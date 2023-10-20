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Умерла многократная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова

Умерла многократная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова

Автор:
20 октября 2023 18:22
Сообщество : Спорт
Метки: Анфиса Резцова   биатлон   болезнь   лыжные гонки   олимпийская чемпионка   смерть   
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Долгое время Резцова сохраняла статус единственной в мире женщины, ставшей олимпийской чемпионкой сразу по двум зимним видам спорта.

Вчера вечером на 59-м году жизни скончалась легендарная российская биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова. О смерти трёхкратной олимпийской чемпионки сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).


"Союз биатлонистов России с глубоким прискорбием сообщает, что 19 октября на 59-м году жизни скончалась выдающаяся биатлонистка и лыжница, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону, трёхкратная чемпионка мира по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта СССР Анфиса Анатольевна Резцова. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно", — говорится в сообщении СБР.

Известно, что у Анфисы Резцовой были проблемы с сердцем. В марте нынешнего года она потеряла сознание дома и её срочно госпитализировали. Впоследствии выяснилось, что она перенесла сердечный приступ. В очередной раз в больницу она попала 15 октября. Четыре дня врачи боролись за её жизнь, но спасти не смогли.


Анфиса Резцова известна как первая женщина, которая становилась олимпийской чемпионкой сразу в двух зимних видах спорта — лыжных гонках и биатлоне. И этот статус за ней сохранялся продолжительное время.


"Резцова завоевала золото Олимпийских игр 1988 года в Калгари в лыжной эстафете в составе сборной СССР, а также выиграла серебро в гонке на 20 км. В сезоне-1990/91 она перешла в биатлон и завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Альбервиле-1992 и Лиллехаммере-1994. Также она трижды становилась чемпионкой мира в лыжных гонках (1985, 1987, 1999)." — пишет РИА Новости.

Спортивную карьеру Анфиса Резцова завершила в 2000 году. Но её продолжили её дочери, которые стали биатлонистками и в разные годы входили в состав национальной команды. Её дочь Кристина завевала серебряную и бронзовые медали на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.

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Метки: Анфиса Резцова   биатлон   болезнь   лыжные гонки   олимпийская чемпионка   смерть   
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4  комментария
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parallax Полчаса назад
Спорт, это не всегда здоровье.
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Viktor Минуту назад
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