«Не может быть!»: за кадром звездной комедии Гайдая

Стоит отметить, увлечение Гайдая творчеством Зощенко длилось довольно долго, прежде чем он взялся за киноадаптацию новелл. Режиссер тяготел к эстетике России 20-х годов, но не мог перенести любимые рассказы в современность из-за советской цензуры. По мнению студийных боссов, та самая эстетика воспевала пьянство, жадность и бездуховность, а потому ей нечего делать в советском кинематографе.

На самом деле, рассказы Зощенко уже переносили на экраны в 40-х, поэтому для Гайдая это стало двойным вызовом. Режиссер собрал привычную творческую команду и взялся за адаптацию любимых рассказов — «Забавное приключение», «Преступление и наказание» и «Свадебное происшествие».