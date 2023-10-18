«Короче, мы сейчас в церкви»: в Красноярском крае два в хламину пьяных парня ворвались в православный храм и устроили разборки со священником

Чтобы выгнать дебоширов, прихожане начали поливать их святой водой.
Содом и Гоморра в городе Канске Красноярского края. Два нетрезвых парня заявились утром в церковь и стали насмехаться над прихожанами. Особенно усердствовал один из них - даже сплясал в храме - второй, хоть и пьяный, вёл себя потише.
В ответ, бабушки стали брызгать на алкашей святой водой, ну а священник вызвал полицейских и вывел дебоширов на улицу.
Там два сверхразума ещё и обматерили приехавших силовиков.
Осторожно, в ролике полно мата:
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Но куражились парни недолго:
Как прокомментировали это в красноярской епархии:
Наша свобода заканчивается там, где мы наступаем на свободу других людей. Недопустимо оскорбление кого бы то ни было, нельзя надсмехаться над чьей-либо культурой или вероисповеданием, такие поступки как богохульство. Кощунственное отношение к чувствам верующих заслуживает общественного осуждения. Оценку хулиганским выходкам должны дать правоохранительные органы строго в соответствии законами РФ.
В отделении два «героя» протрезвели. Поняли, что им светит, и немедленно стали извиняться и каяться:
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Как заявили в пресс-службе СК:
Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Канска. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужения), п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с угрозами применения насилия к гражданам).
Доплясался. Насчёт его товарища пока неизвестно, может и отделается штрафом.
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"Умный учится на своих ошибках, мудрый учится на чужих, а дурак не учится никогда"
Неужели эти обрыганы штрафами отделаются?
очень хочется чтобы они не отделались просто штрафом, а за решеткой им расскажут что такое Вера и за всё остальное ответят..
Даже сам поп сказал..
"Как прокомментировали это в красноярской епархии: Наша свобода заканчивается там, где мы наступаем на свободу других людей."
Так вот, вот это вот дилинь-дилинь и есть нарушение свободы других, возможность выспаться. Все эти религиозные постройки лучше строить далеко от жилых домов.
А тут представь.. Живешь в своем доме.. рано утром приходишь с ночной смены, уставший, на улице лето, жара даже утром(окно не закроешь) и только начинаешь нормально спать как тут ДЫЫЫЫЛИНЬ, дыыылинь.., нервы, злость, мозг в гневе = хер уснешь. Один - два раза еще перетерпеть можно, но когда это годами, то и крыша поехать может, как у этих из видео.
Пусть у себя внутри небольшим колокольчиком звонят и все, всем хорошо и традиция вроде как соблюдается.
Ты так договоришься что в церковь пешком надо ходить.
непонятно.