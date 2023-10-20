Умерла многократная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова

Известно, что у Анфисы Резцовой были проблемы с сердцем. В марте нынешнего года она потеряла сознание дома и её срочно госпитализировали. Впоследствии выяснилось, что она перенесла сердечный приступ. В очередной раз в больницу она попала 15 октября. Четыре дня врачи боролись за её жизнь, но спасти не смогли.

Анфиса Резцова известна как первая женщина, которая становилась олимпийской чемпионкой сразу в двух зимних видах спорта — лыжных гонках и биатлоне. И этот статус за ней сохранялся продолжительное время.