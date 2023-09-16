В Подмосковье уходивший от погони автолюбитель застрелил инспектора ГИБДД

Сотрудник ДПС погиб. У него осталось четверо детей.
15 сентября около 21 часа сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль без номеров, но водитель проигнорировал требования и попытался скрыться. Нарушителя стали преследовать. Погоня по Таракановскому шоссе завершилась трагедией.
В районе деревни Вертлино машину с удиравшим нарушителем удалось остановить. Тот вышел из своего авто и внезапно выстрелил в инспектора ДПС. От полученного ранения правоохранитель скончался. Его напарник ответным огнём ранил стрелка - только так удалось обезвредить преступника.
Напавшего доставили в клинику с огнестрельным ранением головы и ключицы. Стрелявший оказался 52-летним жителем Москвы Алексеем Юшиным. При осмотре его авто помимо пистолета “Вальтер”, из которого Юшин убил правоохранителя, был обнаружен автомат Калашникова без номера и без патронов.
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Выяснилось, что задержанный имеет 8 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД на сумму 3500 рублей. Видимо, водитель часто игнорировал правила дорожного движения, т.к. еще 34 штрафов он успел оплатить. Кроме этого, за ним числится ряд долгов по неуплате налогов. Также известно, что Юшин, как и его брат, который умер в 2020 году, некоторое время назад меняли фамилию. После брата осталась куча долгов. Юшин стал фигурантом двух уголовных дел по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника силовых органов (ст. 317 УК РФ) и о незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).
Погибший инспектор ДПС в органах работал с 2009 года. У него осталось четверо детей 9, 13, 14 и 17 лет.
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Мозга там было быть не должно.
И вообще, как с таким количеством штрафов он умудрился сохранить права?