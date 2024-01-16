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Парламент Эстонии отказался сносить советский памятник в Таллине

Парламент Эстонии отказался сносить советский памятник в Таллине

Автор:
16 января 2024 17:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бронзовый солдат   Эстония   голосование   депутаты   законопроект   памятник   
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Законопроект отклонили в первом же чтении.

Эстонский парламент большинством голосов отклонил законопроект Консервативной народной партии (EKRE) о сносе всех памятников советским солдатам в столице страны. Первым должен был пасть многострадальный монумент "Бронзового солдата".


В пояснительной записке к внесённому в конце мая 2023 года законопроекту говорилось, что необходимо демонтировать все памятники советским воинам в Таллине, поскольку эти монументы "прославляют советскую оккупацию", а также "унизительны для эстонцев, неприемлемы и фальсифицируют реальную историю".


"Бронзовый солдат и демонстрации, проходящие возле него на кладбище Сил обороны, являются величайшим издевательством над памятью эстонских патриотов, сражавшихся за нашу независимость и свободу, и, конечно же, над всем нашим народом",— говорится в пояснительной записке.


Однако большинство депутатов с таким мнением не согласны. Законопроект сняли с обсуждения в первом же чтении, поскольку против него проголосовало больше половины депутатов — инициативу поддержали всего 14 законодателей из 101, против проголосовали 54.

"Бронзовый солдат" был воздвигнут на холме Тынисмяги напротив церкви Каарли в центре Таллина 22 сентября 1947 года. Споры вокруг памятника начались в 90-х годах. В 1994 году его реконструировали, убрав вечный огонь и заменив таблички с именами погибших в Таллинской операции советских солдат на надпись "Павшим во Второй мировой войне". В 2007 по приказу властей монумент вместе с останками 12 советских солдат перенесли на Воинское кладбище. В связи с этим в Таллине начались массовые беспорядки, в ходе которых погиб 20-летний россиянин Дмитрий Ганин и пострадали 50 человек. Эстонская полиция тогда задержала более тысячи человек, но убийцу Ганина найти так и не удалось.

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Метки: Бронзовый солдат   Эстония   голосование   депутаты   законопроект   памятник   
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7  комментариев
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536
Юрий Полчаса назад
Хоть я и из Латвии, но думаю, что это временно. Все действия местных фашиков ведут к тому, что рано или поздно они добьются своего. Полагаю, что не было ещё жёсткой отмашки из Пиндосрани от хозяина и покровителя. А вообще грустно на всё это смотреть...
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13k
Denissg 8 минут назад
Солдат было 15 (предполагалось, что их 14), и они перестали быть неизвестными. Всех идентифицировали современными технологиями. У некоторых обнаружились родственники в России, которые забрали останки. Вроде бы такие цифры.
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3k
Pioner76 10 минут назад
Ну есть и у нас в Прибалтике адекватные.
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33k
Slonyash 16 минут назад
Неужели просветление и фашистов посетило?! Не верится!
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6k
Трям Полчаса назад
Зассали, подстилки пендосские...
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Burzum
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