назад
статья - фуфло. аффтар - фуфлыжник. пусть найдёт крепость из поздних, у которой реально смогли из пушек стену проломить
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30k
Teodor 2 часа назад
Чё за подстава? Я хотел коротко и по существу прочесть что там со стенами - нахрена мне ваши ролики..?
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14
Евгений 2 часа назад
Открываем классическую книгу Антуана де Вилля (ок. 1596 ок. 1656/57) "Обязанности губернатора крепости" и читаем рекомендации строить крепости из мягкого камня. То есть это стандартное решение. А всякого рода "гранитные облицовки" это украшательство и понты.
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18k
Александр 3 часа назад
То есть нужно было стрелять не ядрами, а цепными книппелями, чтоб как мачты делать широкие пропилы в стенах? (Так бы они быстро начали сыпаться)

То есть можно было стрелять соседями с лобзиками?

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Anarasius

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