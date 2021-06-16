Необычные коллекции со всего мира

Чтобы называть себя коллекционером совсем необязательно собирать монеты, значки, произведения искусства или автомобили. Фотографии пользователей сети со всего мира доказывают, что коллекционировать можно всё, что душе угодно.
Коллекционирование — это хобби, для которого не нужны винные погреба или домашние картинные галереи. Достаточно просто собрать больше двух вещий, как-то связанных между собой одной темой. Вы это уже сделали? Поздравляем, теперь вы можете гордо именовать себя коллекционером. Ведь интересность собраний вещей заключается не только в их старинности и редкости, но и в необычности идеи, которая все эти предметы объединяет. Как в этих 17 случаях!
1. Зубы акул, которые собрала моя бабушка, когда была моложе
2. У меня есть банкноты из почти всех стран мира
3. Эта карта «Откуда ты» в одном из музеев Исландии
4. Коллекция не самых удачных фотографий котика
5. Гора из более чем 200 четырёхлистных клеверов
6. Я решил проверить, смогу ли собрать колоду карт из тех, что я найду на улице
Я собрал колоду за 6 месяцев поисков.
7. Насисадминил кладбище процессоров
8. Коллекция посуды моей мамы из уранового стекла под ультрафиолетом
9. Я 13 лет фотографировался в одной и той же фотокабине
10. Банкноты по 1 доллару, которые я собрал чаевыми за 2 года работы
Здесь около $1600.
11. Маленькая коллекция вещей, которую мой отец собрал с помощью металлоискателя
Земля у нас под ногами — это целая сокровищница, ведь там можно найти старинные да и просто необычные вещицы.
12. Коллекция из алюминия, титана, меди, никеля, серебра и золота в слитках по одной тройской унции (примерно 31 грамм)
13. Мне нравится делать маленькие зарисовки людей, которых я вижу
14. Отцовская коллекция предметов, которые он вытащил из пробитых шин за более чем 30 лет работы автомехаником
14. Все мои кубики
15. Наконечники стрел, которые собрал мой дедушка с 1920 по 1940 годы
16. Моя коллекция LEGO Star Wars
17. Мужчина, который коллекционирует почти исчезнувшие сорта яблок
Источник:
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- Доктор, соседи называют меня сумасшедшим потому, что я люблю сосиски.
- Ерунда какая, я тоже люблю сосиски.
- О-о, тогда пойдемте я покажу Вам свою коллекцию.