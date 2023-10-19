Депутаты захотели переименовать сёла Лох, Мусорка, Бухалово, Шалава и Попки

По мнению авторов законопроекта, такие названия населённых пунктов оскорбляют местных жителей и унижают их достоинство. А ещё они подвергаются травле, уверены депутаты.