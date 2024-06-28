«Подумала, что он под кайфом»: пассажиры столичного метро задержали неадеквата, пристававшего к детям

Вскоре парень вышел из поезда и привязался на станции к двум ребятишкам. С одного из них даже сорвал кепку.

Он сидел и разговаривал с едой, я сняла это на видео, подумала, что он под кайфом и нужно вызвать полицию. Мы вышли на одной станции, пока я осматривалась в поисках сотрудников, увидела, что остановился поезд, вышли 2 ребёнка. Он подошёл и сорвал с одного из них кепку. Я сразу оттолкнула его и стала звать на помощь мужчин, потому что в таком состоянии он мог навредить кому угодно, - рассказала очевидица.

Она не растерялась, привлекла внимание мужиков на станции и те остановили парня. Тот был то ли под веществами, то ли с обострением какого-то расстройства.