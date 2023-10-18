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«Короче, мы сейчас в церкви»: в Красноярском крае два в хламину пьяных парня ворвались в православный храм и устроили разборки со священником

«Короче, мы сейчас в церкви»: в Красноярском крае два в хламину пьяных парня ворвались в православный храм и устроили разборки со священником

Автор:
18 октября 2023 13:56
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Дебоширы   Канск   Красноярский край   Священник   Церковь   задержание   храм   
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Чтобы выгнать дебоширов, прихожане начали поливать их святой водой.

Содом и Гоморра в городе Канске Красноярского края. Два нетрезвых парня заявились утром в церковь и стали насмехаться над прихожанами. Особенно усердствовал один из них - даже сплясал в храме - второй, хоть и пьяный, вёл себя потише.

В ответ, бабушки стали брызгать на алкашей святой водой, ну а священник вызвал полицейских и вывел дебоширов на улицу.

Там два сверхразума ещё и обматерили приехавших силовиков.

Осторожно, в ролике полно мата:

Но куражились парни недолго:

Как прокомментировали это в красноярской епархии:

Наша свобода заканчивается там, где мы наступаем на свободу других людей. Недопустимо оскорбление кого бы то ни было, нельзя надсмехаться над чьей-либо культурой или вероисповеданием, такие поступки как богохульство. Кощунственное отношение к чувствам верующих заслуживает общественного осуждения. Оценку хулиганским выходкам должны дать правоохранительные органы строго в соответствии законами РФ.

В отделении два «героя» протрезвели. Поняли, что им светит, и немедленно стали извиняться и каяться:

Как заявили в пресс-службе СК:

Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Канска. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужения), п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с угрозами применения насилия к гражданам).

Доплясался. Насчёт его товарища пока неизвестно, может и отделается штрафом.

Источник:

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Метки: Видео   Дебоширы   Канск   Красноярский край   Священник   Церковь   задержание   храм   
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28  комментариев
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10k
Борис Карабанов 47 минут назад
Никак зверьки не могут в цивилизованном обществе жить, постоянно срываются на дикость. Зато извиняться под копирку умеют. Посадить на кол этих ценных специалистов и выслать в таком виде в свой аул без права въезда.
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4k
ProstoBoBka 11 минут назад
Сразу обосранные лица и дрожащий голосок! Два дебила - это сила! На что они надеялись?

"Умный учится на своих ошибках, мудрый учится на чужих, а дурак не учится никогда"
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10k
Игорь 20 минут назад
а чего их сразу не приняли?
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28k
Lehoia 22 минуты назад
Помнится, за гораздо меньший проступок в храме, несколько не слишком умных, но трезвых девушек "отсидели двоечку".
Неужели эти обрыганы штрафами отделаются?
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5k
Горожанин Полчаса назад
Лица современных быдло-атеистов, борцов исключительно с русским православием.
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82k
Доктор Джонс Полчаса назад
Два обрыгана...
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14k
котегRUS 47 минут назад
ну чо сказать... ?
очень хочется чтобы они не отделались просто штрафом, а за решеткой им расскажут что такое Вера и за всё остальное ответят..
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3k
Едондер пуп 48 минут назад
Вот до чего гомофобия доводит!))
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231
ruslan d 51 минуту назад
Ну одни уже поплясали , все помнят чем это закончилось , так что парни скорей всего освоят новое ремесло года за 2+
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13k
..: Атеист :.. 52 минуты назад
Ролик перематывал.., но как раз остановился там, где этот чудило говорил, что они мешают спать. А ведь реально. Например работает чел в ночную смену, приходит, пытается поспать а ему дилинь дилинь под окнами. Настроят своих этих построек в спальных районах, а потом жалуются, что у кого-то от этого крышу сносит.
Даже сам поп сказал..
"Как прокомментировали это в красноярской епархии: Наша свобода заканчивается там, где мы наступаем на свободу других людей."

Так вот, вот это вот дилинь-дилинь и есть нарушение свободы других, возможность выспаться. Все эти религиозные постройки лучше строить далеко от жилых домов.
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334
Серега ..: Атеист :.. 23 минуты назад
А ревущие авто и мотоциклы,орущих детей,работающую спецтехнику,тоже подальше от жилых домов?Я живу недалеко от церкви,но никогда колокольный звон мне спать не мешал.Говорю это вам,как мусульманин.
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1k
Илья 53 минуты назад
Садись 5
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61k
pynh 54 минуты назад
т.е. пдор "он", а обнимаются они.
непонятно.
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