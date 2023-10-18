Что стало с актерами из фильма "ДМБ"

В 2000 году свет увидел комедийный фильм "ДМБ", который рассказывает нам о трех молодых людей, которые в связи с различными жизненными обстоятельствами загремели в армию. Фильм ждал огромный успех, а выражения из него стали цитировать на каждом углу.
Петр Коршунков (рядовой Пуля)
Молодой актер Петр Коршунков исполнил в этом фильме по сути главную роль Гены Бабкова по прозвищу "Пуля", ведь именно он помимо непосредственного участника является рассказчиком.
Помимо этого фильма он снялся во всех его не особо успешных продолжениях. Но как актер он так и не прославился. В его фильмографии значатся в основном эпизодические роли и роли второго плана. Так что ДМБ стал его самым успешным кинопроектом.
В 2009 году он был приговорен к 2 годам лишения свободы за попытку сбыта наркотиков. Правда срок был условным.
Долгое время Коршунков был актером театра на Покровке, но в 2013 году от его услуг отказались. В кино Петр практически не снимается. В 2016-м состоялось его возвращение в кино — фильм “Мурка”, но превзойти “ДМБ” в популярности этому проекту не удалось.
Станислав Дужников (рядовой Бомба)
Сегодня большинство зрителей знает Стаса Дужникова как Лёню из незаканчивающегося сериала "Воронины", но изначальную популярность он как раз с картины "ДМБ", благодаря своей роли вечно голодного и простого парня Толика, который получил прозвище "Бомба".
Вот у Стаса, в отличие от Коршункова, актерская карьера сложилась как никогда здорово. И вы сами можете в этом убедиться, взглянув на его мощную фильмографию, среди которой можно найти такие работы как "Параграф 78", "Каменская", "Дальнобойщики", "Метро" и многие другие.
Также стоит отметить, что он снялся во всех продолжениях картины "ДМБ".
В 2010 году он являлся организатором детского фестиваля "Viva". Он был дважды женат. От второго брака у него 11 летняя дочь Устинья.
Михаил Петровский (рядовой Штык)
Красноречивого молодой бабник Владислав, которому дали прозвище "Штык". В армию он загремел, потому что вступил в интимную связь с женой декана, за что и был отчислен.
В отличие от двух своих вышеперечисленных коллег, он не стал сниматься в продолжениях "ДМБ". Обширной актерской деятельностью актер похвастаться не может, так как в его фильмографии менее 10 фильмов, да и то, роли в них в основном второплановые и эпизодические. Бесспорно, "ДМБ" стал самым успешным его проектом. Последний фильм, в котором он был замечен - "Арье" (2004), где он сыграл эпизодическую роль.
Петровский безусловный фанат автомобилей, поэтому его жизнь в основном с ними. Михаил является журналистом в автомобильной отрасли. Вы наверняка могли его видеть в качестве ведущего известной автомобильной передачи "Top Gear" (русская версия).
Несколько лет Михаил работал корреспондентом в газете "Авторевю", но в 2008 года ушел оттуда, а параллельно с этим он вел свою же передачу "Подорожник". Ну а после ухода из "Авторевю" он становится главным редактором знаменитого интернет-портала Drive.ru. Помимо этого он ведет свой авторский автомобильный блог.
Роман Качанов (Гера Либерман)
Загадочный актер "Гера", данный персонаж является крайне незаурядным по фильму, известного зрителями своими убеждениями про суслика, которого никто не видит, но он есть.
Мало кто знает, но Роман являлся режиссером данного фильма и сценаристом.
После фильма "ДМБ", получившего кучу призов и наград, он не закончил свою сценаристскую и режиссерскую деятельность. Помимо упоминаемого здесь нами фильма, он снял такие шедевры как "Даун Хаус", "Арье", "Гена Бетон", которые получили кучу наград, признание зрителей и критиков. Он дважды женат и от каждого брака у него по по две дочери.
Сергей Арцибашев (Дикий прапор)
Известный актер Сергей Арцибашев сыграл наверное самого комичного персонажа в этом фильме, а именно прапорщика Казакова, который доставлял троицу в часть.
Сергей является основателем Московского театра на Покровке, а также был его художественным руководителем аж с 91 года. В это же время (2002-2011) он был назначен худруком театра имени Маяковского. Таким образом ему пришлось совмещать работу в обоих театрах.
Вероятно, он до сих пор был бы худруком созданного им театра на покровке и продолжил бы свою актерскую карьеру, если бы в 2015 году он не умер от рака. На момент смерти актеру было 63 года.
Помимо ДМБ он сыграл не последние роли в таких замечательных картинах как "Забытая мелодия для флейты", "Двенадцать", "Ширли-Мырли", "Дурак" и др.
Сергей Габриэлян (ефрейтор Галагура)
Знаменитый актер Сергей Габриэлян исполнил роль агрессивного ефрейтора Галагуру, который сломал "Бомбе" палец.
Сергей продолжает быть верным актерскому ремеслу и по сей день снимается в фильмах и сериалах. Самые известные из них - это "Ширли-Мырли", "Даже не думай", "Антикиллер". И конечно же не забываем его появление в сериале "Молодежка", а так-же роль спортивного врача Василия Геннадьевича.
Мисак Геворкян и Владимир Майсурадзе (братья Алиевы)
Оба актера после "ДМБ" продолжили свою карьеру в кино, театре и на телевидении. Мисак Геворкян часто снимается в сериалах, Владимир Майсурадзе получил в 2007 году звание заслуженного артиста России и работает в московском "Театре Луны".
Виктор Павлов (генерал-майора Талалаев)
Народный артист России Виктор Павлов сыграл в фильме “ДМБ” генерал-майора Талалаева, “Батю”. В кино он снимался с 1961 года. На его счету эпизодические персонажи в фильмах “Операция “Ы” и другие приключения Шурика”, “На войне как на войне”, “12 стульев” и многих других. После “ДМБ” он продолжил сниматься в кино, в том числе армейском, пополнив свою фильмографию до 166 проектов.
В 2006 году Виктор Павлов скончался в Москве от сердечного приступа.
Александр Белявский (контр-адмирал Семёныч)
Александр Белявский, известный по фильмам “Ирония судьбы, или С легким паром”, “Место встречи изменить нельзя” и “Бригада”, сыграл в фильме “ДМБ” контр-адмирала Семеныча. После этого проекта он продолжил активно сниматься в кино и играть в театре.
Дважды был женат, у него трое родных детей (один из них погиб, утонув в речке) и один приемный — погиб в возрасте 20 лет, выпав из окна.
Белявский таинственно скончался в возрасте 80 лет. Его тело нашли возле дома, а трость — на пятом этаже, хотя жил актер на четвертом. По одной из версий, он покончил с собой.
Иван Охлобыстин (особист-контрразведчик)
Иван Охлобыстин не только выступил соавтором сценария ДМБ, но и исполнил в ленте небольшую роль — особиста-контрразведчика. Он и до этого был популярным актером, поэтому лента повлияла только на его востребованность как сценариста.
В 2001 году стало известно, что Иван рукоположен в священники в Ташкентской епархии. Охлобыстин на время отказался от актерской карьеры и стал заниматься написанием сценариев, выпустил собственную книгу в жанре фантастики — “XIV принцип”. В кино артист вернулся в 2007-м с ролью Григория Распутина в фильме “Заговор”, а позже воплотил образ доктора Быкова в сериале “Интерны”.
С 1995 года женат на Оксане Охлобыстиной. Пара воспитывает шестерых детей.
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