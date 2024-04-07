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«Иудаизм дал мне смирение и скромность»: неонацист и прототип главного героя из «Американской истории Х» стал ортодоксальным евреем

«Иудаизм дал мне смирение и скромность»: неонацист и прототип главного героя из «Американской истории Х» стал ортодоксальным евреем

Автор:
07 апреля 2024 19:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Американская история Х   Фрэнк Минк   еврей   иудаизм   религия   синагога   
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Теперь он изучает Тору и регулярно ходит в синагогу.

Фрэнк Минк родился и вырос в Южной Филадельфии. Его мать была запойной алкоголичкой и сидела на веществах, а отчим регулярно колотил мальчишку. Парень рос в окружении чернокожих и «чувствовал себя изгоем». Вскоре двоюродный брат познакомил его с нацистской идеологией и Минк прибился к скинхедам. В 17 лет эта банда похитила человека, а ещё одного чуть не убила - после этого парень отправился на 3 года в тюрьму.

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Как утверждает Фрэнк, там он познакомился и подружился с несколькими чернокожими парнями и стал отходить от нацистской идеологии.

Когда снимали «Американскую историю Х», актёр Эдвард Нортон срисовал своего героя с биографии Минка. Тату со свастонами, манера разговора - по сути, он просто скопировал Фрэнка.

А тот после отсидки написал автобиографию и стал ездить по стране с лекциями о вреде расизма. Заодно обзавёлся сыном. Когда парню исполнилось 19 лет, он умер - предположительно, из-за передоза. По той же причине скончалась мать Фрэнка, после этого он сам сильно запил. Примерно тогда же Минк познакомился с раввином и принял иудаизм. Перед этим сдал ДНК-тест и тот показал, что по материнской линии он еврей на 2,4%.

Теперь бывшему скинхеду 48 лет. Каждое утро он созванивается с раввином и рассказывает тому о своих планах на день. Не забывает молиться три раза в день, изучает Тору, соблюдает кашрут и посещает синагогу.

По его словам, иудаизм дал ему «смирение, скромность и желание постоять за других».

Источник:

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Метки: Американская история Х   Фрэнк Минк   еврей   иудаизм   религия   синагога   
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19  комментариев
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2k
scorpi83 2 часа назад
как был фашистом, так и остался
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20k
Bill 3 минуты назад
"Еврей на 2,4%" - это он китаец что ли? Или эскимос?
Наука насчитывет у человечества 18 родов, по галогруппам. Евреи относятся к семи древнейшим - E, G, I, J, K, Q, R.
У 47-60% россиянин есть "еврейская" галогруппа R1a.
Общий предок евреев, арабов и бедуинов - галогруппа J1. У россиян таких - 3%
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4k
Алан 14 минут назад
Только слепой не увидит его эталонные еврейские черты))) Серьезное открытие
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189
IntuitCrypto 24 минуты назад
"Ибо ты народ святый Господу, Богу твоему; тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был Ему людьми собственными, избранным из всех народов, которые на лице земли." (Второзаконие 7:6)
Как я понимаю, данная цитата из Торы превозносит еврейскую нацию над остальными.
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12k
Фомич Полчаса назад
А как это на 2,4% еврей?
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20
Kdjbd Jfhdvdh Фомич Полминуты назад
Чуть-чуть оттяпали ему. Пулей отстрелило крайнюю плоть.
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55k
Опиум для народа Полчаса назад
Чтобы прийти к религии, нужно сначала стать конченым у"бком, а потом замаливать грехи. Классика. )
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23k
Shtoppi Полчаса назад
что скин, что евсик ортодокс - суть одно и то же.
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7k
Slowly Полчаса назад
И нихера не делает. Зашибись покаяние. Козёл.
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1k
Александр 46 минут назад
Хреннахрен менять, только время терять.
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28k
Влад 49 минут назад
Изучает Тору? Наверное не изучает, а читает? Это абсолютно разные понятия. Эти фанатики именно читают, изо дня в день, без перерыва, абсолютно не вдумываясь. Это не изучение, а форма зомбирования. Ну если кого-то коробит определение обзовите это внушением, аутотренингом или как-то еще.
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28k
ПаганецЪ Час назад
(С)...там он познакомился и подружился с несколькими чернокожими парнями...(/С)

В душевой?
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39k
albedo 2 часа назад
Нацизм и сионизм - две стороны одной медали.
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2k
просто программист 2 часа назад
"стал ортодоксальным евреем" - это как? маму сменил?
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335
Dmitry N 2 часа назад
А фильм то нормальный
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2760 постов (2712 в горячем)

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