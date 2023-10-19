Депутаты захотели переименовать сёла Лох, Мусорка, Бухалово, Шалава и Попки

По мнению авторов законопроекта, такие названия населённых пунктов оскорбляют местных жителей и унижают их достоинство. А ещё они подвергаются травле, уверены депутаты.
Партия "Новые люди" внесёт сегодня на рассмотрение Госдумы законопроект о переименовании российских населённых пунктов, которые носят неоднозначные и оскорбительные названия. Как отмечают авторы инициативы, таких сёл, посёлков и деревень в России насчитывается несколько сотен. Их названия, уверены депутаты, оскорбляют, уничижают и принижают достоинство местных жителей. Из-за неприличных названий они могут подвергаться травле, а некоторые родители даже вынуждены менять своим детям адрес рождения и регистрации.
"Так, например, в Саратовской области находится село «Лох», в Ивановской области находится село «Антилохово», в Ярославской области находится село «Шалава», также в качестве примеров оскорбительных названий можно привести «Пуково» (деревня в Тверской области), «Мусорка» (село в Самарской области), «Бухалово» (несколько деревень в Ярославской, Тверской и Архангельской областях), «Попки» в Псковской области и так далее.
Из-за оскорбительных названий жители указанных населенных пунктов могут подвергаться травле и оскорблениям. Более того, родители детей таких населенных пунктов вынуждены предпринимать много усилий, чтобы в паспорте детей был указан другой адрес рождения и регистрации." — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Депутаты предлагают запретить в России подобные названия населённых пунктов, а также предоставить местным властям самим принимать решения о переименовании, чтобы снизить бюрократические издержки.
Источник:
- Депутаты предложили отменить НДФЛ для россиян, зарабатывающих меньше 30 тысяч рублей
- Чиновники хотят отправлять выпускников ВУЗов на обязательную 3-летнюю отработку по распределению
- В Госдуму внесли проект о прогрессивной шкале налогообложения для физических лиц
- В Госдуму внесли законопроект о запрете мигрантам работать в больницах, школах и такси
- В Госдуме поддержали идею раздавать пенсионерам продукты с истекающим сроком годности
Волости:
Елда (Угличский уезд)
Залупицы (Вяземский уезд).
Населённые пункты (деревни, починки и бывшие населённые пункты селища и пустоши):
Безделево; Бздихина поляна (деревня), Бздихино, Бздунишка, Бздуново;
Говенково;
Пердилово, Пердунов починок, Пердуново, Пердухино, Пердякин починок;
[мат];
Безмудова;
Елданицы, Елдахова, Елдено;
Куярово;
Мандино, [мат];
Мудищево, Мудово, Мудоково, Мудынин починок;
[мат], [мат], [мат], [мат]-Долгое, [мат] ([мат]);
[мат], [мат], [мат] починок, [мат];
[мат], [мат] починок;
[мат] («Опихалово тож»), Ебшино;
Поиблица, Поиблой починок.
Речки:
[мат], [мат] (она же [мат]), [мат], Елдахова (ср. деревню), Мудовка, [мат], Ненаебуха, [мат].
Дороги:
Бздеховская дорога, Мандинский путь.
Также упоминается местность Говейнов заулок и [мат] отвершек (оврага).
Ряд названий образован от личных имён, и таким образом даёт представление также об обсценной лексике в антропонимии, сообщая нам о существовании людей с именами: Бздиха, Пердун, Пердяка, Мудыня, [мат] и т. п.
Да с собой набраться.
Лох серебри стый (лат. Elaeagnus commutata) деревянистое или кустарниковое растение, вид рода Лох (Elaeagnus) семейства Лоховые
Ну ка, убаоная буква - заглавная
ШалАва -- ШалавА
ПОпки -- ПопкИ
МУсорка -- МусОрка
Кто объяснит детям едросов (некоторые такими и являются, папаши в ер) что это такое, лох! Этим "новым" больше нечем заняться? У нас все проблемы решены?