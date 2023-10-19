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Гигантские мозоли на плечах - гордый знак бога

Гигантские мозоли на плечах - гордый знак бога

Автор:
19 октября 2023 13:09
Сообщество : Фестивали мира
Метки: Традиция   Япония   микоси   мозоль   религия   синтоизм   
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Во время важных синтоистских праздников японцы несут по улицам микоси - божественные паланкины. Поскольку вес миниатюрных святилищ может достигать нескольких тонн, нагрузка оказывается значительной, и после многих лет труда на плечах образуются большие мозоли, называемые "микоси дако". Носители святынь гордятся такой деформацией тела.

В синтоизме, традиционной религии Японии, объектами поклонения являются ками - божества и души умерших. Эти 8 млн духов живут в святилищах и единственный способ их перемещения - микоси, которые являются передвижными версиями храмов.

Расписные и богато украшенные конструкции грузят на прочные брусья, которые мужчины должны нести на своих плечах. Быть микоси - большая честь, поэтому местные жители с радостью принимают участие в традиционном шествии.

Переноска святынь требует соблюдения важных правил: от облачения в особую одежду, до манеры раскачивания и употребления саке. Нередко носители микоси пьют рисовое вино уже в 6 часов утра, что не только усложняет задачу, но и приглушает боль.

Со временем мозоли становятся настолько большими, что смягчают давление брусьев и уменьшают боль при переноске святынь.

Мужчины с гордостью демонстрируют деформации тела, поскольку они считаются символом преданности божествам.

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Метки: Традиция   Япония   микоси   мозоль   религия   синтоизм   
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8  комментариев
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Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Прибухнуть в 6 утра? Скорее опохмел.
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7k
vasilykopkov 7 минут назад
Положим, это никакие не мозоли, это опухоли, реакция организма на сдавливание мышц.
Причем с приличной вероятностью перерастания в злокачественные.
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1k
Andrey 23 минуты назад
Мутанты
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24k
MrGod 24 минуты назад
Ну вроде всё в норме, религия и мозг рядом ни когда не были.
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1k
Андерсен 40 минут назад
"...и после многих лет труда на плечах образуются большие мозоли"
Да ну нахер, я лучше лентяем буду
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10k
Garpia121 Час назад
Нда, не тех существ разумными называют.
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Mikhail Час назад
а позвонки наоборот - смяты?
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alex 2 часа назад
сайт хорошего настроения? вот тогда вам реальный микоси, а не то, что вы там запостили
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