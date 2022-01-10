Стал известен самый богатый человек в мире криптовалют. Это не Илон Маск

А рухнул биткоин из-за беспорядков в Казахстане. Именно там сосредоточено 18% мощностей по добыче этой крипты. Вот так вот её стоимость и «гуляет», любой чих - и криптоэнтузиасты имеют бледный вид.

Тут можно возразить, что при такой бешенной волатильности крипту и нельзя считать активом. Это просто кусок… крипты. Да и не надо возражать.

Так и есть)

Но поклонники криптовалют всё равно будут хайповать. И единицы (как тот же основатель Binance), будут зарабатывать на них неприличное количество денег.