Что стало с актерами из фильма "ДМБ"

Петр Коршунков (рядовой Пуля)

Молодой актер Петр Коршунков исполнил в этом фильме по сути главную роль Гены Бабкова по прозвищу "Пуля", ведь именно он помимо непосредственного участника является рассказчиком.

Помимо этого фильма он снялся во всех его не особо успешных продолжениях. Но как актер он так и не прославился. В его фильмографии значатся в основном эпизодические роли и роли второго плана. Так что ДМБ стал его самым успешным кинопроектом.

В 2009 году он был приговорен к 2 годам лишения свободы за попытку сбыта наркотиков. Правда срок был условным.

Долгое время Коршунков был актером театра на Покровке, но в 2013 году от его услуг отказались. В кино Петр практически не снимается. В 2016-м состоялось его возвращение в кино — фильм “Мурка”, но превзойти “ДМБ” в популярности этому проекту не удалось.