Гигантские мозоли на плечах - гордый знак бога

Во время важных синтоистских праздников японцы несут по улицам микоси - божественные паланкины. Поскольку вес миниатюрных святилищ может достигать нескольких тонн, нагрузка оказывается значительной, и после многих лет труда на плечах образуются большие мозоли, называемые "микоси дако". Носители святынь гордятся такой деформацией тела.
В синтоизме, традиционной религии Японии, объектами поклонения являются ками - божества и души умерших. Эти 8 млн духов живут в святилищах и единственный способ их перемещения - микоси, которые являются передвижными версиями храмов.
Расписные и богато украшенные конструкции грузят на прочные брусья, которые мужчины должны нести на своих плечах. Быть микоси - большая честь, поэтому местные жители с радостью принимают участие в традиционном шествии.
Переноска святынь требует соблюдения важных правил: от облачения в особую одежду, до манеры раскачивания и употребления саке. Нередко носители микоси пьют рисовое вино уже в 6 часов утра, что не только усложняет задачу, но и приглушает боль.
Со временем мозоли становятся настолько большими, что смягчают давление брусьев и уменьшают боль при переноске святынь.
Мужчины с гордостью демонстрируют деформации тела, поскольку они считаются символом преданности божествам.
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Причем с приличной вероятностью перерастания в злокачественные.
Да ну нахер, я лучше лентяем буду