Для чего во Франции приняли закон, запрещающий приземление НЛО

Закон, запрещающий летающим тарелкам приземляться на территории французской коммуны Шатонёф-дю-Пап, приняла местная администрация в 1954-м году. В самом законе прописано и предупреждение для инопланетян, что летающие тарелки и любые другие неопознанные летающие объекты в случае приземления будут заключены под стражу.
Одним из поводов для принятия такого закона стало заявление в полицию от местного жителя, который жаловался, что пришельцы нанесли урон его участку – по всей видимости, имеется ввиду виноградник, поскольку этот регион знаменит именно своим виноделием, а само называние Châteauneuf-du-Pape означает что-то вроде "замок Папы".
Точно неизвестно, как отреагировал полиция, но газеты опубликовали эту новость, после чего в полицию повалились новые заявления на ту же тему.
Столь повышенный интерес инопланетян к этому региону не остался незамеченным и история облетела весь мир. То ли ради рекламы своей коммуны, то ли для того, чтобы успокоить народ, мэр и принял соответствующий закон.
Осталось добавить, что рассказы местных жителей о прилетевших на их виноградники инопланетянах появились не на ровном месте. Просто незадолго до этого, в 1953-м году, на экраны вышел фильм "Война миров".
Впечатлительные кинозрители стали и в реальной жизни видеть то, чего раньше не видели. Ну и, видимо, мало где полиция принимала такие заявления, а пресса столь активно писала о гостях из космоса, которые попортили виноградники – поэтому история и получила известность.
Забавно, что тему подхватили даже виноделы – только почему-то не местные, а калифорнийские. Они выпустили вино с соответствующей этикеткой и названием Le Cigare Volant ("Летающая сигара" – так тогда наряду с "Летающей тарелкой" называли НЛО).
Получается, что выражение это по сути сохранилось только благодаря вину. А принятый в 1954-м году закон действует до сих пор – надо сказать, что инопланетяне пока ни разу его не нарушили.
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