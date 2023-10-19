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Депутаты захотели переименовать сёла Лох, Мусорка, Бухалово, Шалава и Попки

Депутаты захотели переименовать сёла Лох, Мусорка, Бухалово, Шалава и Попки

Автор:
19 октября 2023 12:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Населённые пункты   депутаты   законопроект   неприличные названия   переименование   уничижение   
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По мнению авторов законопроекта, такие названия населённых пунктов оскорбляют местных жителей и унижают их достоинство. А ещё они подвергаются травле, уверены депутаты.

Партия "Новые люди" внесёт сегодня на рассмотрение Госдумы законопроект о переименовании российских населённых пунктов, которые носят неоднозначные и оскорбительные названия. Как отмечают авторы инициативы, таких сёл, посёлков и деревень в России насчитывается несколько сотен. Их названия, уверены депутаты, оскорбляют, уничижают и принижают достоинство местных жителей. Из-за неприличных названий они могут подвергаться травле, а некоторые родители даже вынуждены менять своим детям адрес рождения и регистрации.

"Так, например, в Саратовской области находится село «Лох», в Ивановской области находится село «Антилохово», в Ярославской области находится село «Шалава», также в качестве примеров оскорбительных названий можно привести «Пуково» (деревня в Тверской области), «Мусорка» (село в Самарской области), «Бухалово» (несколько деревень в Ярославской, Тверской и Архангельской областях), «Попки» в Псковской области и так далее.


Из-за оскорбительных названий жители указанных населенных пунктов могут подвергаться травле и оскорблениям. Более того, родители детей таких населенных пунктов вынуждены предпринимать много усилий, чтобы в паспорте детей был указан другой адрес рождения и регистрации." — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты предлагают запретить в России подобные названия населённых пунктов, а также предоставить местным властям самим принимать решения о переименовании, чтобы снизить бюрократические издержки.

Источник:

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Метки: Населённые пункты   депутаты   законопроект   неприличные названия   переименование   уничижение   
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14  комментариев
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877k
А.Берестенко Час назад
Согласно подсчётам В. Д. Назарова[3], неполное изучение источников XV XVI веков позволяет выявить для того времени 67 русских топонимических названий (около 0,1 %), производных от обсценной лексики. Вот основные, приведённые им, названия:

Волости:
Елда (Угличский уезд)
Залупицы (Вяземский уезд).
Населённые пункты (деревни, починки и бывшие населённые пункты селища и пустоши):
Безделево; Бздихина поляна (деревня), Бздихино, Бздунишка, Бздуново;
Говенково;
Пердилово, Пердунов починок, Пердуново, Пердухино, Пердякин починок;
[мат];
Безмудова;
Елданицы, Елдахова, Елдено;
Куярово;
Мандино, [мат];
Мудищево, Мудово, Мудоково, Мудынин починок;
[мат], [мат], [мат], [мат]-Долгое, [мат] ([мат]);
[мат], [мат], [мат] починок, [мат];
[мат], [мат] починок;
[мат] («Опихалово тож»), Ебшино;
Поиблица, Поиблой починок.
Речки:
[мат], [мат] (она же [мат]), [мат], Елдахова (ср. деревню), Мудовка, [мат], Ненаебуха, [мат].
Дороги:
Бздеховская дорога, Мандинский путь.
Также упоминается местность Говейнов заулок и [мат] отвершек (оврага).

Ряд названий образован от личных имён, и таким образом даёт представление также об обсценной лексике в антропонимии, сообщая нам о существовании людей с именами: Бздиха, Пердун, Пердяка, Мудыня, [мат] и т. п.
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7k
_zmeeed 9 минут назад
Им бы из речки попить...
Да с собой набраться.
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4k
americos 14 минут назад
И пусть про растения не забудут.

Лох серебри стый (лат. Elaeagnus commutata) деревянистое или кустарниковое растение, вид рода Лох (Elaeagnus) семейства Лоховые
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893
ProFanas 16 минут назад
Депутатам бы неплохо былобы научится пользоваться ударениями
Ну ка, убаоная буква - заглавная
ШалАва -- ШалавА
ПОпки -- ПопкИ
МУсорка -- МусОрка
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48k
Прискорбный Скиталец 22 минуты назад
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17k
Сергей 53 минуты назад
"Лох, или пшат(лат. Elaeágnus), род деревьев и кустарников семейства Лоховые!
Кто объяснит детям едросов (некоторые такими и являются, папаши в ер) что это такое, лох! Этим "новым" больше нечем заняться? У нас все проблемы решены?
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92k
7guest 54 минуты назад
А как же Васюки? Их же ещё Остап обещал переименовать!
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2k
Максим Макашев 57 минут назад
напомнило
Ссылка vk.com
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58k
alertol Час назад
в Эстонии есть деревня Выыбу (останавливаться я там не решился)
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10k
Борис Карабанов Час назад
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3k
kca-opa Час назад
А жителей они спросили, или как всегда, решат, а на тех кого это касается накласть
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