Необычная традиция в японском учебном заведении

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В колледже искусств в Японии студентам разрешили приходить на выпускной вечер в чём они захотят. Выпускники пользуются возможностью и облачаются в весьма забавные костюмы.
Студент получает диплом в костюме прыгающей лампы анимационной студии Pixar.
Полная версия церемонии вручения дипломов. Парень в костюме лампы на 11:55
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Колоритные костюмы с другого выпускного
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