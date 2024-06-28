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«Подумала, что он под кайфом»: пассажиры столичного метро задержали неадеквата, пристававшего к детям

«Подумала, что он под кайфом»: пассажиры столичного метро задержали неадеквата, пристававшего к детям

Автор:
28 июня 2024 18:32
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Метро   Москва   дети   задержание   неадекват   парень   
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Он устроил «перформанс» в вагоне и продолжил уже на станции.

Сегодня пассажиры московского метрополитена наблюдали чудака. Он сел в вагон на красной линии и начал «исполнять» на станции «Проспект Вернадского». Персонаж уселся на пол и натянул футболку себе на голову. Потом достал пирог, начал им трясти и что-то приговаривать. А окружающие удивлённо разглядывали шиза и не знали, как поступить.

Вскоре парень вышел из поезда и привязался на станции к двум ребятишкам. С одного из них даже сорвал кепку.

Он сидел и разговаривал с едой, я сняла это на видео, подумала, что он под кайфом и нужно вызвать полицию. Мы вышли на одной станции, пока я осматривалась в поисках сотрудников, увидела, что остановился поезд, вышли 2 ребёнка. Он подошёл и сорвал с одного из них кепку. Я сразу оттолкнула его и стала звать на помощь мужчин, потому что в таком состоянии он мог навредить кому угодно, - рассказала очевидица.

Она не растерялась, привлекла внимание мужиков на станции и те остановили парня. Тот был то ли под веществами, то ли с обострением какого-то расстройства.

На этом запись обрывается. Вероятно, неадеквата сдали в руки полицейским, хотя в МВД инцидент пока не прокомментировали.




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Метки: Видео   Метро   Москва   дети   задержание   неадекват   парень   
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4  комментария
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25k
Валерий 23 минуты назад
в дурку. в любом случае.
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13k
Дмитрий 12 минут назад
Просто сорвал кепку- приставал? Похоже массовый психоз может кое с кем сыграть плохую шутку. У товарища судя по всему обычная шизофрения. Никакого "приставал к детям" тут нет. Здесь надо психушку вызывать.
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448
Homefighter 20 минут назад
Лично меня больше напрягает существо в черном облачении.
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1k
Flint 52 минуты назад
На Кобру из Солдат похож)
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August
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