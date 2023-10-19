Но вот глава Великосельского сельского поселения, куда и входит эта деревня, придерживается другого мнения:

Обращений от жителей и пожеланий по смене названия Шалавы не было, и насколько я знаю, никакой травли или насмехательства от соседних деревень нет.

Это исторические названия, а не как сейчас это рассматривают, как какую-то социальную ориентированность жителей, — не в честь этого названо. У нас, например, есть село Горе-Грязь, так Екатерина II назвала, проезжая там и застряв там.