Женщина, которую вчера дважды переехала сотрудница подмосковной УК, рассказала, какого наказания хочет для обидчицы

Сейчас пострадавшая в больнице.
Вчера у офиса управляющей компании «Паритет» в Щёлково собрались недовольные работой этой конторы. Они требовали принять их жалобы на то, что в домах нет отопления, но их не услышали.
Одна из сотрудниц УК выбежала из офиса, села в машину и дважды переехала женщину.
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Пострадавшую увезли в больницу. Сначала у неё подозревали переломы ног, сейчас выяснилось, что всё в норме, осталось проверить только связки. Она сообщает, что никаких извинений от неадекватной дамы не примет - пусть отвечает по закону за то, что натворила.
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Виновница наезда сначала вела себя дерзко:
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А позже плакала и говорила, что её «спровоцировали»:
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В УК «Патриот» заявили, что эта барышня у них не числится, якобы она сторонний специалист, который занимается набором персонала.
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В офисе компании провели обыски и возбудили уголовное дело из-за отсутствия отопления в домах.
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Ну а бешеной даме, которая устроила эту жуть с ДТП, в теории светило 10 лет колонии. Какое будет наказание теперь - неизвестно.
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Я и раньше HR-ов не особо любил, а сейчас такую неприязнь испытывать начал, что кушать не могу!
Ну и дунька.. редкая. на ровном месте себе проблемы получила.
Тут просто "повезло" что машина по ногам проехала.. если б колёса по тазобедренному суставу прошлись, была бы либо смерть от разрыва внутренних органов и кровотечения, либо глубокая инвалидность. Такое спускать (на мой взгляд) абсолютно нельзя.. не просто ради наказания этой мадам, а чтоб и другие, кто в курсе ситуации, не подумали б по газам жать когда вокруг машины люди столпились.
*Она может сколько угодно долго уповать на то что ей было страшно и вообще, но ничто ей не мешало, запереться в машине и вызвать милицию. А не ломиться как в кармагедоне.
-никогда не подставляйтесь за начальство и никогда не защищайте интересы буржуев. Вам могут пообещать х"еву кучу ништяков, но в итоге ВСЕГДА кинут!
Это же касается и несчастных случаев на производстве. Как обычно "всё будет, всё сделаем, скажи что дома ударился и т.д." - на"бут 99 процентов.
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ну теперь-то уже не числится, когда говно попало в вентилятор. наверное всю ночь в отделе кадров и бухгалтерии, следы ее официального участия в компании заметали.
*Тут уже от следователя зависит, насколько он ответственно подойдёт к выполнению своих обязанностей.
Зачем?
А насчет пострадавшей - чудеса - дважды по ногам проехала не маленькая тачка и что то там со связками.....
Хороший шанс без переломов обойтись.
А вот связки да. Еще суставы могла повредить.
А суставы, порой, гораздо сложнее переломов восстановить.
Если что, это я по себе знаю.
Полгода еле ходил,
С перевязанными, эластичными бинтами, коленями.
Чуть боковая нагрузка, аж всего пробивало болью.
Да и потом сказывалось.
Правда и машина побольше была, за две тонны весом.