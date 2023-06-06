В Госдуме предложили следить, чтобы в детских садах девочки играли в "дочки-матери", а мальчики в машинки

Согласно стереотипам, девочки — будущие матери, а мальчики — добытчики и отцы. В Госдуме предложили закладывать гендерные роли с детского сада.
Современные родители всё чаще выступают за свободу своих детей. Если девочка любит машинки — хорошо, если мальчик играет с куколками — тоже ничего страшного. Однако в Госдуме очень озаботились этим вопросом.
Первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что в демографической проблеме страны виноваты молодые люди, которые не хотят заводить детей. В эфире радиостанции "Говорит Москва" Буцкая призналась, что не понимает, почему современная молодёжь не хочет заводить детей. По её мнению, прививать любовь к этому нужно с детского сада.
Мы сейчас работаем с ребятами школьного возраста, но, может быть, надо ещё раньше. Посмотрите, во что играют в детском саду наши дети. Есть ли у них там дочки-матери, девочки играют в это? Мальчики с машинками играют? С молоточками игрушечными ходят? Гендерность закладывается на уровне детского сада. Девочка — мама, мальчик — мужская работа.
К тому же Буцкая отметила, что Госдума прорабатывает вопрос введения уроков семьеведения в школах.
В школе мы будем вводить уроки семьеведения. И рабочая группа у нас в Госдуме активно работает. Очевидно, что нужны уроки семьеведения. Это не может быть урок, на котором дети зевают. Всё, что будет преподаваться там, ты будешь с этим жить. Поэтому уроки должны быть такими, на которые дети бы бежали. Возможно, это должны быть другие форматы, может быть, предложить ситуацию, в которой класс разбивается на две команды и подходит к решению с разных сторон.
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