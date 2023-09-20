В квартире одного из домов в подмосковной Балашихе прогремел взрыв. В результате инцидента разрушены несколько квартир. На месте работают экстренные службы.
Взрыв газовоздушной смеси произошёл на третьем этаже девятиэтажного жилого дома в Балашихе, произошло обрушение 3 и 4 этажей — МЧС. По предварительным данным, есть пострадавшие. Информация о них уточняется.
По данным SHOT, почти полностью разрушены три квартиры. Самые серьёзные разрушения на третьем, четвёртом и пятом этажах.
Одного из пострадавших при взрыве спасатели достали из квартиры на первом этаже. Мужчина, как рассказали очевидцы, был весь в крови. Его сейчас осматривают медики. Разбор завалов продолжается.
Под завалами девятиэтажки в Балашихе находится ребёнок, об это сообщают очевидцы. К нему сейчас пробираются спасатели.
Многие жители в момент взрыва ещё спали. Они услышали сильнейший хлопок в 8:20.
На место приехал глава Балашихи Сергей Юров. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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При взрыве, по данным СМИ, погибла как минимум одна женщина. На неё рухнули бетонные плиты. На данный момент известно о четырёх пострадавших, в том числе матери с ребёнком. Под завалами находятся ещё минимум два человека.
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Хлопок (газа) воспламенение газовой смеси в помещении без значительных разрушений, сила которого недостаточна для термина «взрыв».
Но "для недопущения паники" все ответственные лица в интервью всегда используют "хлопок" по официальных выводов комиссии или эксперта
Также принято обозначать хлопком любой сильный звук взрыва\выстрела\хлопка, если наблюдатель-очевидец не видит действия, а только слышит
После слияния с Железнодорожным их несколько.