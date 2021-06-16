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Необычные коллекции со всего мира

Необычные коллекции со всего мира (19 фото)

Автор:
16 июня 2021 08:27
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   вещи   интересно   коллекционер   коллекция   подборка   
158
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Чтобы называть себя коллекционером совсем необязательно собирать монеты, значки, произведения искусства или автомобили. Фотографии пользователей сети со всего мира доказывают, что коллекционировать можно всё, что душе угодно.


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Метки: в мире   вещи   интересно   коллекционер   коллекция   подборка   
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1  комментарий
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Viktor Полчаса назад
Пост старый анекдот напомнил:
- Доктор, соседи называют меня сумасшедшим потому, что я люблю сосиски.
- Ерунда какая, я тоже люблю сосиски.
- О-о, тогда пойдемте я покажу Вам свою коллекцию.
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