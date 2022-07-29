15 случаев, когда люди помогли разобраться с предназначением загадочных предметов

Кто-то предположил, что это ГриГри — амулет вуду, защищающий владельца от злых сил. Однако этот комментарий был оспорен, и материал сумки неподходящий, и сам предмет (их ещё и несколько должно быть). Люди предположили, что это поделка из искусственных зубов, встроенных в акрил для зубных протезов. Стоматологи признались, что могут сделать такое от скуки.

11. Ржавая металлическая сфера найдена на пляже в Слайго, Ирландия