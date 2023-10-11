FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10854 поста • 1456 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Крокодиловы слёзы. Представитель Белого дома Джон Кирби заплакал в эфире CNN

Крокодиловы слёзы. Представитель Белого дома Джон Кирби заплакал в эфире CNN

Автор:
11 октября 2023 00:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: БелыйДом   Джон Кирби   Израиль   США   актер   крокодиловы слёзы   хамас   
1445
2
2

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби расплакался в прямом эфире телеканала CNN, когда обсуждал с ведущим нападение ХАМАС на Израиль. Правда поверили "не только лишь все".

Главный военно-политический пярщик США, руководитель офиса стратегических коммуникаций Совета Безопасности и просто взрослый человек адмирал Джон Кирби устроил рыдания в прямом эфире CNN, когда речь зашла о кадрах с жертвами террористической атаки боевиков ХАМАС на граждан Израиля — на музыкальном фестивале, в кибуце, на улицах еврейских посёлков, промямлив в эфире что-то невнятное:

Я... извините... это очень... очень тяжело смотреть на эти кадры... Человеческие страдания. И это же люди, чьи-то члены семьи, родственники, друзья, любимые. Да, это тяжело, прошу прощения.

Как пишет Daily Mail, Джон Кирби «был не в силах сохранить самообладание», обсуждая «ужас внезапного нападения ХАМАС». Теперь эмоции Кирби обсуждают в соцсетях. Надо сказать, что поверили ему...почти никто.

Пользователи соцсетей сравнивают эмоции чиновника Белого дома с крокодиловыми слезами:

Задавать вопрос “плакал ли Кирби” по поводу по сотен тысяч умученных афганцев, иракцев, сирийцев, йеменцев, сомалийцев — бессмысленно, ответ на него вы знаете. Будет ли Кирби плакать, когда израильтяне наконец-то размотают сектор Газа — все три миллиона человек при, надо сказать, единодушной, хоть и молчаливой, а иногда даже и с публичным осуждением поддержке других стран Ближнего Востока — вопрос риторический. Это всё “сопутствующие потери”, - пишет "Беспринципный пиарщик".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: БелыйДом   Джон Кирби   Израиль   США   актер   крокодиловы слёзы   хамас   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
82k
Доктор Джонс 2 часа назад
Двуличный пи.дор...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
525
Собака 3 минуты назад
Не верю этой суке!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Веселый Пук 18 минут назад
Когда нибудь и по тебе п. и. з. д. а. н. у. т суча.. ра
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Феликс Дзержинский Час назад
Сучары лицемерные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
17k
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

82900



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
Четыре тысячи долларов за отъезд
Четыре тысячи долларов за отъезд
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Действительно жёсткий

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#люди#Прикол#факты#кино#история#Россия#дети#Китай
#машина#автомир#в мире#животные#аварии#авто аварии#фильм#США#новости#Израиль
#интересно#Юмор#интересное#позитив#ДТП#Автовсячина#забавно#улыбнуло#шоу бизнес#подборка
Четыре тысячи долларов за отъезд Четыре тысячи долларов за отъезд «Не стал гадить на ту страну, которая его взрастила»: актёр Оскар Кучера рассказал о своём уехавшем друге «Не стал гадить на ту страну, которая его взрастила»: актёр Оскар Кучера рассказал о своём... Актёр Владимир Машков попросил дочь покинуть Америку ради Родины, но та отказалась Актёр Владимир Машков попросил дочь покинуть Америку ради Родины, но та отказалась Американская семья в качестве сувенира пыталась пронести на борт самолёта артиллерийский снаряд Американская семья в качестве сувенира пыталась пронести на борт самолёта артиллерийский снаряд Власти США обвинили Стивена Сигала в пособничестве крипто-мошенникам Власти США обвинили Стивена Сигала в пособничестве крипто-мошенникам Британский актер Том Харди Британский актер Том Харди

На что жалуетесь?

Вернуться