Парламент Эстонии отказался сносить советский памятник в Таллине

Эстонский парламент большинством голосов отклонил законопроект Консервативной народной партии (EKRE) о сносе всех памятников советским солдатам в столице страны. Первым должен был пасть многострадальный монумент "Бронзового солдата".

В пояснительной записке к внесённому в конце мая 2023 года законопроекту говорилось, что необходимо демонтировать все памятники советским воинам в Таллине, поскольку эти монументы "прославляют советскую оккупацию", а также "унизительны для эстонцев, неприемлемы и фальсифицируют реальную историю".

"Бронзовый солдат и демонстрации, проходящие возле него на кладбище Сил обороны, являются величайшим издевательством над памятью эстонских патриотов, сражавшихся за нашу независимость и свободу, и, конечно же, над всем нашим народом",— говорится в пояснительной записке.

Однако большинство депутатов с таким мнением не согласны. Законопроект сняли с обсуждения в первом же чтении, поскольку против него проголосовало больше половины депутатов — инициативу поддержали всего 14 законодателей из 101, против проголосовали 54.