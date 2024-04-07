«Иудаизм дал мне смирение и скромность»: неонацист и прототип главного героя из «Американской истории Х» стал ортодоксальным евреем

А тот после отсидки написал автобиографию и стал ездить по стране с лекциями о вреде расизма. Заодно обзавёлся сыном. Когда парню исполнилось 19 лет, он умер - предположительно, из-за передоза. По той же причине скончалась мать Фрэнка, после этого он сам сильно запил. Примерно тогда же Минк познакомился с раввином и принял иудаизм. Перед этим сдал ДНК-тест и тот показал, что по материнской линии он еврей на 2,4%.