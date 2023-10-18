<<Какой такой плен? В Израиле хозяин квартиры потребовал плату от девушки, взятой в заложницы>>

Инбар Хайман живёт в Хайфе и снимает квартиру с подругой. Девушке не повезло оказаться на том самом музыкальном фестивале в Реим, после которого студентка пропала без вести. Позже Хайман опознали в числе других заложниц, взятых в плен. Сейчас 27-летняя Инбар предположительно находится на территории Газы, но подробностей о её судьбе нет.



Однако эта история была бы одной из многих, если бы не один нюанс. Недавно соседка по квартире получила сообщение от хозяина жилья Аарона Рейсса с требованием оплатить аренду. Подруга Инбар рассказала владельцу квартиры о трагических обстоятельствах и попросила отсрочку, на что получила ответ: либо отдавай всю сумму за себя и за соседку - 2500 шекелей (примерно 60 тыс. рублей), либо ищи себе другую компаньонку.





Мордехай Алон, отец парня пропавшей девушки, поделился этой историей в соцсетях, и она стала вирусной.