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«Подкидыш»: интересные факты о комедии с Раневской

«Подкидыш»: интересные факты о комедии с Раневской

Автор:
24 января 2023 10:33
Сообщество : Кино
Метки: Подкидыш   Фаина Раневская   кино   комедия   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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Знаменитая фраза «Муля, не нервируй меня! » уже давно стала народной благодаря Фаине Раневской, звезде первой семейной комедии в СССР — «Подкидыш».

В фильме герои переживают захватывающие приключения вместе с потерявшейся девочкой, однако за кадром комедии также происходило немало интересного.


По сценарию Агнии Барто

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Знаменитая писательница в соавторстве со сценаристкой Риной Зеленой придумала историю о девочке, которая убежала из дома и отправилась гулять по Москве. К слову, в первом драфте сценария не было фразы «Муля, не нервируй меня!» — эту реплику произнесла сама Фаина Раневская между дублями.


Кастинг

Поиск артистов на роль взрослых героев не был долгим: Агния Барто и Рина Зеленая с самого начала знали, что хотели видеть в проекте Раневскую в образе Ляли и Петра Репнина в роли Мули. Однако Фаина в ту пору с сомнением относилась к кинематографу, предпочитая театр, но согласилась сыграть в картине — исключительно из симпатии к Агнии Барто.


Культурная ценность

Удивительно, но легкая комедия о своеобразной одиссее пятилетней Наташи в столице запустил целый жанр роуд-муви: режиссеры эпохи оттепели отправили своих героев гулять по городу во множество проектов от «Заставы Ильича» до «Я шагаю по Москве».


Популярность

Фильм вышел на экраны и остался без внимания важных кинофестивалей и премий. Однако зрители мгновенно полюбили добрую комедию — она собрала у экранов более 16 млн зрителей. Кроме того, на Фаину Раневскую обрушилась новая волна популярности: она признавалась Анне Ахматовой, что не могла пройти по улице без того, чтобы не услышать вслед «Муля, не нервируй меня!»


Утраченный фильм

Картина вышла на экраны в 1939 году. Вскоре началась война, и тогда «Подкидыш» был утрачен. Комедию удалось восстановить лишь позднее благодаря позитивной копии, которую обнаружили в Госфильмофонде. До современных зрителей «Подкидыш» добрался уже в отреставрированном и цветном формате, но без нескольких эпизодов.

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Метки: Подкидыш   Фаина Раневская   кино   комедия   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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2  комментария
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Copycat Час назад
Скажи маленькая, что ты хочешь: чтобы тебе оторвали голову или ехать на дачу?
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consul1970 Полчаса назад
Только
"Подкидыш" - это комедия не с Раневской , а комедия с Плятом.
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Infinite

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