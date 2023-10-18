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Какой такой плен? В Израиле хозяин квартиры потребовал плату от девушки, взятой в заложницы

Какой такой плен? В Израиле хозяин квартиры потребовал плату от девушки, взятой в заложницы

Автор:
18 октября 2023 16:14
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Израиль   аренда квартиры   жадность   квартировладелец   квартплата   скриншот   хайфа   
1696
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Потому что плен - не повод для отсрочки.

Инбар Хайман живёт в Хайфе и снимает квартиру с подругой. Девушке не повезло оказаться на том самом музыкальном фестивале в Реим, после которого студентка пропала без вести. Позже Хайман опознали в числе других заложниц, взятых в плен. Сейчас 27-летняя Инбар предположительно находится на территории Газы, но подробностей о её судьбе нет.

Однако эта история была бы одной из многих, если бы не один нюанс. Недавно соседка по квартире получила сообщение от хозяина жилья Аарона Рейсса с требованием оплатить аренду. Подруга Инбар рассказала владельцу квартиры о трагических обстоятельствах и попросила отсрочку, на что получила ответ: либо отдавай всю сумму за себя и за соседку - 2500 шекелей (примерно 60 тыс. рублей), либо ищи себе другую компаньонку.


Мордехай Алон, отец парня пропавшей девушки, поделился этой историей в соцсетях, и она стала вирусной.

Мордехай Алон был вне себя от ярости.

Под его постом отметились более 2,6 тыс. комментаторов, которые разделяли гнев мужчины.

После обнародования этой истории журналисты, конечно, захотели пообщаться с тем самым алчным владельцем квартиры. Он долго думал, разговаривать ли с представителями прессы, и, наконец, заявил, что вообще не понимает, о чём идёт речь. Говорит, что не присылал всех этих сообщений и не ждёт от пропавшей девушки ни шекеля, а просто надеется, что она вернётся домой живой и здоровой.


Между тем, узнав, что девушка и её бойфренд - фанаты местного футбольного клуба, ФК «Маккаби» предложил оплатить аренду жилья за год.


Интересно, возьмёт ли эти деньги квартировладелец? Поговаривают, что он даже собирается нанять адвоката для защиты чести и достоинства.


* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Израиль   аренда квартиры   жадность   квартировладелец   квартплата   скриншот   хайфа   
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14  комментариев
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7k
Горец Ю 2 часа назад
Таки чему здесь возмущаться,? Ничего личного - бизнес есть бизнес. Все претензии к правительству, в договоре найма ни слова о плене.)))
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1k
naf-naf 16 минут назад
Вот она вся суть евреев
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18k
Александр Полчаса назад
Война войной, а шекели по расписанию.

Собсно, хозяин в чем виноват? Это не его родственница, она номинально занимает площадь, которую он, таки, планирует сдавать для извлечения личной выгоды. Либо платит, либо освобождает?

Быть патриотом, не профессия, он может бабки скидывает в поддержку ХАМАС, потому, что его тошнит от страны, которая воюет со своими соседями. Кто то, а наша либерда в Израилях легко это подтвердит.
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12k
Григорий Бабкин 43 минуты назад
И чё? Мне их пожалеть? Ща расплАчусь. У жидов гешефт - святое. Гони бабло, сука! В плену она, пиляд.
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5k
Горожанин 48 минут назад
Раввин собрал евреев:
- Вот за это нас и не любят...
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−13
hermek 51 минуту назад
#евреймомент
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6k
Бу Час назад
вся суть жидов иуд (не евреев):
- получать выгоду со всего до чего могут дотянутся
- "переобуваться в полете" и отрицать всю ответственность
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6k
TirAn Час назад
Обычное поведение обычного еврея?
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18k
Shtoppi 2 часа назад
<<Какой такой плен? В Израиле хозяин квартиры потребовал плату от девушки, взятой в заложницы>>
----------
в какляндии тоже в разрушенные дома платежки за жкх приносят, так что жиды от каклов, на ментальном уровне, не слишком сильно отличаются.
https://novostivl.ru/news/20230321/285104/https://novostivl.ru/news/20230321/285104/
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102
titoff00 Shtoppi 43 минуты назад
А у нас что, не так? Или участникам СВО по ипотекам каникулы ввели? Или из ЖЕКа платежки за коммуналку перестали приходить? Война-войной, но все что должен - отдай.
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Комментарий удален. Причина: флуд
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