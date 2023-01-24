«Подкидыш»: интересные факты о комедии с Раневской

Поиск артистов на роль взрослых героев не был долгим: Агния Барто и Рина Зеленая с самого начала знали, что хотели видеть в проекте Раневскую в образе Ляли и Петра Репнина в роли Мули. Однако Фаина в ту пору с сомнением относилась к кинематографу, предпочитая театр, но согласилась сыграть в картине — исключительно из симпатии к Агнии Барто.

Культурная ценность