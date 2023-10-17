В Хабаровском крае задержали рецидивиста-убийцу, сбежавшего через окно карцера

Спустя сутки беглеца нашли в 80 километрах от посёлка.

Интересно, что проживание в исправительном центре, куда направили Мещерякова, по сравнению с обычной колонией, можно назвать санаторием. Осужденным, к примеру, разрешено пользоваться телефонами, интернетом, деньгами. Они носят гражданскую одежду и проживают в общежитиях. Также не возбраняется на территории населённого пункта, где находится исправительный центр, жить с семьёй.

И если такие условия не устроили сидельца, то теперь ему вряд ли позволят пользоваться прежними привилегиями. После задержания беглеца посадили в помещении для нарушителей. После изменения вида наказания, он отправится в исправительную колонию - сообщил глава пресс-службы УФСИИН России по Хабаровскому краю Дмитрий Баданин.