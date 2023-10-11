FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8084 поста • 888 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Секс вне политики? Playboy "отменил" порноактрису, поддержавшую Палестину

Секс вне политики? Playboy "отменил" порноактрису, поддержавшую Палестину

Автор:
11 октября 2023 10:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Mia Khalifa   Playboy   Ynews   Израиль   Миа Халифа   знаменитости   палестина   политические взгляды   увольнение   фильмы для взрослых   
1210
8

В своей публикации Миа Халифа, имеющая ливанское происхождение, назвала Израиль государством, которое поддерживает политику расовой сегрегации и призвала «освободить Палестину». Её посты не остались незамеченными. В результате страницу порноактрисы удалили с сайта журнала для взрослых. Потому что секс вне политики, как и спорт, только на словах. А на деле всё совсем не так.

Миа Халифа - экс-актриса фильмов для взрослых. Помимо съемок неглиже девушка следит за политической ситуацией в мире, и уже не раз высказывалась относительно конфликтов между Израилем и Палестиной. Вот и сейчас она поддержала Палестину, выложив несколько постов в соцсети Х (ранее - Твиттер).


"Если вы посмотрите на ситуацию в Палестине и не станете на сторону палестинцев, то вы окажетесь на неправильной стороне апартеида, и история покажет это со временем", - подписала она скриншот с видео, на котором боевики ХАМАС передвигаются по территории Израиля на авто, сравнив эти кадры с эпохой Возрождения.



×

В ответ на многочисленные возмущения о зверствах среди мирного населения Халифа заявила, что гражданских можно приравнять к военным, если они участвуют в боевых действиях или просто живут на территориях, где идёт война.

Да и вообще вино, которое она пьёт, старше Израиля.

Ответ на эти посты оказался сокрушительным - порноактрису "уволили" из Playboy. Её страницу просто удалили с сайта. Также с Халифой расторг контракт Тодд Шапиро, гендиректор канадской компании-дистрибьютора Magic mushroom Red Light Holland. Актрисе рекомендовали повзрослеть и "стать лучше".



Даже потеряв бизнес, Халифа продолжает придерживаться своей позиции:

Между тем, актрисе фильмов для взрослых запрещён въезд на родину, в Ливан. А из-за того, что в сексуальной сцене Халифа однажды использовала хиджаб, ей поступали угрозы от ИГИЛ. Карьера в порно у Халифы была недолгой, но яркой.


И хотя она давно уже не снимается в контенте для взрослых, девушку во всём мире знали именно как порноактрису, а теперь - еще и как бунтарку, имеющую свое мнение.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Mia Khalifa   Playboy   Ynews   Израиль   Миа Халифа   знаменитости   палестина   политические взгляды   увольнение   фильмы для взрослых   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Бу 52 минуты назад
сисясьтинькая)
лучше сиськЭ, чем война.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
newegg 7 минут назад
Надо бы её в Палестину отправить.
Пусть на месте оценит прелести жизни с ХАМАС.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Nigilist 24 минуты назад
А друг уже спрашивал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
76
alexroland Nigilist 5 минут назад
model mia-khalifa и будет вам все
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Виталий Касандров 40 минут назад
Ну все правильно сделала. Кто ее знал то ? После такого нарасхват будет на китайских и арабских ресурсах .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Korolev Час назад
Почему всем вдруг стало интересно мнение какой-то шаболды?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

191464



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Галкин написал пост в поддержку Израиля и получил кучу "полезных советов" от пользователей Сети
Галкин написал пост в поддержку Израиля и получил кучу "полезных советов" от...
Камила Валиева в Нью-Йорке. Кто "отомстил" американцам за русскую фигуристку
Камила Валиева в Нью-Йорке. Кто "отомстил" американцам за русскую фигуристку
Четыре тысячи долларов за отъезд
Четыре тысячи долларов за отъезд
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Как чихают девушки и парни

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#в мире#животные#история#США#кино#новости#аварии#палестина
#интересное#люди#автомобили#Прикол#позитив#факты#Китай#подборка#дети#авто аварии
#машина#Юмор#автомир#Автовсячина#забавно#Россия#милота#фильм#ДТП#Израиль
Четыре тысячи долларов за отъезд Четыре тысячи долларов за отъезд «Пожалуйста, будьте живы»: Андрей Макаревич вышел на связь и обратился к бойцам «Пожалуйста, будьте живы»: Андрей Макаревич вышел на связь и обратился к бойцам В Лондоне сторонники Палестины разгромили еврейский ресторан В Лондоне сторонники Палестины разгромили еврейский ресторан «Во мне течет кровь моих предков, в том числе еврейская»: Ксения Собчак осудила атаку на Израиль «Во мне течет кровь моих предков, в том числе еврейская»: Ксения Собчак осудила атаку на Израиль «Я бы пошёл на фронт, но не служил»: Максим Галкин* заявил, что не собирается уезжать со своей новой родины и понадеялся на победу Израиля «Я бы пошёл на фронт, но не служил»: Максим Галкин* заявил, что не собирается уезжать со своей... Криштиану Роналду предоставил убежище пострадавшим от землетрясения в Марокко Криштиану Роналду предоставил убежище пострадавшим от землетрясения в Марокко

На что жалуетесь?

Вернуться