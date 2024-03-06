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Россиянка зарегистрировала на маркетплейсе магазин и пересылала клиентам наркотики

Россиянка зарегистрировала на маркетплейсе магазин и пересылала клиентам наркотики

Автор:
06 марта 2024 16:04
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Наркотики   Санкт-Петербург   задержание   маркетплейс   распространение   
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Хитрый бизнес, скажем прямо, не взлетел.

Интересную схему по распространению наркотиков по всей России придумала 30-летняя жительница Санкт-Петербурга. Она зарегистрировалась на маркетплейсе Ozon в качестве продавца и продавала клиентам запрещённые вещества. Заказчиков она находила в даркнете, упаковывала для них посылку с какой-нибудь безделушкой, в которую прятала амфетамин или гашиш, а затем оформляла у себя в магазине заказ и отправляла его в сортировочный центр "Озона", а оттуда коробка уже отправлялась в ближайший к клиенту пункт выдачи, где тот получал посылку по штрихкоду от продавца.


Наркотики в сортировочном центре на Софийской улице Санкт-Петербурга обнаружили сотрудники безопасности маркетплейса. Всего на складе нашли 123 посылки с веществами, которые должны были отправиться в Псков, Москву и Краснодар. При обыске у "бизнесвумен" полицейские обнаружили ещё 58 готовых к отправке посылок.

Против неудавшейся наркобаронессы возбудили уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Ей грозит от 15 до 20 лет колонии. При этом фигурантке дела избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Источник:

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Метки: Видео   Наркотики   Санкт-Петербург   задержание   маркетплейс   распространение   
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10  комментариев
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5k
Отвратительный Мужик Час назад
Страну перепутала . Тут так нельзя
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281
Dmitry N 10 минут назад
План был "надёжный", не фартануло)
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977
Макс Химки 15 минут назад
Да она пешка.Фасовщица. Хозяев бизнеса не поймали. И не ловили )
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6k
Владимир 17 минут назад
Гус Фринг смотрит с неодобрением.
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36k
БамбарбияКиргуду 23 минуты назад
Домашний арест за наркоту,за убийство.Это не суд,это бля.дский цирк.А когда начинаю критиковать,что нет порядка в стране,лепят минусы.
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8k
Alex Час назад
Лет через 18 выйдет, без зубов правда
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8k
V2.Smirnov Час назад
Всегда удивлял домашний арест при особо тяжких преступлениях
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4k
Максим Макашев Час назад
Жаль, что у нас за наркоту "вышака" не дают. Очень жаль
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6k
Rubiroid_47 Час назад
Ссылка coub.com
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