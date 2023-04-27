Сулошова: польское село, где 6000 человек живут вдоль одной улицы

Единственная длинная улица в селе Сулошова простирается на 9 километров среди разноцветных сельскохозяйственных полей, и её окружают сотни домиков. Согласно данным от 2017 года, в селе проживет 5 819 человек. Оно было основано ещё в XVII веке, когда его население составляло 200 жителей. В 2021 году Сулошова начала набирать популярность — на просторах сети появились живописные аэрофотоснимки села, и многих очаровало расположение домиков и красивые виды.