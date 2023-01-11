«Не может быть!»: за кадром звездной комедии Гайдая

Литературная комедия Леонида Гайдая по мотивам произведений Михаила Зощенко вышла на экраны в 1975 году — в постановках новелл режиссеру удалось собрать, пожалуй, самый звездный актерский состав в своей карьере и довести до высшей точки фирменную комедию положения, однако ее вспоминают не так часто, как культовые «Кавказская пленница» или «Иван Васильевич меняет профессию».
Стоит отметить, увлечение Гайдая творчеством Зощенко длилось довольно долго, прежде чем он взялся за киноадаптацию новелл. Режиссер тяготел к эстетике России 20-х годов, но не мог перенести любимые рассказы в современность из-за советской цензуры. По мнению студийных боссов, та самая эстетика воспевала пьянство, жадность и бездуховность, а потому ей нечего делать в советском кинематографе.
На самом деле, рассказы Зощенко уже переносили на экраны в 40-х, поэтому для Гайдая это стало двойным вызовом. Режиссер собрал привычную творческую команду и взялся за адаптацию любимых рассказов — «Забавное приключение», «Преступление и наказание» и «Свадебное происшествие».
Невесту в последней новелле сыграла Валентина Теличкина, жениха — Леонид Куравлев, а папашу невесты воплотил на экране Георгий Вицин. Однако изначально эту роль хотели отдать Юрию Никулину. Артист ответил отказом — был слишком занят в собственном цирке. Хотя изначально образ папаши писали под него.
Особый фокус в новелле был сосредоточен на пышном свадебном застолье. Обычно в таких эпизодах используют бутафорию, однако в картине Гайдая на столе находилась настоящая еда за исключением икры. Все остальное пришлось полить керосином — чтобы из кадра случайно не пропал особо аппетитный кусочек.
В «Забавном приключении» режиссеру также удалось поработать с Олегом Далем.
Причем артист едва не отказался от роли изменщика-актера, который в тайне встречается с замужней Зинулей. Даль счел роль слишком поверхностной, а фильмы Гайдая — легкомысленными, но затем передумал и полностью раскрыл свой комедийный талант.
Наталья Крачковская и вовсе сыграла сразу в двух новеллах — у любимой артистки Гайдая сложился плодотворный тандем со звездой, который и открыл ее актерский талант.
Фильмы режиссера известны творческой свободой и яркими импровизациями на съемочной площадке. Однако за кадром картины нашлось место и для скандалов. Так, в первой новелле появляется Михаил Светин.
Артист так и не смог войти в постоянный творческий состав команды Гайдая — все дело в ссорах. Несмотря на талант, отношения между артистом и режиссером были напряженные — позднее это вылилось в новый конфликт, уже на съемках картины «Частный детектив, или Операция «Кооперация».
Интересный факт: творчество Зощенко также можно найти и в «Операции „Ы“…». Приключенческая комедия поделана на новеллы, одна из которых основана на рассказе «Интересная кража в кооперативе».
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Но то, что фильм по рассказам Зощенко снимался и был выпущен в прокат, это говорит об авторитете и доверию к Гайдаю. Он и сиськи в профиль показал первым и шуточки на грани у него везде и сатира жёсткая по тем временам была.
А сам фильм конечно же великолепный получился, как и все продукты Гайдая.
Эта идиотская байка про керосин ходит про любой советских фильм где присутствует застолье.
Подумать что если сцена снимается более одного дня то на следующий день продукты будут не первой свежести не догадались.
.Обычно часть продуктов, те которые на дальнем плане или не в фокусе муляжи ,остальные реальные без всякого керосина после съемок таки съедались.
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Актерские казусы
Режиссер Леонид Гайдай на момент съемок 3 новелл фильма был уже известен как мэтр комедии. На советских экранах прошли премьеры «Операции "Ы"», «Кавказской пленницы» и «Иван Васильевич меняет профессию». Неудивительно, что полюбившиеся актеры комедийного амплуа вновь появились в сатирической киноленте Гайдая.
Так, на роль отца невесты в новеллу «Свадебное происшествие» пригласили Юрия Никулина. Однако цирковой артист в последний момент отказался из-за занятости в представлениях на арене. Его роль досталась Георгию Вицину, партнершей которого стала Людмила Шагалова.
Удивительно, но ранее актерский дуэт уже состоял в «родственных связях» в кадре комедии «Женитьба Бальзаминова», а позже в проекте «А вы любили когда-нибудь?», где Вицин исполнил мать героини Шагаловой.
Есть некая доля юмора и в том, что актер Раднэр Муратов, исполнивший роль Василия Алибабаевича, в новелле «Преступление и наказание» сыграл милиционера.
Ванна с раками
Фильм «Не может быть!» снимали в Астрахани. Местные жители города на Волге проявляли внимание к артистам. Наталья Крачковская как-то обмолвилась, что очень любит раков. Желание царицы комедийного жанра не осталось без внимания. Вернувшись в гостиницу, исполнительница обнаружила в номере ванну с раками и три бутыли пива.
Гайдай заметил, что «делиться надо с друзьями». В результате, со слов актрисы, ей достался только стакан пенного. А вот раками она объелась.
Дробью по аппетиту
На свадебном застолье Володьки Завитушкина (Леонид Куравлев) стояли настоящие продукты. Исключение составляла черная икра, которую делали из утиной охотничьей дроби и поливали растительным маслом для аппетитного блеска.
Чтобы во время съемок актеры не испортили съестной реквизит, продукты питания щедро полили керосином, которой также позволил «законсервировать» еду. К слову, застольные эпизоды снимались быстрее всего, поскольку запах керосина с примесью уже подпорченных продуктов был невыносим.
А кто играл идиотку?
Образ невесты Валентина Теличкина додумала самостоятельно. Гримерша услышала пожелания актрисы и в результате в кадре исполнительницу не узнали даже близкие люди. Одна из подруг после просмотра кинокартины так и спросила артистку: «Что это за идиотка?»
«Не может быть!»
Название картины стало причиной недопонимания между Вячеславом Невинным и администратором фильма. В комедии Гайдая Невинный играл брата Горбушкиной и опаздывал к съемкам из-за занятости в другом проекте.
Начало съемок откладывали из-за погодных условий. Когда же все-таки погода улыбнулась киношникам, администратору пришла телеграмма: «Съемка сегодня Астрахани не может быть Гайдай». И администратор, не знавший названия фильма, сдал билет, предназначенный исполнителю.
Это не единственный казус фильма. В первой новелле Горбушкин читает газету, на которой указан вторник, 21 августа 1927 года, тогда как эта дата выпадала на воскресенье. Позже экземпляр с ошибкой перекочевал в новеллу «Забавное приключение» и им оклеили дверь Софочки.
«Тайна, покрытая лаком»
Таким видел название своей комедии режиссер. А еще Гайдай планировал перенести героев в современность. Однако на худсовете идею не поддержали, объяснив постановщику, что пороки, о которых писал Зощенко, остались в прошлом.
Вставной номер
Фильм «Не может быть!» запомнился зрителям по музыкальным композициям. Олег Даль спел о мальчике-Купидоне, прозвучали также песни «Черные подковы» и «Все может быть». А народным хитом стала песня со словами «Губит людей не пиво».
Тем не менее сцену с пивом предлагали выкинуть из фильма и сетовали, что она не несет воспитательного значения и выглядит как вставная. Гайдай не поддался на уговоры, но куплет про всемирный потоп пришлось убрать.