FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14910 постов • 1691 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные
Медведь стащил пачку мармелада из магазина

Медведь стащил пачку мармелада из магазина

Автор:
16 октября 2023 07:31
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Канада   Медведь   в мире   вор   животные   
869
3
1

Чёрный медведь зашёл в магазин на заправке в Канаде. Хищник прогулялся по торговой точке и взял себе упаковку мармеладных жевательных мишек.

Камера наблюдения запечатлела необычного вора в магазине на заправке в канадской провинции Британская Колумбия. На запись попал момент, как черный медведь зашел в магазин рано утром в понедельник, прошел через стеллажи с шоколадными батончиками, взял в пасть упаковку жевательных мишек и ушел, не заплатив.

Хозяин магазина рассказал, что «мистер Медведь» потом вышел на парковку и немедленно съел всех мармеладных мишек. В момент ограбления мужчина спокойно пил кофе за прилавком. По его словам, медведь не проявлял никакой агрессии, но дерзкая кража, несомненно, произвела на владельцев впечатление.


По данным Службы охраны природы Британской Колумбии, в этом году отмечается большое количество жалоб на медведей, в основном на черных медведей. Специалисты говорят, что причины такого роста в том числе во влиянии погодных условий на пищу для мишек, которой стало меньше.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Канада   Медведь   в мире   вор   животные   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Влад 40 минут назад
"черный медведь зашел в магазин рано утром в понедельник, прошел через стеллажи с шоколадными батончиками, взял в пасть упаковку жевательных мишек и ушел, не заплатив."

То, что не заплатил, плохо, конечно.
Может молодой ещё, глупый?
Или это потому что чёрный?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
russger 40 минут назад
"Камера наблюдения запечатлела необычного вора в магазине на заправке в канадской провинции Британская Колумбия"

Канадский "Мухосранск" с медведем. Разве это необычно? Да они каждый день там гуляют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Властелин 45 минут назад
Зайди к нему двуногий тот бы не мешкая взялся бы за ствол.
Надеюсь мишка не присядет лет на пять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей Кузнецов Час назад
" ЧЁРНЫМ"- можно !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
albedo 2 часа назад
Какой то странный медведь - а где его балалайка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

962851



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Россиян, уехавших в Израиль, могут мобилизовать на общих основаниях
Россиян, уехавших в Израиль, могут мобилизовать на общих основаниях
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Континент Му. Очередная Атлантида или реально существовавшая, но забытая территория?
Континент Му. Очередная Атлантида или реально существовавшая, но забытая территория?
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Трать и возвращай
Трать и возвращай
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Я пытался

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#СССР#люди#Прошлое#Прикол#Жизнь#медицина
#факты#животные#Юмор#новости#США#кино#природа#негатив
#история#интересно#забавно#конфликт#познавательно#сарказм#Россия
Выбираем зимние шины на Авито Выбираем зимние шины на Авито Бесстрашный кот прогнал медведя Бесстрашный кот прогнал медведя Собака подняла панику и помогла хозяйке избежать встречи с медведем Собака подняла панику и помогла хозяйке избежать встречи с медведем Свинья отогнала приблизившегося к ней медведя Свинья отогнала приблизившегося к ней медведя Кот впервые увидел медведя и ненадолго впал в ступор Кот впервые увидел медведя и ненадолго впал в ступор Медведь совершил набег на чужой холодильник Медведь совершил набег на чужой холодильник

На что жалуетесь?

Вернуться