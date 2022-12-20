Для чего во Франции приняли закон, запрещающий приземление НЛО

Одним из поводов для принятия такого закона стало заявление в полицию от местного жителя, который жаловался, что пришельцы нанесли урон его участку – по всей видимости, имеется ввиду виноградник, поскольку этот регион знаменит именно своим виноделием, а само называние Châteauneuf-du-Pape означает что-то вроде "замок Папы".

Точно неизвестно, как отреагировал полиция, но газеты опубликовали эту новость, после чего в полицию повалились новые заявления на ту же тему.