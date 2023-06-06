В Госдуме предложили следить, чтобы в детских садах девочки играли в "дочки-матери", а мальчики в машинки

Современные родители всё чаще выступают за свободу своих детей. Если девочка любит машинки — хорошо, если мальчик играет с куколками — тоже ничего страшного. Однако в Госдуме очень озаботились этим вопросом.

Первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что в демографической проблеме страны виноваты молодые люди, которые не хотят заводить детей. В эфире радиостанции "Говорит Москва" Буцкая призналась, что не понимает, почему современная молодёжь не хочет заводить детей. По её мнению, прививать любовь к этому нужно с детского сада.