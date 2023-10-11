Крокодиловы слёзы. Представитель Белого дома Джон Кирби заплакал в эфире CNN

Задавать вопрос “плакал ли Кирби” по поводу по сотен тысяч умученных афганцев, иракцев, сирийцев, йеменцев, сомалийцев — бессмысленно, ответ на него вы знаете. Будет ли Кирби плакать, когда израильтяне наконец-то размотают сектор Газа — все три миллиона человек при, надо сказать, единодушной, хоть и молчаливой, а иногда даже и с публичным осуждением поддержке других стран Ближнего Востока — вопрос риторический. Это всё “сопутствующие потери”, - пишет "Беспринципный пиарщик".