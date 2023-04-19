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Чернёная красота: где, когда и при каких обстоятельствах возникла традиция охагуро?

Чернёная красота: где, когда и при каких обстоятельствах возникла традиция охагуро?

Автор:
19 апреля 2023 15:35
Сообщество : Факты
Метки: Культура   Япония   зубы   интересно   охагуро   практика   ритуал   традиция   цвет   чернение   
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В наши дни эталон здоровья и красоты – это белозубая так называемая голливудская улыбка. Но есть прямо противоположная ей культурная традиция – охагуро, которую долгое время практиковали японцы.

Япония для европейцев страна непостижимая, закрытая, самобытная. И чёрный цвет в ней символизировал силу, прочность, стабильность. Поэтому замужним женщинам и вменялось чернить зубы, чтобы показать таким образом силу семейных уз и любви к супругу. Первое чернение – это как первая клятва в верности.

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Но, надо сказать, что к охагуро, точное время которой так и не удалось установить, прибегали и мужчины – самураи, элита, даже представители императорской семьи. Впоследствии ритуал переняли и простолюдины. Кстати, довольно долго чернение проводилось одновременно с хикимаю – сбриванием бровей с их последующим рисованием заново.

Классический состав, который использовали для чернения, представляет собой смесь растворённого в уксусе ржавого железа, соли, рисового отвара, чайных листьев и чернильных орешков (наросты листьев сумаха). Сперва поверхность зубов обрабатывалась пчелиной кислотой, которая представляет собой продукт жизнедеятельности насекомых, а потом наносился вышеуказанный состав. При многократной обработке эмаль становилась чёрной. И хотя состав обладал малоприятным запахом, зубы при этом не страдали, даже наоборот приобретали дополнительную защиту в виде естественного барьера.

Практика охагуро была официально запрещена в 1870 году. Но в наши дни японцы иногда прибегают к чернению, к примеру, на традиционных праздниках, театрализованных представлениях, при проведении некоторых религиозных обрядов.

Кстати, охагуро получило отражение даже в фольклоре. У японцев есть легенда о женщине-призраке (ёкай), которая убивает мужчин своим ужасным видом. Надо сказать, страх вполне обоснован. Ибо как ещё реагировать на стройную красавицу, которая поворачивается к жертве и демонстрирует полное отсутствие черт лица за исключением огромного рта, битком набитого острыми как бритва чёрными зубами. Вероятно, женщина страдала при жизни от непривлекательности, но страстно хотела выйти замуж. В результате покончила с собой, породив такое жуткое сюрреалистичное создание.

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Метки: Культура   Япония   зубы   интересно   охагуро   практика   ритуал   традиция   цвет   чернение   
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3  комментария
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823
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Как вариант борьбы с кариесом.
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7k
Компьютер DELL монитором 5 минут назад
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1k
raael13 Полчаса назад
В японском языке слово «ёкай» имеет очень широкое значение и может обозначать практически все сверхъестественные существа японской мифологии.
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