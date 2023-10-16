Медведь стащил пачку мармелада из магазина

Чёрный медведь зашёл в магазин на заправке в Канаде. Хищник прогулялся по торговой точке и взял себе упаковку мармеладных жевательных мишек.
Камера наблюдения запечатлела необычного вора в магазине на заправке в канадской провинции Британская Колумбия. На запись попал момент, как черный медведь зашел в магазин рано утром в понедельник, прошел через стеллажи с шоколадными батончиками, взял в пасть упаковку жевательных мишек и ушел, не заплатив.
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Хозяин магазина рассказал, что «мистер Медведь» потом вышел на парковку и немедленно съел всех мармеладных мишек. В момент ограбления мужчина спокойно пил кофе за прилавком. По его словам, медведь не проявлял никакой агрессии, но дерзкая кража, несомненно, произвела на владельцев впечатление.
По данным Службы охраны природы Британской Колумбии, в этом году отмечается большое количество жалоб на медведей, в основном на черных медведей. Специалисты говорят, что причины такого роста в том числе во влиянии погодных условий на пищу для мишек, которой стало меньше.
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- Медведь обшарил две машины, но не нашёл ничего съестного
- Кот впервые увидел медведя и ненадолго впал в ступор
- Собака подняла панику и помогла хозяйке избежать встречи с медведем
- Свинья отогнала приблизившегося к ней медведя
- Медведь совершил набег на чужой холодильник
То, что не заплатил, плохо, конечно.
Может молодой ещё, глупый?
Или это потому что чёрный?
Канадский "Мухосранск" с медведем. Разве это необычно? Да они каждый день там гуляют.
Надеюсь мишка не присядет лет на пять.