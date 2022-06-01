Как из долины Нила перевозили огромные древние статуи, прежде чем затопить местность

Первой и самой сложной частью проекта было перемещение храмов-близнецов в Абу-Симбеле. Проблема заключалась в том, что комплекс, рукотворное чудо весом в четверть миллиона тонн, был вырублен прямо в скале. Его перемещение раздвинуло бы границы технологий, доступных в то время.

Идеи о том, как справиться с этим чрезвычайно рискованным проектом, поступали со всего мира. Одна из них заключалась в проектировании огромного «аквариума», другая — в постепенном подъеме дужек на гидравлических домкратах, но эти варианты были отклонены. Из множества выдвинутых предложений было решено остановиться на самом сложном физически: разобрать храмы, разрубив их на массивные блоки, и собрать в другом месте.