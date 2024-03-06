Россиянка зарегистрировала на маркетплейсе магазин и пересылала клиентам наркотики

Хитрый бизнес, скажем прямо, не взлетел.
Интересную схему по распространению наркотиков по всей России придумала 30-летняя жительница Санкт-Петербурга. Она зарегистрировалась на маркетплейсе Ozon в качестве продавца и продавала клиентам запрещённые вещества. Заказчиков она находила в даркнете, упаковывала для них посылку с какой-нибудь безделушкой, в которую прятала амфетамин или гашиш, а затем оформляла у себя в магазине заказ и отправляла его в сортировочный центр "Озона", а оттуда коробка уже отправлялась в ближайший к клиенту пункт выдачи, где тот получал посылку по штрихкоду от продавца.
Наркотики в сортировочном центре на Софийской улице Санкт-Петербурга обнаружили сотрудники безопасности маркетплейса. Всего на складе нашли 123 посылки с веществами, которые должны были отправиться в Псков, Москву и Краснодар. При обыске у "бизнесвумен" полицейские обнаружили ещё 58 готовых к отправке посылок.
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Против неудавшейся наркобаронессы возбудили уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Ей грозит от 15 до 20 лет колонии. При этом фигурантке дела избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
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