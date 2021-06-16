Необычные коллекции со всего мира

Коллекционирование — это хобби, для которого не нужны винные погреба или домашние картинные галереи. Достаточно просто собрать больше двух вещий, как-то связанных между собой одной темой. Вы это уже сделали? Поздравляем, теперь вы можете гордо именовать себя коллекционером. Ведь интересность собраний вещей заключается не только в их старинности и редкости, но и в необычности идеи, которая все эти предметы объединяет. Как в этих 17 случаях!

1. Зубы акул, которые собрала моя бабушка, когда была моложе