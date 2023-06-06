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В Госдуме предложили следить, чтобы в детских садах девочки играли в "дочки-матери", а мальчики в машинки

В Госдуме предложили следить, чтобы в детских садах девочки играли в "дочки-матери", а мальчики в машинки

Автор:
06 июня 2023 09:47
Сообщество : Жить в России
Метки: gender   Госдума   воспитание   дети   детский сад   интересное   фото   
1263
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Согласно стереотипам, девочки — будущие матери, а мальчики — добытчики и отцы. В Госдуме предложили закладывать гендерные роли с детского сада.

Современные родители всё чаще выступают за свободу своих детей. Если девочка любит машинки — хорошо, если мальчик играет с куколками — тоже ничего страшного. Однако в Госдуме очень озаботились этим вопросом.

Первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что в демографической проблеме страны виноваты молодые люди, которые не хотят заводить детей. В эфире радиостанции "Говорит Москва" Буцкая призналась, что не понимает, почему современная молодёжь не хочет заводить детей. По её мнению, прививать любовь к этому нужно с детского сада.

Мы сейчас работаем с ребятами школьного возраста, но, может быть, надо ещё раньше. Посмотрите, во что играют в детском саду наши дети. Есть ли у них там дочки-матери, девочки играют в это? Мальчики с машинками играют? С молоточками игрушечными ходят? Гендерность закладывается на уровне детского сада. Девочка — мама, мальчик — мужская работа.

К тому же Буцкая отметила, что Госдума прорабатывает вопрос введения уроков семьеведения в школах.

В школе мы будем вводить уроки семьеведения. И рабочая группа у нас в Госдуме активно работает. Очевидно, что нужны уроки семьеведения. Это не может быть урок, на котором дети зевают. Всё, что будет преподаваться там, ты будешь с этим жить. Поэтому уроки должны быть такими, на которые дети бы бежали. Возможно, это должны быть другие форматы, может быть, предложить ситуацию, в которой класс разбивается на две команды и подходит к решению с разных сторон.


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Метки: gender   Госдума   воспитание   дети   детский сад   интересное   фото   
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26  комментариев
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7k
Echo Час назад
В детстве мальчиков интересуют машинки, а девочек куклы. Потом все меняется с точностью до наоборот.
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4k
Дмитрий Круглов 24 минуты назад
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25k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Я не пойму, кто ставит дизлайки адекватным комментариям? Вы что, реально считаете что эта инициатива адекватная?! Вы больные чтоли? Может быть еще обязать мальчиков мечтать стать космонавтами, а девочек - моделями?
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55k
Олег 40 минут назад
Толпе дармоедов делать нехер и они вместо продуктивной работы генерируют тупейшие и примитивнейшие идеи.
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14k
Jearom 41 минуту назад
Очередной выверт мозгов - когда нет ни малейшего понимания, как и чем живет общество. И кстати, во что надо было играть в детском саду, чтобы стать депутатом - не подскажет никто?
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43k
Игорь 53 минуты назад
Всё новое, - давно забытое старое. В нашем детстве так и было. Потом, уже в школе, пани пилили, строгали, ремонтировали школьную мебель, а девчонки учились шить и готовить.
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7k
Pravednik84 55 минут назад
Мой одноклассник и сосед с первого класса (а скорее всего и раньше) знал что хочет быть поваром и стал им. А кому не нравится - могут выйти.
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3k
Lexx Час назад
А я играл с девчонками в дочки-матери. Как они мне объяснили, должен же быть в семье отец. Но я не просто так, я за ириски.
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202
Серж Час назад
Стыдно и мерзко за это сборище.
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2k
Pioner76 Час назад
И правильно. Не х..у.й гомосятину распостранять.
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18k
sonic24a Час назад
ведь не так давно это зверски запрещали. Заставляли смотреть евровидение и играть в "одноруких".
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1k
Ольга 2 часа назад
И еще запретить девочкам конструкторы! А то не дай бог инженерами станут...
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1k
Bogdan Krasota 2 часа назад
Наконец депутаты занялись действительно важными вопросами.
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37k
Александр 2 часа назад
Блин, у меняы девченки лубят стрелялки, велики, самокаты, лупят друг друга подушками.... Меня теперь посадят?
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30k
Владимир 2 часа назад
Гомоистерия какая то.
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3k
Капитошка 2 часа назад
Давайте предложим госдуме поиграть в честных,порядочных и ответственных людей.Хотя бы поиграть.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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