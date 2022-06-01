Как из долины Нила перевозили огромные древние статуи, прежде чем затопить местность

Зачем понадобилось переносить статую весом четверть миллионФотоМира тонн? Чем было опасно озеро Насер? Об этом и многом другом рассказываем ниже.
История начинается в 1954 году, когда египетское правительство приняло решение построить плотину через реку Нил, проект, в цели которого входило улучшение контроля за речным разливом и производство электроэнергии, необходимой Египту. Расположенная в Верхнем Египте, в Асуане, плотина создала за собой огромное водохранилище. Однако это водохранилище (озеро Насер, как его позже назвали) затопило огромную часть долины Нила. Это было проблемой, потому что долина была местом, где люди жили на протяжении тысячелетий, и она содержала неисчислимые известные и, вероятно, еще не обнаруженные останки нубийской, египетской, римской и других цивилизаций. Если бы ничего не было сделано, все это было бы потеряно навсегда.
В 1959 году Египет обратился в ЮНЕСКО за помощью в спасении сокровищ древнего Египта. Ответом стала спасательная операция, на завершение которой ушло двадцать лет. Однако в то время, наверное, никто не мог предвидеть, что это также приведет к программе всемирного наследия ЮНЕСКО. Асуанская плотина имела решающее значение для экономического развития Египта, но район, отмеченный затоплением, был также местом расположения сотен древних памятников, включая храмовый комплекс Абу-Симбел.
Первой и самой сложной частью проекта было перемещение храмов-близнецов в Абу-Симбеле. Проблема заключалась в том, что комплекс, рукотворное чудо весом в четверть миллиона тонн, был вырублен прямо в скале. Его перемещение раздвинуло бы границы технологий, доступных в то время.
Идеи о том, как справиться с этим чрезвычайно рискованным проектом, поступали со всего мира. Одна из них заключалась в проектировании огромного «аквариума», другая — в постепенном подъеме дужек на гидравлических домкратах, но эти варианты были отклонены. Из множества выдвинутых предложений было решено остановиться на самом сложном физически: разобрать храмы, разрубив их на массивные блоки, и собрать в другом месте.
Было принято решение разделить 3000-летнюю историю огромной горы на более чем тысячу блоков, каждый весом от 7 до 13 тонн, переместить их, а затем собрать все вместе. К счастью, проект был благополучно завершен в 1968 году, и храмы Абу-Симбела оказались в безопасности в своем новом доме.
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Гёбекли-Тепе — храм, построенный задолго до египетских пирамид и Стоунхенджа
- Маяк на острове Вестман: лучшее место, чтобы пережить зомби-апокалипсис
- Непокоримая: уникальная крепость, которую невозможно было взять приступом
- 10 стандартов красоты древних майя, которые приводят в недоумение
- Мелодия, под которую крутится волчок "Что? Где? Когда?"
Автору спасибо за тему.