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В Подмосковье уходивший от погони автолюбитель застрелил инспектора ГИБДД

В Подмосковье уходивший от погони автолюбитель застрелил инспектора ГИБДД

Автор:
16 сентября 2023 13:15
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Видео   ГИБДД   ДПС   Погоня   Подмосковье   Солнечногорск   стрельба   
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Сотрудник ДПС погиб. У него осталось четверо детей.

15 сентября около 21 часа сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль без номеров, но водитель проигнорировал требования и попытался скрыться. Нарушителя стали преследовать. Погоня по Таракановскому шоссе завершилась трагедией.


В районе деревни Вертлино машину с удиравшим нарушителем удалось остановить. Тот вышел из своего авто и внезапно выстрелил в инспектора ДПС. От полученного ранения правоохранитель скончался. Его напарник ответным огнём ранил стрелка - только так удалось обезвредить преступника.


Напавшего доставили в клинику с огнестрельным ранением головы и ключицы. Стрелявший оказался 52-летним жителем Москвы Алексеем Юшиным. При осмотре его авто помимо пистолета “Вальтер”, из которого Юшин убил правоохранителя, был обнаружен автомат Калашникова без номера и без патронов.


Выяснилось, что задержанный имеет 8 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД на сумму 3500 рублей. Видимо, водитель часто игнорировал правила дорожного движения, т.к. еще 34 штрафов он успел оплатить. Кроме этого, за ним числится ряд долгов по неуплате налогов. Также известно, что Юшин, как и его брат, который умер в 2020 году, некоторое время назад меняли фамилию. После брата осталась куча долгов. Юшин стал фигурантом двух уголовных дел по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника силовых органов (ст. 317 УК РФ) и о незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).


Погибший инспектор ДПС в органах работал с 2009 года. У него осталось четверо детей 9, 13, 14 и 17 лет.


Источник:

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Метки: Ynews   Видео   ГИБДД   ДПС   Погоня   Подмосковье   Солнечногорск   стрельба   
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9  комментариев
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Ухалус Посовиномус Час назад
Двадцатку строгача и под Работино. Хай искупает кровью.
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3k
Александр 4 минуты назад
мдя, 4 ребёнка без отца из-за какой-то одной мрази...
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10k
Сол Гудман 10 минут назад
Не думаю, что он уходил от погони из-за штрафов не оплаченных, явно на стволах числятся висяки. Дать упырю максимально строгое наказание
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13k
Denissg 14 минут назад
Минимум 2 года условно мрази!
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13k
Андрей А 36 минут назад
Вот для таких тварей надо вводить высшую меру!
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117k
parallax 52 минуты назад
Автомобиль без номеров и два ствола на борту. Куда он интересно ехал и что у него было в башке?
Мозга там было быть не должно.
И вообще, как с таким количеством штрафов он умудрился сохранить права?
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17k
Shtoppi 54 минуты назад
интересно, если бы за рулем был какой-нить носорог или чурбан, его имя и фамилию тоже бы вот так распи_дели запросто?
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35k
Андрей Иванов Час назад
Подозреваю, что на стволах ещё несколько трупов числится, потому и уходил и стрелял. Иначе не могу представить причину идти на мокруху. Только если терять нечего.
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