Парламент Эстонии отказался сносить советский памятник в Таллине

Законопроект отклонили в первом же чтении.
Эстонский парламент большинством голосов отклонил законопроект Консервативной народной партии (EKRE) о сносе всех памятников советским солдатам в столице страны. Первым должен был пасть многострадальный монумент "Бронзового солдата".
В пояснительной записке к внесённому в конце мая 2023 года законопроекту говорилось, что необходимо демонтировать все памятники советским воинам в Таллине, поскольку эти монументы "прославляют советскую оккупацию", а также "унизительны для эстонцев, неприемлемы и фальсифицируют реальную историю".
"Бронзовый солдат и демонстрации, проходящие возле него на кладбище Сил обороны, являются величайшим издевательством над памятью эстонских патриотов, сражавшихся за нашу независимость и свободу, и, конечно же, над всем нашим народом",— говорится в пояснительной записке.
Однако большинство депутатов с таким мнением не согласны. Законопроект сняли с обсуждения в первом же чтении, поскольку против него проголосовало больше половины депутатов — инициативу поддержали всего 14 законодателей из 101, против проголосовали 54.
"Бронзовый солдат" был воздвигнут на холме Тынисмяги напротив церкви Каарли в центре Таллина 22 сентября 1947 года. Споры вокруг памятника начались в 90-х годах. В 1994 году его реконструировали, убрав вечный огонь и заменив таблички с именами погибших в Таллинской операции советских солдат на надпись "Павшим во Второй мировой войне". В 2007 по приказу властей монумент вместе с останками 12 советских солдат перенесли на Воинское кладбище. В связи с этим в Таллине начались массовые беспорядки, в ходе которых погиб 20-летний россиянин Дмитрий Ганин и пострадали 50 человек. Эстонская полиция тогда задержала более тысячи человек, но убийцу Ганина найти так и не удалось.
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