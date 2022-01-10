Стал известен самый богатый человек в мире криптовалют. Это не Илон Маск

На втором месте идет индус с состоянием, на минуточку, в 93 миллиарда долларов.
Криптоэнтузиасты крепчают и богатеют. Сама крипта - это воздух, который почему-то признали очень хайповым. А всё, что связано с хайпом, приносит много денег.
Вряд ли это продлится долго, но сейчас криптовалютчики «на коне».
Самым богатым признали основателя криптовалютной биржи Binance, Чанпэна Чжао. Лобастый китаец владеет состоянием в 96 миллиардов долларов. Это в переводе на реальные деньги, потому что большинство его активов в крипте.
Вторым идет уже упомянутый индус - Мукеш Амбани. У него «за пазухой» 93 миллиарда долларов.
С третьим местом получилась незадача - потому что биток рухнул сразу на 10%, поэтому с этим призовым местом не могут определиться до сих пор. Скорее всего, тоже назначат китайца или отдадут его метёрому Илону Маску.
А рухнул биткоин из-за беспорядков в Казахстане. Именно там сосредоточено 18% мощностей по добыче этой крипты. Вот так вот её стоимость и «гуляет», любой чих - и криптоэнтузиасты имеют бледный вид.
Тут можно возразить, что при такой бешенной волатильности крипту и нельзя считать активом. Это просто кусок… крипты. Да и не надо возражать.
Так и есть)
Но поклонники криптовалют всё равно будут хайповать. И единицы (как тот же основатель Binance), будут зарабатывать на них неприличное количество денег.
Источник:
- Самый богатый россиянин по версии Forbes. Его состояние — 33 миллиарда долларов
- Секрет популярности, успешности и продуктивности Илона Маска
- Роджер Федерер скоро станет первым теннисистом-миллиардером
- Программист из России стал самым молодым криптомиллиардером
- Бывший журналист вложил в криптовалюту все сбережения и потерял $7 миллионов
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вроде падения-шпадения не помешали первых двух вычислить. чем третий хуже? )
1. Майнеры спровоцировали существенный спрос на чипы, и частично кремниевый кризис был спровоцирован этим
2. Потребление электроэнергии по сути впустую - воздух греть, а это раскладывается еще на две составляюшие - экология и рост спроса (а значит и рост цены) на ЭЭ.
А с тз движения цены, конечно похер, смысл локти кусать.
Стоит ПК и чего-то там вычисляет и генерирует какое-то денежное средство, хрен проссыш что это,но пока оно ценится, нолики множаться ты богатеешь.
Лох не мамонт .он не вымрет !
А так, из-за этих утырков нормальную видюху не купишь, стоят дороже процессора.
Самое стремное, что те кто наверху, в свое время, готовы были называть дураками тех, кто хотел покупать 1 доллар за 50 рублей.
Мне вся эта история с криптой напоминает что-то среднее из истории - тюльпановую лихорадку в Голландии, времена МММ и кризис доткомов в конце 90-х.
Можно хорошо заработать, а можно все спустить.
За цифровыми валютами будущее, я в этом не сомневаюсь. И еще я думаю, что все цифровые валюты будут под регулированием. Просто поменяем бумажный доллар/рубль на электронный - как-то так.