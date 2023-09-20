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В подмосковной Балашихе прогремел взрыв

В подмосковной Балашихе прогремел взрыв

Автор:
20 сентября 2023 09:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   ГАЗ   Подмосковье   балашиха   взрыв   инцидент   
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В квартире одного из домов в подмосковной Балашихе прогремел взрыв. В результате инцидента разрушены несколько квартир. На месте работают экстренные службы.

Взрыв газовоздушной смеси произошёл на третьем этаже девятиэтажного жилого дома в Балашихе, произошло обрушение 3 и 4 этажей — МЧС. По предварительным данным, есть пострадавшие. Информация о них уточняется.


По данным SHOT, почти полностью разрушены три квартиры. Самые серьёзные разрушения на третьем, четвёртом и пятом этажах.

Одного из пострадавших при взрыве спасатели достали из квартиры на первом этаже. Мужчина, как рассказали очевидцы, был весь в крови. Его сейчас осматривают медики. Разбор завалов продолжается.

Под завалами девятиэтажки в Балашихе находится ребёнок, об это сообщают очевидцы. К нему сейчас пробираются спасатели.

Многие жители в момент взрыва ещё спали. Они услышали сильнейший хлопок в 8:20.

На место приехал глава Балашихи Сергей Юров. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

При взрыве, по данным СМИ, погибла как минимум одна женщина. На неё рухнули бетонные плиты. На данный момент известно о четырёх пострадавших, в том числе матери с ребёнком. Под завалами находятся ещё минимум два человека.

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Метки: Видео   ГАЗ   Подмосковье   балашиха   взрыв   инцидент   
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7  комментариев
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4k
Lexx 37 минут назад
Вот это их: "Сильный хлопок", просто добивает. Ядерный взрыв, это хлопок в триллионной степени?
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76k
Viktor 42 минуты назад
Дай Бог, чтобы не было погибших!
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11
Феличита 44 минуты назад
опасная вещь газ в квартире....
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16k
Мистер Фикс 49 минут назад
А какая Октябрьская-то?
После слияния с Железнодорожным их несколько.
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