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Стал известен самый богатый человек в мире криптовалют. Это не Илон Маск

Стал известен самый богатый человек в мире криптовалют. Это не Илон Маск (4 фото)

Автор:
10 января 2022 19:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Илон Маск   биржа   богач   владелец   криптовалюта   миллиардер   
2869
4

На втором месте идет индус с состоянием, на минуточку, в 93 миллиарда долларов.

Криптоэнтузиасты крепчают и богатеют. Сама крипта - это воздух, который почему-то признали очень хайповым. А всё, что связано с хайпом, приносит много денег.

Вряд ли это продлится долго, но сейчас криптовалютчики «на коне».

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Самым богатым признали основателя криптовалютной биржи Binance, Чанпэна Чжао. Лобастый китаец владеет состоянием в 96 миллиардов долларов. Это в переводе на реальные деньги, потому что большинство его активов в крипте.

Вторым идет уже упомянутый индус - Мукеш Амбани. У него «за пазухой» 93 миллиарда долларов.

С третьим местом получилась незадача - потому что биток рухнул сразу на 10%, поэтому с этим призовым местом не могут определиться до сих пор. Скорее всего, тоже назначат китайца или отдадут его метёрому Илону Маску.

А рухнул биткоин из-за беспорядков в Казахстане. Именно там сосредоточено 18% мощностей по добыче этой крипты. Вот так вот её стоимость и «гуляет», любой чих - и криптоэнтузиасты имеют бледный вид.

Тут можно возразить, что при такой бешенной волатильности крипту и нельзя считать активом. Это просто кусок… крипты. Да и не надо возражать.

Так и есть)

Но поклонники криптовалют всё равно будут хайповать. И единицы (как тот же основатель Binance), будут зарабатывать на них неприличное количество денег.

Источник:

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Метки: Илон Маск   биржа   богач   владелец   криптовалюта   миллиардер   
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38k
Андрей 4 часа назад
"Виртуально мы имеем три миллиона долларов, а реально двух проституток и одного старого сидора."
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−22
andycpp Час назад
El Salvador :)
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65k
parallax 2 часа назад
Вот на кой людям столько денег?
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1k
Mikhail 2 часа назад
а че не могут третьего то определить? )
вроде падения-шпадения не помешали первых двух вычислить. чем третий хуже? )
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289
Youtube's Best Channel 2 часа назад
Держать подобную сумму в таком активе... Может, понемногу, но выводят-таки?
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289
Youtube's Best Channel Бабай 4 минуты назад
Так я и не говорю про значительную сумму. Просто выделить значение, мало влияющее на котировки (у владельца биржи наверняка есть вся инфа), и вперёд.
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49
Lexao285oa@gmail.com 3 часа назад
вас к вложению в такие проекты никто не принуждает и даже не принлашает
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49
Lexao285oa@gmail.com 3 часа назад
Кто заработал -молодец, а печалиться, что вы не успели или слили -- только нервы себе мотать
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2k
Sergius SPb 3 часа назад
Мечта человечества,никуя не делать и богатеть.
Стоит ПК и чего-то там вычисляет и генерирует какое-то денежное средство, хрен проссыш что это,но пока оно ценится, нолики множаться ты богатеешь.
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570
Mixan 3 часа назад
У меня такое мнение .что вся эта крипта мыльные пузыри ,наподобие МММ (только виртуальное ) или что то подобное
Лох не мамонт .он не вымрет !
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22k
Андрей Иванов 3 часа назад
Был такой старый фильм, там чуваку два старых миллионера дали бумажку в миллион баксов. Вся эта фигня напоминает ту ситуацию.
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406
Гиви Андрей Иванов 2 часа назад
Если я не ошибаюсь, то фильм основан на рассказе Марка Твена, в котором два перца дали одному чуваку купюру в миллион баксов. И поспорили, что сможет он выжить или нет.? Короче чувак нетолько выжил, но и смог денег заработать. Типичная американская мечта. ХЕППИЭНД КОРОЧЕ.
Самое стремное, что те кто наверху, в свое время, готовы были называть дураками тех, кто хотел покупать 1 доллар за 50 рублей.
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73
Chuchelo Patamkovoe 3 часа назад
Из за этих мягко говоря презервативов графические карточки стоят неадекватно.
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1k
GoInDown 3 часа назад
Фуфло, что будет с этой виртуальной суммой, когда он захочет ее вывести? Все обесценится до 0 моментально. Весь дутый карточный домик рухнет в момент. Так что это просто виртуальные цифры.
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73
Chuchelo Patamkovoe Notan Blaine 2 часа назад
Глупость. Наличные доллары куда эффективней в деле финансирования терроризма.
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73
Chuchelo Patamkovoe Mikhail 2 часа назад
И легко доставить с американским то парком самолётов.
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59k
Александр Ломовицкий 3 часа назад
у меня в двух играх по 14 000 000 и в одной 16 млн , но это активы которые у меня в электронной валюте а вот реальных денег несколько меньше ну где то в сотни тысяч раз .
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6k
BenderRodriguez 3 часа назад
А реальных денег у него сколько?
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