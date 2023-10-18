«Короче, мы сейчас в церкви»: в Красноярском крае два в хламину пьяных парня ворвались в православный храм и устроили разборки со священником

Содом и Гоморра в городе Канске Красноярского края. Два нетрезвых парня заявились утром в церковь и стали насмехаться над прихожанами. Особенно усердствовал один из них - даже сплясал в храме - второй, хоть и пьяный, вёл себя потише.

В ответ, бабушки стали брызгать на алкашей святой водой, ну а священник вызвал полицейских и вывел дебоширов на улицу.

Там два сверхразума ещё и обматерили приехавших силовиков.

Осторожно, в ролике полно мата: