В Подмосковье уходивший от погони автолюбитель застрелил инспектора ГИБДД

Выяснилось, что задержанный имеет 8 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД на сумму 3500 рублей. Видимо, водитель часто игнорировал правила дорожного движения, т.к. еще 34 штрафов он успел оплатить. Кроме этого, за ним числится ряд долгов по неуплате налогов. Также известно, что Юшин, как и его брат, который умер в 2020 году, некоторое время назад меняли фамилию. После брата осталась куча долгов. Юшин стал фигурантом двух уголовных дел по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника силовых органов (ст. 317 УК РФ) и о незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Погибший инспектор ДПС в органах работал с 2009 года. У него осталось четверо детей 9, 13, 14 и 17 лет.