«Иудаизм дал мне смирение и скромность»: неонацист и прототип главного героя из «Американской истории Х» стал ортодоксальным евреем

Теперь он изучает Тору и регулярно ходит в синагогу.
Фрэнк Минк родился и вырос в Южной Филадельфии. Его мать была запойной алкоголичкой и сидела на веществах, а отчим регулярно колотил мальчишку. Парень рос в окружении чернокожих и «чувствовал себя изгоем». Вскоре двоюродный брат познакомил его с нацистской идеологией и Минк прибился к скинхедам. В 17 лет эта банда похитила человека, а ещё одного чуть не убила - после этого парень отправился на 3 года в тюрьму.
Как утверждает Фрэнк, там он познакомился и подружился с несколькими чернокожими парнями и стал отходить от нацистской идеологии.
Когда снимали «Американскую историю Х», актёр Эдвард Нортон срисовал своего героя с биографии Минка. Тату со свастонами, манера разговора - по сути, он просто скопировал Фрэнка.
А тот после отсидки написал автобиографию и стал ездить по стране с лекциями о вреде расизма. Заодно обзавёлся сыном. Когда парню исполнилось 19 лет, он умер - предположительно, из-за передоза. По той же причине скончалась мать Фрэнка, после этого он сам сильно запил. Примерно тогда же Минк познакомился с раввином и принял иудаизм. Перед этим сдал ДНК-тест и тот показал, что по материнской линии он еврей на 2,4%.
Теперь бывшему скинхеду 48 лет. Каждое утро он созванивается с раввином и рассказывает тому о своих планах на день. Не забывает молиться три раза в день, изучает Тору, соблюдает кашрут и посещает синагогу.
По его словам, иудаизм дал ему «смирение, скромность и желание постоять за других».
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Наука насчитывет у человечества 18 родов, по галогруппам. Евреи относятся к семи древнейшим - E, G, I, J, K, Q, R.
У 47-60% россиянин есть "еврейская" галогруппа R1a.
Общий предок евреев, арабов и бедуинов - галогруппа J1. У россиян таких - 3%
Как я понимаю, данная цитата из Торы превозносит еврейскую нацию над остальными.
В душевой?