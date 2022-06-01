FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1404 поста • 267 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Как из долины Нила перевозили огромные древние статуи, прежде чем затопить местность

Как из долины Нила перевозили огромные древние статуи, прежде чем затопить местность

Автор:
01 июня 2022 09:14
Сообщество : Исторические факты
Метки: Нил   видео   интересно   познавательно   статуи   факты   фото   
453
4
1

Зачем понадобилось переносить статую весом четверть миллионФотоМира тонн? Чем было опасно озеро Насер? Об этом и многом другом рассказываем ниже.

История начинается в 1954 году, когда египетское правительство приняло решение построить плотину через реку Нил, проект, в цели которого входило улучшение контроля за речным разливом и производство электроэнергии, необходимой Египту. Расположенная в Верхнем Египте, в Асуане, плотина создала за собой огромное водохранилище. Однако это водохранилище (озеро Насер, как его позже назвали) затопило огромную часть долины Нила. Это было проблемой, потому что долина была местом, где люди жили на протяжении тысячелетий, и она содержала неисчислимые известные и, вероятно, еще не обнаруженные останки нубийской, египетской, римской и других цивилизаций. Если бы ничего не было сделано, все это было бы потеряно навсегда.

В 1959 году Египет обратился в ЮНЕСКО за помощью в спасении сокровищ древнего Египта. Ответом стала спасательная операция, на завершение которой ушло двадцать лет. Однако в то время, наверное, никто не мог предвидеть, что это также приведет к программе всемирного наследия ЮНЕСКО. Асуанская плотина имела решающее значение для экономического развития Египта, но район, отмеченный затоплением, был также местом расположения сотен древних памятников, включая храмовый комплекс Абу-Симбел.

Первой и самой сложной частью проекта было перемещение храмов-близнецов в Абу-Симбеле. Проблема заключалась в том, что комплекс, рукотворное чудо весом в четверть миллиона тонн, был вырублен прямо в скале. Его перемещение раздвинуло бы границы технологий, доступных в то время.

Идеи о том, как справиться с этим чрезвычайно рискованным проектом, поступали со всего мира. Одна из них заключалась в проектировании огромного «аквариума», другая — в постепенном подъеме дужек на гидравлических домкратах, но эти варианты были отклонены. Из множества выдвинутых предложений было решено остановиться на самом сложном физически: разобрать храмы, разрубив их на массивные блоки, и собрать в другом месте.

Было принято решение разделить 3000-летнюю историю огромной горы на более чем тысячу блоков, каждый весом от 7 до 13 тонн, переместить их, а затем собрать все вместе. К счастью, проект был благополучно завершен в 1968 году, и храмы Абу-Симбела оказались в безопасности в своем новом доме.


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Нил   видео   интересно   познавательно   статуи   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
988
DDM 17 минут назад
Недавно узнал об этом факте истории и был, прямо скажем, поражён.
Автору спасибо за тему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Виталий Полчаса назад
Вроде бы, в этом храме внутри были статуи богов, Бога Солнца и Бога тьмы. И на Бога тьмы солнце попадало только раз в год. А при переносе не смогли сохранить, этот эффект.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Olxi

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1058620



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Невероятные приключения Панина в Риме
Невероятные приключения Панина в Риме
“Вон из нашей страны”: политик посоветовал украинцам покинуть Австрию
“Вон из нашей страны”: политик посоветовал украинцам покинуть Австрию
События на Украине 31- 01 май- июнь. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 31- 01 май- июнь. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Поляки решили поиграть в американцев
Поляки решили поиграть в американцев
Бывший депутат предложил устроить точечную «депедеризацию» ЛДПР
Бывший депутат предложил устроить точечную «депедеризацию» ЛДПР
Виктор Цой. Путь героя — масштабная выставка в Москве
Виктор Цой. Путь героя — масштабная выставка в Москве
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Повезло , повезло

Лучшие демотиваторы
Главное, чтобы красивый грузовик

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Ватермарк#в мире#история#картинки#автомир#коты#собака#новости
#Юмор#животные#интересное#факты#автомобили#сатира#подборка#милота#знаменитости#позитив
#прикол#забавно#люди#Разное#дети#шоу бизнес#Еда#смешно#кино#сарказм
В Тулу не только за пряниками и самоваром В Тулу не только за пряниками и самоваром 10 интересных фактов из биографии Фёдора Тютчева – талантливого российского поэта 10 интересных фактов из биографии Фёдора Тютчева – талантливого российского поэта Маяк на острове Вестман: лучшее место, чтобы пережить зомби-апокалипсис Маяк на острове Вестман: лучшее место, чтобы пережить зомби-апокалипсис 10 стандартов красоты древних майя, которые приводят в недоумение 10 стандартов красоты древних майя, которые приводят в недоумение 4 традиции, которые кажутся странными, а для китайцев норма 4 традиции, которые кажутся странными, а для китайцев норма Мелодия, под которую крутится волчок "Что? Где? Когда?" Мелодия, под которую крутится волчок "Что? Где? Когда?"

На что жалуетесь?

Вернуться