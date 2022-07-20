Фанат Pepsi побил рекорд, собрав более 12 400 банок

Кристиан рассказал, что ему хотелось бы превратить свою замечательную коллекцию в полноценный музей, который к тому же станет интересен тем, что будет постоянно пополняться, ведь то и дело появляются новые банки «Pepsi», включая различные лимитированные издания. У мужчины имеется даже такой раритет, как банка из самой первой партии напитка, выпущенной в 1948 году. Она, кстати, сильно отличается от тех ёмкостей, которые так хорошо знакомы нам сегодня.