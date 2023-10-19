Жителей такое название устраивает.
В Госдуме решили сменить неблагозвучные названия населённых пунктов России. Например, Лох или Бухалово. Под раздачу попала и деревня под названием Шалава.
Но вот глава Великосельского сельского поселения, куда и входит эта деревня, придерживается другого мнения:
Обращений от жителей и пожеланий по смене названия Шалавы не было, и насколько я знаю, никакой травли или насмехательства от соседних деревень нет.
Это исторические названия, а не как сейчас это рассматривают, как какую-то социальную ориентированность жителей, — не в честь этого названо. У нас, например, есть село Горе-Грязь, так Екатерина II назвала, проезжая там и застряв там.
Отворачивает, почему люди, возможно, не хотят там жить, не название, а скорее невозможность проехать или отсутствие какой-то инфраструктуры. Это больше отпугивает, а не название.
У меня в поселении 44 населённых пункта, и проблема в ежегодном недофинансировании, а не в названиях. Депутатам нужно решать другие проблемы. Как говорила Шапокляк, хорошими делами прославиться нельзя, а такими, возможно, можно.
Инициативу с переименованием предложил Алексей Нечаев и партия «Новые люди». И его, уже в который раз, обвиняют в обычном пиаре и решении каких-то странных задач. Как указал глава поселения, можно заниматься не сменой названий, а реальными делами.
Источник:
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По мнению авторов законопроекта, такие названия населённых пунктов оскорбляют местных жителей и унижают их достоинство. А ещё они подвергаются травле, уверены депутаты.
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