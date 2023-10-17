В Хабаровском крае задержали рецидивиста-убийцу, сбежавшего через окно карцера

У сидельца хватило сил отогнуть решётку и убежать из колонии. Правда, далеко уйти бродяга не успел.
Михаил Мещеряков отбывал наказание за убийство и был приговорен к шести годам строгого режима. Но в мае текущего года наказание заменили на принудительные работы в поселке Хор района имени Лазо Хабаровского края. Но поведение рецидивиста снова стало вызывать опасения, и его поместили в карцер. А вчера сиделец решил, что пора бежать, отогнул решётку на окне карцера и покинул МЛС.
Спустя сутки беглеца нашли в 80 километрах от посёлка.
Интересно, что проживание в исправительном центре, куда направили Мещерякова, по сравнению с обычной колонией, можно назвать санаторием. Осужденным, к примеру, разрешено пользоваться телефонами, интернетом, деньгами. Они носят гражданскую одежду и проживают в общежитиях. Также не возбраняется на территории населённого пункта, где находится исправительный центр, жить с семьёй.
И если такие условия не устроили сидельца, то теперь ему вряд ли позволят пользоваться прежними привилегиями. После задержания беглеца посадили в помещении для нарушителей. После изменения вида наказания, он отправится в исправительную колонию - сообщил глава пресс-службы УФСИИН России по Хабаровскому краю Дмитрий Баданин.
Источник:
- 10 легендарных побегов из тюрьмы
- Из колонии в Иркутске сбежал наёмный убийца в день своего освобождения
- Я подарю себе себя: креативный подход к организации побегов
- Власти Венесуэлы вырвали тюрьму Токорон из рук преступной группировки
- 10 фактов о побеге из тюрьмы максимальной безопасности
Нет чтобы сразу - "понять и простить"!