Крокодиловы слёзы. Представитель Белого дома Джон Кирби заплакал в эфире CNN

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби расплакался в прямом эфире телеканала CNN, когда обсуждал с ведущим нападение ХАМАС на Израиль. Правда поверили "не только лишь все".
Главный военно-политический пярщик США, руководитель офиса стратегических коммуникаций Совета Безопасности и просто взрослый человек адмирал Джон Кирби устроил рыдания в прямом эфире CNN, когда речь зашла о кадрах с жертвами террористической атаки боевиков ХАМАС на граждан Израиля — на музыкальном фестивале, в кибуце, на улицах еврейских посёлков, промямлив в эфире что-то невнятное:
Я... извините... это очень... очень тяжело смотреть на эти кадры... Человеческие страдания. И это же люди, чьи-то члены семьи, родственники, друзья, любимые. Да, это тяжело, прошу прощения.
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Как пишет Daily Mail, Джон Кирби «был не в силах сохранить самообладание», обсуждая «ужас внезапного нападения ХАМАС». Теперь эмоции Кирби обсуждают в соцсетях. Надо сказать, что поверили ему...почти никто.
Пользователи соцсетей сравнивают эмоции чиновника Белого дома с крокодиловыми слезами:
Задавать вопрос “плакал ли Кирби” по поводу по сотен тысяч умученных афганцев, иракцев, сирийцев, йеменцев, сомалийцев — бессмысленно, ответ на него вы знаете. Будет ли Кирби плакать, когда израильтяне наконец-то размотают сектор Газа — все три миллиона человек при, надо сказать, единодушной, хоть и молчаливой, а иногда даже и с публичным осуждением поддержке других стран Ближнего Востока — вопрос риторический. Это всё “сопутствующие потери”, - пишет "Беспринципный пиарщик".
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