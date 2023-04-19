Чернёная красота: где, когда и при каких обстоятельствах возникла традиция охагуро?

Кстати, охагуро получило отражение даже в фольклоре. У японцев есть легенда о женщине-призраке (ёкай), которая убивает мужчин своим ужасным видом. Надо сказать, страх вполне обоснован. Ибо как ещё реагировать на стройную красавицу, которая поворачивается к жертве и демонстрирует полное отсутствие черт лица за исключением огромного рта, битком набитого острыми как бритва чёрными зубами. Вероятно, женщина страдала при жизни от непривлекательности, но страстно хотела выйти замуж. В результате покончила с собой, породив такое жуткое сюрреалистичное создание.