Женщина, которую вчера дважды переехала сотрудница подмосковной УК, рассказала, какого наказания хочет для обидчицы

Вчера у офиса управляющей компании «Паритет» в Щёлково собрались недовольные работой этой конторы. Они требовали принять их жалобы на то, что в домах нет отопления, но их не услышали.

Одна из сотрудниц УК выбежала из офиса, села в машину и дважды переехала женщину.