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Японцы готовятся к тому, что все утки исчезнут

Японцы готовятся к тому, что все утки исчезнут

Автор:
11 июня 2024 10:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Япония   в мире   утки   фото   японцы   
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Знаете поговорку, что если что-то крякает, как утка, то это утка? Только не в Японии. Когда там появилась проблема с утками, японцы решили ее чисто по-японски – сделали робота вместо утки.

Зачем японцам замена утки

Дело в том, что японские фермеры раньше жили в плотном симбиозе с утками. Их пускали плавать на рисовые поля, рис утки не трогали, зато ели всяких насекомых и паразитов. А главное – взбивали воду своими лапами при плавании, не давая ей сильно застаиваться и киснуть.

Взбитая вода насыщается кислородом, это совсем другой водоем с другой флорой и водорослями, чем в застойной воде. А утиный навоз служил дополнительным удобрением полей.

Вот только с приходом крупных агрокомпаний стало проще заменить уток пестицидами, которые бы боролись с вредными водорослями на рисовых полях. Насекомых тоже вытравливали химикатами.

Но что делать с тем, что маленькие утиные лапки больше не баламутят воду между рядами высаженного риса? Для этого нужно изобрести отдельного робота, это же Япония.

Знаете, что сделал робо-утку?

Инженер из Nissan! Он разработал утку Aigamo – это такой белый овальный робот, который движется по принципу утки. Он поможет фермерам ухаживать за полями, снизив количество химикатов.

То есть робо-утка нужна для более экологичного риса.

Aigamo – это название настоящей породы уток, с которыми сосуществовали японские фермеры раньше. Вместо лапок у него две вращающиеся щетки, которые насыщают воду кислородом и снимают зарождающиеся на поверхности пленки их сорняков.

По всему миру, кстати, сейчас снижается размер полей, пригодных для выращивания риса. Всему виной – изменение глобального климата, а на нужно уровне пока удается поддерживать производство риса за счет более плодородных модифицированных сортов.

Потому любое подспорье, которое поможет вырастить больше здорового риса – полезная штука. Однако почему просто не пустить на поля парочку уток, которые стоят копейки по сравнению с роботом, - большая загадка.

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Метки: Видео   Япония   в мире   утки   фото   японцы   
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3  комментария
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63k
turyst 55 минут назад
Ещё уток можно потом съесть. С тем же рисом.
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Григорий Бабкин Полчаса назад
Китайцы хитрее. Карпов запускают.
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3486 постов (3184 в горячем)

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