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В Хабаровском крае задержали рецидивиста-убийцу, сбежавшего через окно карцера

В Хабаровском крае задержали рецидивиста-убийцу, сбежавшего через окно карцера

Автор:
17 октября 2023 12:06
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   карцер   млс   побег   сидельцы   тюрьма   хабаровский край   
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У сидельца хватило сил отогнуть решётку и убежать из колонии. Правда, далеко уйти бродяга не успел.

Михаил Мещеряков отбывал наказание за убийство и был приговорен к шести годам строгого режима. Но в мае текущего года наказание заменили на принудительные работы в поселке Хор района имени Лазо Хабаровского края. Но поведение рецидивиста снова стало вызывать опасения, и его поместили в карцер. А вчера сиделец решил, что пора бежать, отогнул решётку на окне карцера и покинул МЛС.


Спустя сутки беглеца нашли в 80 километрах от посёлка.


Интересно, что проживание в исправительном центре, куда направили Мещерякова, по сравнению с обычной колонией, можно назвать санаторием. Осужденным, к примеру, разрешено пользоваться телефонами, интернетом, деньгами. Они носят гражданскую одежду и проживают в общежитиях. Также не возбраняется на территории населённого пункта, где находится исправительный центр, жить с семьёй.


И если такие условия не устроили сидельца, то теперь ему вряд ли позволят пользоваться прежними привилегиями. После задержания беглеца посадили в помещении для нарушителей. После изменения вида наказания, он отправится в исправительную колонию - сообщил глава пресс-службы УФСИИН России по Хабаровскому краю Дмитрий Баданин.


Источник:

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Метки: Ynews   карцер   млс   побег   сидельцы   тюрьма   хабаровский край   
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5  комментариев
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Lexx 2 часа назад
За убийство всего шесть лет и со строгача на колонию-поселение (вот это повезло), и тут вдруг карцер и побег. Ну прямо триллер какой то. Так бегут только от смерти.
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14k
Ivan 41 минуту назад
Выписали с кичи в расход.
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15k
Александр Час назад
Довели мужика! Мало того, что убийце-рецидивисту целых 6 лет дали, так ещё и в колонию-поселение поселили! "ВолкИ пазорныя"!!!

Нет чтобы сразу - "понять и простить"!
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121k
parallax 2 часа назад
За убийство шесть лет? Что за судь такие?
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