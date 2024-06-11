Японцы готовятся к тому, что все утки исчезнут

Знаете поговорку, что если что-то крякает, как утка, то это утка? Только не в Японии. Когда там появилась проблема с утками, японцы решили ее чисто по-японски – сделали робота вместо утки.
Зачем японцам замена утки
Дело в том, что японские фермеры раньше жили в плотном симбиозе с утками. Их пускали плавать на рисовые поля, рис утки не трогали, зато ели всяких насекомых и паразитов. А главное – взбивали воду своими лапами при плавании, не давая ей сильно застаиваться и киснуть.
Взбитая вода насыщается кислородом, это совсем другой водоем с другой флорой и водорослями, чем в застойной воде. А утиный навоз служил дополнительным удобрением полей.
Вот только с приходом крупных агрокомпаний стало проще заменить уток пестицидами, которые бы боролись с вредными водорослями на рисовых полях. Насекомых тоже вытравливали химикатами.
Но что делать с тем, что маленькие утиные лапки больше не баламутят воду между рядами высаженного риса? Для этого нужно изобрести отдельного робота, это же Япония.
Знаете, что сделал робо-утку?
Инженер из Nissan! Он разработал утку Aigamo – это такой белый овальный робот, который движется по принципу утки. Он поможет фермерам ухаживать за полями, снизив количество химикатов.
То есть робо-утка нужна для более экологичного риса.
Aigamo – это название настоящей породы уток, с которыми сосуществовали японские фермеры раньше. Вместо лапок у него две вращающиеся щетки, которые насыщают воду кислородом и снимают зарождающиеся на поверхности пленки их сорняков.
По всему миру, кстати, сейчас снижается размер полей, пригодных для выращивания риса. Всему виной – изменение глобального климата, а на нужно уровне пока удается поддерживать производство риса за счет более плодородных модифицированных сортов.
Источник:
Потому любое подспорье, которое поможет вырастить больше здорового риса – полезная штука. Однако почему просто не пустить на поля парочку уток, которые стоят копейки по сравнению с роботом, - большая загадка.
Источник:
- Четыре утки «задержаны» за бродяжничество полицией США
- Утка и ее детёныши чуть не погибли, когда попытались пересечь дорогу
- Эти утки выглядят как аристократы XVIII века в париках
- Люди спасли утку, которая три месяца прожила со стрелой в голове
- Мандаринка и интересные факты о ней