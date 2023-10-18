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Женщина, которую вчера дважды переехала сотрудница подмосковной УК, рассказала, какого наказания хочет для обидчицы

Женщина, которую вчера дважды переехала сотрудница подмосковной УК, рассказала, какого наказания хочет для обидчицы

Автор:
18 октября 2023 14:43
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Подмосковье   переезд   пострадавшая   сотрудница   управляющая компания   щелково   
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Сейчас пострадавшая в больнице.

Вчера у офиса управляющей компании «Паритет» в Щёлково собрались недовольные работой этой конторы. Они требовали принять их жалобы на то, что в домах нет отопления, но их не услышали.

Одна из сотрудниц УК выбежала из офиса, села в машину и дважды переехала женщину.

Пострадавшую увезли в больницу. Сначала у неё подозревали переломы ног, сейчас выяснилось, что всё в норме, осталось проверить только связки. Она сообщает, что никаких извинений от неадекватной дамы не примет - пусть отвечает по закону за то, что натворила.

Виновница наезда сначала вела себя дерзко:

А позже плакала и говорила, что её «спровоцировали»:

В УК «Патриот» заявили, что эта барышня у них не числится, якобы она сторонний специалист, который занимается набором персонала.

В офисе компании провели обыски и возбудили уголовное дело из-за отсутствия отопления в домах.

Ну а бешеной даме, которая устроила эту жуть с ДТП, в теории светило 10 лет колонии. Какое будет наказание теперь - неизвестно.

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Метки: Видео   Подмосковье   переезд   пострадавшая   сотрудница   управляющая компания   щелково   
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28  комментариев
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61k
pynh Час назад
и в очередной раз пока петух не клюнул, никому дела не было до отсутствия отопления
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5k
saliamnn Минуту назад
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220
Виктория 10 минут назад
Глупая женщина заработала себе срок на ровном месте... Будет ей наука - времени на размышления о своей жизни теперь будет предостаточно. Надеюсь, что у пострадавшей ножки будут ходить.
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641
Максим Химки 11 минут назад
Да тут переехала и не раз. Тут покушение на убийство и ни как по другому.
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2k
Алексей Гулевич 21 минуту назад
почему усердные лица проводят проверку - а ранее неужели не обращались выше?
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3k
Walther Полчаса назад
В УК "Патриот" заявили, что эта барышня у них не числится, якобы она сторонний специалист, который занимается набором персонала.

Я и раньше HR-ов не особо любил, а сейчас такую неприязнь испытывать начал, что кушать не могу!
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9k
Trenzel2003 38 минут назад
Пусть прокуратура проверит прокуратуру на бездействие.
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13k
..: Атеист :.. Час назад
Как минимум права отобрать. это же явно дама с тараканами в голове, чтобы вот так вот давить. Так что "экзамены" у психиатра явно завалены. Одно дело зацепить/переехать случайно, а другое спецом 2 раза!! 2 раза, чтоб её.
Ну и дунька.. редкая. на ровном месте себе проблемы получила.
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57k
Опиум для народа Час назад
-"В УК «Патриот» заявили, что эта барышня у них не числится, якобы она сторонний специалист, который занимается набором персонала."-
-никогда не подставляйтесь за начальство и никогда не защищайте интересы буржуев. Вам могут пообещать х"еву кучу ништяков, но в итоге ВСЕГДА кинут!
Это же касается и несчастных случаев на производстве. Как обычно "всё будет, всё сделаем, скажи что дома ударился и т.д." - на"бут 99 процентов.
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18k
Shtoppi Час назад
<<В УК «Патриот» заявили, что эта барышня у них не числится, якобы она сторонний специалист, который занимается набором персонала.>>
-----------
ну теперь-то уже не числится, когда говно попало в вентилятор. наверное всю ночь в отделе кадров и бухгалтерии, следы ее официального участия в компании заметали.
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108
Феличита Shtoppi 54 минуты назад
так просто не выметешь, если налоги и взносы платились
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10k
Игорь Час назад
...я, [мат], просто приехала...... - ну просто бы и уехала.
А насчет пострадавшей - чудеса - дважды по ногам проехала не маленькая тачка и что то там со связками.....
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