Японцы готовятся к тому, что все утки исчезнут

Зачем японцам замена утки

Дело в том, что японские фермеры раньше жили в плотном симбиозе с утками. Их пускали плавать на рисовые поля, рис утки не трогали, зато ели всяких насекомых и паразитов. А главное – взбивали воду своими лапами при плавании, не давая ей сильно застаиваться и киснуть.

Взбитая вода насыщается кислородом, это совсем другой водоем с другой флорой и водорослями, чем в застойной воде. А утиный навоз служил дополнительным удобрением полей.