Депутаты захотели переименовать сёла Лох, Мусорка, Бухалово, Шалава и Попки

"Так, например, в Саратовской области находится село «Лох», в Ивановской области находится село «Антилохово», в Ярославской области находится село «Шалава», также в качестве примеров оскорбительных названий можно привести «Пуково» (деревня в Тверской области), «Мусорка» (село в Самарской области), «Бухалово» (несколько деревень в Ярославской, Тверской и Архангельской областях), «Попки» в Псковской области и так далее.





Из-за оскорбительных названий жители указанных населенных пунктов могут подвергаться травле и оскорблениям. Более того, родители детей таких населенных пунктов вынуждены предпринимать много усилий, чтобы в паспорте детей был указан другой адрес рождения и регистрации." — говорится в пояснительной записке к законопроекту.