Сулошова: польское село, где 6000 человек живут вдоль одной улицы

В небольшой польском селе Сулошова, что находится в 30 километрах от Кракова, живёт 6 тысяч человек. Из-за необычного расположения домиков село также называют "Маленькая Тоскана". Село существует уже много лет, но недавно его фотографии с высоты птичьего полёта привлекли много внимания в сети.
Единственная длинная улица в селе Сулошова простирается на 9 километров среди разноцветных сельскохозяйственных полей, и её окружают сотни домиков. Согласно данным от 2017 года, в селе проживет 5 819 человек. Оно было основано ещё в XVII веке, когда его население составляло 200 жителей. В 2021 году Сулошова начала набирать популярность — на просторах сети появились живописные аэрофотоснимки села, и многих очаровало расположение домиков и красивые виды.
Про село начали активно писать в соцсетях и СМИ, в то время как поляки не видят в нём ничего такого, и скромно называют "простой польской деревней". Оказывается, в подобных местах центральной Европы это вполне обычная планировка и виды. Но с высоты птичьего полёта село в любом случае выглядит впечатляюще!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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