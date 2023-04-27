FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 5001 пост • 1060 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты
Сулошова: польское село, где 6000 человек живут вдоль одной улицы

Сулошова: польское село, где 6000 человек живут вдоль одной улицы

Автор:
27 апреля 2023 15:41
Сообщество : Факты
Метки: Жизнь   Польша   Разное   в мире   деревня   интересное   интересные места   село   факты   фото   
781
8
1

В небольшой польском селе Сулошова, что находится в 30 километрах от Кракова, живёт 6 тысяч человек. Из-за необычного расположения домиков село также называют "Маленькая Тоскана". Село существует уже много лет, но недавно его фотографии с высоты птичьего полёта привлекли много внимания в сети.

Единственная длинная улица в селе Сулошова простирается на 9 километров среди разноцветных сельскохозяйственных полей, и её окружают сотни домиков. Согласно данным от 2017 года, в селе проживет 5 819 человек. Оно было основано ещё в XVII веке, когда его население составляло 200 жителей. В 2021 году Сулошова начала набирать популярность — на просторах сети появились живописные аэрофотоснимки села, и многих очаровало расположение домиков и красивые виды.

Про село начали активно писать в соцсетях и СМИ, в то время как поляки не видят в нём ничего такого, и скромно называют "простой польской деревней". Оказывается, в подобных местах центральной Европы это вполне обычная планировка и виды. Но с высоты птичьего полёта село в любом случае выглядит впечатляюще!


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Жизнь   Польша   Разное   в мире   деревня   интересное   интересные места   село   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
144
amurlev 42 минуты назад
В Белгородской области, Алексеевском районе есть село Гарбузово. Хз сколько проживает там людей, но все дома там расположены в доль дороги образуя одну улицу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
18k
Александр 15 минут назад
На последней фотке видно что не одна улица
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
74k
Viktor 21 минуту назад
Может хватит уже для 2023-го года?

Население Сулошова, Польша, составляет 6000 человек, и все они живут на одной...
Население Сулошова, Польша, составляет 6000 человек, и все они живут на одной...Население Сулошова, Польша, составляет 6000 человек, и все они живут на одной улице⁠⁠.

Сулошова — село в Польше, где 3 610 человек живут вдоль одной большой улицы, ...
Сулошова — село в Польше, где 3 610 человек живут вдоль одной большой улицы, ...Сулошова — село в Польше, где 3 610 человек живут вдоль одной большой улицы, протяженность которой составлять 9км. Она считается самой длинной улицей в Польше

15 любопытных редкостей, которые не встретишь каждый день
15 любопытных редкостей, которые не встретишь каждый день

Мир велик и многообразен, и есть множество вещей, которые могут вызвать интерес и восхищение. В этом посте вы увидите познавательные изображения разных любопытных находок.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Егор 24 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Киры4 36 минут назад
Хрен от кого сныкаешся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

84882



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Давайте поговорим про выдр
Давайте поговорим про выдр
Как сложилась судьба парня, который отсидел за «изнасилование» Дианы Шурыгиной
Как сложилась судьба парня, который отсидел за «изнасилование» Дианы Шурыгиной
Набирающие популярность в сообществах
Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года
Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года
У Эрдогана сердечный приступ
У Эрдогана сердечный приступ
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Разговор двух друзей

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомобили#автомир#животные#Прошлое#дтп#кино#шоу бизнес#знаменитости
#Юмор#история#интересно#подборка#люди#США#авто аварии#Автовсячина#улыбнуло#картинки
#интересное#машина#факты#в мире#позитив#аварии#дети#актеры#забавно#Приколы
Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек Как я бюджетно облагораживаю старую дачу своими руками. Опыт редактора Фишек 20+ занимательных кадров, которые открывают разные грани мира 20+ занимательных кадров, которые открывают разные грани мира Как выглядит самая высокогорная станция железной дороги в Европе Как выглядит самая высокогорная станция железной дороги в Европе Никогда не поздно: 10 самых пожилых рекордсменов в мире Никогда не поздно: 10 самых пожилых рекордсменов в мире 10 любопытных фактов о Великой Китайской стене 10 любопытных фактов о Великой Китайской стене 30 интересных кадров, которыми поделились в сети 30 интересных кадров, которыми поделились в сети

На что жалуетесь?

Вернуться