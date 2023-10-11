Секс вне политики? Playboy "отменил" порноактрису, поддержавшую Палестину

Миа Халифа - экс-актриса фильмов для взрослых. Помимо съемок неглиже девушка следит за политической ситуацией в мире, и уже не раз высказывалась относительно конфликтов между Израилем и Палестиной. Вот и сейчас она поддержала Палестину, выложив несколько постов в соцсети Х (ранее - Твиттер).

"Если вы посмотрите на ситуацию в Палестине и не станете на сторону палестинцев, то вы окажетесь на неправильной стороне апартеида, и история покажет это со временем", - подписала она скриншот с видео, на котором боевики ХАМАС передвигаются по территории Израиля на авто, сравнив эти кадры с эпохой Возрождения.