Секс вне политики? Playboy "отменил" порноактрису, поддержавшую Палестину

В своей публикации Миа Халифа, имеющая ливанское происхождение, назвала Израиль государством, которое поддерживает политику расовой сегрегации и призвала «освободить Палестину». Её посты не остались незамеченными. В результате страницу порноактрисы удалили с сайта журнала для взрослых. Потому что секс вне политики, как и спорт, только на словах. А на деле всё совсем не так.
Миа Халифа - экс-актриса фильмов для взрослых. Помимо съемок неглиже девушка следит за политической ситуацией в мире, и уже не раз высказывалась относительно конфликтов между Израилем и Палестиной. Вот и сейчас она поддержала Палестину, выложив несколько постов в соцсети Х (ранее - Твиттер).
"Если вы посмотрите на ситуацию в Палестине и не станете на сторону палестинцев, то вы окажетесь на неправильной стороне апартеида, и история покажет это со временем", - подписала она скриншот с видео, на котором боевики ХАМАС передвигаются по территории Израиля на авто, сравнив эти кадры с эпохой Возрождения.
В ответ на многочисленные возмущения о зверствах среди мирного населения Халифа заявила, что гражданских можно приравнять к военным, если они участвуют в боевых действиях или просто живут на территориях, где идёт война.
Да и вообще вино, которое она пьёт, старше Израиля.
Ответ на эти посты оказался сокрушительным - порноактрису "уволили" из Playboy. Её страницу просто удалили с сайта. Также с Халифой расторг контракт Тодд Шапиро, гендиректор канадской компании-дистрибьютора Magic mushroom Red Light Holland. Актрисе рекомендовали повзрослеть и "стать лучше".
Даже потеряв бизнес, Халифа продолжает придерживаться своей позиции:
Между тем, актрисе фильмов для взрослых запрещён въезд на родину, в Ливан. А из-за того, что в сексуальной сцене Халифа однажды использовала хиджаб, ей поступали угрозы от ИГИЛ. Карьера в порно у Халифы была недолгой, но яркой.
И хотя она давно уже не снимается в контенте для взрослых, девушку во всём мире знали именно как порноактрису, а теперь - еще и как бунтарку, имеющую свое мнение.
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лучше сиськЭ, чем война.
Пусть на месте оценит прелести жизни с ХАМАС.
но честно сказать палестинцев довольно сильно гнобили очень много времени и ни кому дела не было до этого, но хамас конечно те ещё лгбтшники - жестят совсем некрасиво