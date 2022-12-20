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Для чего во Франции приняли закон, запрещающий приземление НЛО

Для чего во Франции приняли закон, запрещающий приземление НЛО

Автор:
20 декабря 2022 10:07
Сообщество : Факты
Метки: в мире   забавно   закон   интересно   нло   фото   франция   
416
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Закон, запрещающий летающим тарелкам приземляться на территории французской коммуны Шатонёф-дю-Пап, приняла местная администрация в 1954-м году. В самом законе прописано и предупреждение для инопланетян, что летающие тарелки и любые другие неопознанные летающие объекты в случае приземления будут заключены под стражу.

Одним из поводов для принятия такого закона стало заявление в полицию от местного жителя, который жаловался, что пришельцы нанесли урон его участку – по всей видимости, имеется ввиду виноградник, поскольку этот регион знаменит именно своим виноделием, а само называние Châteauneuf-du-Pape означает что-то вроде "замок Папы".

Точно неизвестно, как отреагировал полиция, но газеты опубликовали эту новость, после чего в полицию повалились новые заявления на ту же тему.

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Столь повышенный интерес инопланетян к этому региону не остался незамеченным и история облетела весь мир. То ли ради рекламы своей коммуны, то ли для того, чтобы успокоить народ, мэр и принял соответствующий закон.

Осталось добавить, что рассказы местных жителей о прилетевших на их виноградники инопланетянах появились не на ровном месте. Просто незадолго до этого, в 1953-м году, на экраны вышел фильм "Война миров".

Впечатлительные кинозрители стали и в реальной жизни видеть то, чего раньше не видели. Ну и, видимо, мало где полиция принимала такие заявления, а пресса столь активно писала о гостях из космоса, которые попортили виноградники – поэтому история и получила известность.

Забавно, что тему подхватили даже виноделы – только почему-то не местные, а калифорнийские. Они выпустили вино с соответствующей этикеткой и названием Le Cigare Volant ("Летающая сигара" – так тогда наряду с "Летающей тарелкой" называли НЛО).

Получается, что выражение это по сути сохранилось только благодаря вину. А принятый в 1954-м году закон действует до сих пор – надо сказать, что инопланетяне пока ни разу его не нарушили.

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Метки: в мире   забавно   закон   интересно   нло   фото   франция   
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6  комментариев
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12k
Мистер Фикс 2 часа назад
Главное, чтобы инопланетяне умели читать по-французски
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39k
turyst Полчаса назад
Это ж сколь нужно вина выпить, что бы зелёные человечки посетили?
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1k
Вадим В. Новоженов 37 минут назад
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27k
Ego sum qui sum 45 минут назад
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3k
DVPET 50 минут назад
Что ни говори, но похоже закон реально помогает? Раз ни разу тарелки не приземлялись?
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171
Голован Щекн 54 минуты назад
Был там один жандарм который бы справился
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