«Подумала, что он под кайфом»: пассажиры столичного метро задержали неадеквата, пристававшего к детям

Он устроил «перформанс» в вагоне и продолжил уже на станции.
Сегодня пассажиры московского метрополитена наблюдали чудака. Он сел в вагон на красной линии и начал «исполнять» на станции «Проспект Вернадского». Персонаж уселся на пол и натянул футболку себе на голову. Потом достал пирог, начал им трясти и что-то приговаривать. А окружающие удивлённо разглядывали шиза и не знали, как поступить.
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Вскоре парень вышел из поезда и привязался на станции к двум ребятишкам. С одного из них даже сорвал кепку.
Он сидел и разговаривал с едой, я сняла это на видео, подумала, что он под кайфом и нужно вызвать полицию. Мы вышли на одной станции, пока я осматривалась в поисках сотрудников, увидела, что остановился поезд, вышли 2 ребёнка. Он подошёл и сорвал с одного из них кепку. Я сразу оттолкнула его и стала звать на помощь мужчин, потому что в таком состоянии он мог навредить кому угодно, - рассказала очевидица.
Она не растерялась, привлекла внимание мужиков на станции и те остановили парня. Тот был то ли под веществами, то ли с обострением какого-то расстройства.
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На этом запись обрывается. Вероятно, неадеквата сдали в руки полицейским, хотя в МВД инцидент пока не прокомментировали.
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