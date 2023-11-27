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Необычная традиция в японском учебном заведении

Необычная традиция в японском учебном заведении

Автор:
27 ноября 2023 11:02
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Традиция   Япония   диплом   забавно   костюм   
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В колледже искусств в Японии студентам разрешили приходить на выпускной вечер в чём они захотят. Выпускники пользуются возможностью и облачаются в весьма забавные костюмы.

Студент получает диплом в костюме прыгающей лампы анимационной студии Pixar.

Полная версия церемонии вручения дипломов. Парень в костюме лампы на 11:55

Колоритные костюмы с другого выпускного

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Метки: Видео   Традиция   Япония   диплом   забавно   костюм   
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1  комментарий
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Babangdida 12 минут назад
Никто не пришёл в чём мама родила?
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